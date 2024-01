Este es el último sentido que se pierde antes de morir

Manos de una persona mayor (iStock)

La muerte continúa siendo un misterio. Hasta ahora, los avances científicos nos aportan algunas pistas sobre cómo es el proceso de morir, pero nada sabemos de qué ocurre más allá. Sobre qué ocurre en los últimos momentos de vida, la ciencia ha conseguido desvelar una pregunta curiosa: cuál es el último sentido que perdemos antes de morir. Según ha publicado un equipo de investigadores canadienses en un estudio en la revista Scientific Reports, el oído es el sentido que conservamos hasta el momento de la muerte.

Para llegar a estas conclusiones, los científicos hicieron uso de la electroencefalografía (EEG) para examinar la actividad cerebral de pacientes en estado de inconsciencia durante sus últimas horas de vida en el hospital St John Hospice de Vancouver, Canadá. Los electroencefalogramas se utilizan para medir la actividad eléctrica del cerebro y detectar si hay o no una respuesta a los estímulos del medio ambiente. Los resultados que obtuvieron a partir de las electroencefalografías fueron contrastados con los de otros pacientes conscientes y un grupo control compuesto por personas sanas.

En el experimento, los participantes escucharon una serie de tonos con un patrón definido, aunque intercalados con notas atípicas que se desviaban de la secuencia habitual. Los investigadores estaban atentos a detectar ciertas reacciones cerebrales denominadas señales MMN, P3a y P3b, que aparecen cuando el cerebro identifica sonidos que difieren de lo esperado.

Los hallazgos revelaron que “la mayor parte de los pacientes que no mostraban respuesta externa alguna exhibieron respuestas MMN ante las variaciones del tono y, en algunos casos, se registraron las respuestas P3a o P3b frente a cambios de tono o de patrón. Esto significa que, incluso a pocas horas de fallecer, sus sistemas auditivos funcionaban de manera parecida a los del grupo de control joven y sano”, según se expresa en la publicación.

Un doctor atiende a una persona mayor

Dudas sobre la plena conciencia de los pacientes

No obstante, pese a que los cerebros de estos pacientes al final de su vida mostraban actividad al reconocer ciertos sonidos, no se puede afirmar con certeza que fuesen capaces de procesar de forma consciente palabras o conceptos con significado. Elizabeth Blundon, autora de la investigación, señaló que si bien se observó una reacción a los estímulos sonoros, no se puede confirmar que los pacientes fueran capaces de evocar recuerdos, reconocer voces o comprender el lenguaje.

Romayne Gallagher es coautora del estudio y subraya la importancia de estos descubrimientos, ya que respaldan las observaciones realizadas por personal de enfermería y médicos en cuidados paliativos, quienes notaron el efecto calmante que puede tener la presencia de seres queridos y sus voces en los momentos finales de la vida de una persona. Además, Gallagher destaca la importancia de la compañía, ya sea presencial o a través de una llamada telefónica, durante los últimos días y horas de vida.

Otras investigaciones sobre la muerte

En 2017, el doctor Sam Parnia de la Universidad de Nueva York llevó a cabo otros estudios sobre los momentos finales de la vida basándose en su experiencia con pacientes que habían sufrido paros cardíacos y fueron reanimados. Parnia sostiene que la muerte es un proceso gradual y no un instante puntual, pues argumenta que la actividad cerebral puede continuar por un tiempo después de que el corazón y los pulmones cesan su funcionamiento, incluso por unos tres minutos. Aunque hay incertidumbre sobre si la persona mantiene conciencia de su muerte en esos instantes, el doctor considera que podría ser posible.