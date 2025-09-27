España

Hallan los restos de un explorador desaparecido hace 66 años en la Antártida y por fin descubren qué le había pasado

El deshielo y los movimientos de los glaciares hicieron que el cuerpo no se encontrará en el lugar donde desapareció

Marcos Montalbán

Por Marcos Montalbán

Guardar
Un explorador desapareció en la
Un explorador desapareció en la Antártida y 66 años después supieron qué le había pasado. (Imagen Composición Infobae/X: @unumihaimedia)

El misterio que rodeaba la desaparición del meteorólogo británico Dennis “Tink” Bell en 1959 llegó a su fin tras el hallazgo de sus restos y objetos personales en el glaciar Ecology, en la isla Rey Jorge.

El descubrimiento fue posible gracias al deshielo glaciar y al trabajo conjunto de científicos polacos y británicos, y permite a la familia Bell cerrar una herida abierta durante más de seis décadas.

Un hallazgo histórico

El 19 de enero de 2025, exploradores de la Estación Antártica Polaca Henryk Arctowski localizaron más de 200 objetos personales, incluyendo bastones de esquí de bambú, un reloj de pulsera, una lámpara de aceite, recipientes de vidrio para cosméticos y fragmentos de tiendas militares.

Entre ellos, también se hallaron restos óseos que resultaron fundamentales para identificar al desaparecido.

El lugar donde se encontró a Dennis no es el mismo que el lugar donde desapareció. Los glaciares, bajo la influencia de la gravedad, mueven su masa de hielo y, con ella, Dennis realizó su viaje”, explicaron los investigadores polacos.

El British Antarctic Survey (BAS) confirmó que los restos pertenecen a Dennis Bell. Su director, Dame Jane Francis, destacó: “Dennis fue uno de los muchos valientes que contribuyeron a la ciencia temprana y la exploración de la Antártida en condiciones extremadamente duras”.

“Aunque falleció en 1959, su recuerdo perduró entre sus colegas y en el legado de la investigación polar. Este descubrimiento pone fin a un misterio de décadas y nos recuerda las historias humanas arraigadas en la historia de la ciencia antártica”, añadió.

Dennis Bell (izquierda) con sus
Dennis Bell (izquierda) con sus compañeros y los perros que los ayudaron a trabajar en la Antártida. Pleno invierno de 1959 en la Base de la Bahía del Almirantazgo. (BAS/Europa Press)

La tragedia de 1959

Dennis Bell llegó a la isla Rey Jorge en 1958 como meteorólogo de la base británica. El 26 de julio de 1959, en pleno invierno antártico, partió con tres investigadores más para ascender un glaciar y realizar trabajos topográficos.

Bell se adelantó para animar a los perros de trineo, avanzando sin esquís, y cayó en una grieta oculta por la nieve. “Jeff Stokes gritó a las profundidades y Dennis pudo responder. Se agarró a una cuerda que bajaba hacia abajo”, indican los registros del BAS.

“Los perros tiraron de la cuerda y Dennis se agarró al borde del agujero. Pero se había atado la cuerda al cinturón. Al llegar al borde, el cinturón se rompió y volvió a caer. Su amigo volvió a llamar, pero esta vez Dennis no respondió”, concluye.

El accidente dejó una marca imborrable en la familia de Bell. “El chico de los telegramas me dijo: ‘Siento decírselo, pero son malas noticias’. Fue un momento horrible… No hubo cierre. No hubo funeral, no hubo nada. Solo Dennis se fue”, recordó David Bell, hermano de Dennis, a la BBC.

Una persona recordada

Dennis, apodado “Tink”, era conocido por su humor, alegría y dedicación a los perros husky y a la meteorología en condiciones extremas. Su hermano David lo evocó así: “Dennis era una compañía fantástica. Era muy divertido, era el alma de dondequiera que estuviera”.

El archivista del BAS, Ieuan Hopkins, también resaltó: “Es alegre y trabajador, con un travieso sentido del humor y aficionado a las bromas pesadas”.

Entrevista a Begoña Alday, la altelta que prepara un 'IronHuman' en la Antártida.

Fin del misterio

La identificación formal de los restos se logró mediante un análisis de ADN en el King’s College de Londres, comparado con muestras genéticas de los hermanos de Bell.

Hacía tiempo que había renunciado a encontrar a mi hermano. Es increíble, asombroso. No puedo superarlo. Esto nos ha ayudado a superar la trágica pérdida de nuestro brillante hermano”, expresó David.

Así, el hermano agradeció a los científicos polacos el reencuentro: “Es maravilloso. Dirás que no deberíamos estar emocionados, pero lo estamos. Lo han encontrado, ha vuelto a casa”.

Temas Relacionados

AntártidaLa AntártidaDescubrimientoInvestigaciónSucesosEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Una de las librerías más bonitas del mundo está en Madrid: escalera de caracol y ejemplares únicos, antiguos e imposibles de encontrar

El número 19 de la calle de Lope de Vega acoge este singular refugio para los amantes de la lectura. Fundada en 1949, la librería Miguel de Miranda destaca por albergar ediciones especiales y volúmenes que no encontrarás en otros establecimientos

Una de las librerías más

Una pareja se encuentra un tesoro mientras arreglaba el jardín: 64 monedas de oro que ahora valen 250.000 euros

Se subastarán una a una el próximo 5 de noviembre en Zúrich

Una pareja se encuentra un

Un chico de 17 años muere mientras participaba en un desafío de TikTok: salió disparado desde su vehículo y chocó con otro

Este no es un caso aislado. El peligroso desafío en la red social tiene a las autoridades alertas después de dos accidentes con un final trágico

Un chico de 17 años

Qué ver esta noche en Disney+ España

Con estas historias, Disney+ busca seguir gustando a los usuarios en la guerra por el streaming

Qué ver esta noche en

Santi, fontanero, sobre el futuro del oficio: “El esfuerzo físico no compensa con el salario”

El veterano profesional sostiene que la única vía para prosperar es hacerse autónomo y ampliar la jornada con horas extra o fines de semana

Santi, fontanero, sobre el futuro
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Begoña Gómez no se presenta

Begoña Gómez no se presenta ante el juez Peinado para que le concrete su imputación por presunta malversación

Un probador de vehículos da su “lista negra”: “No compres estos coches”

El incendio de Peñalba de la Sierra obliga a desalojar dos municipios y a restringir el acceso al Hayedo de Tejera Negra: se declaró hace ya 6 días

Ada Colau, a bordo de la Flotilla de Gaza, teme que el buque español no llegue a tiempo: “Si tarda seis días en llegar no nos podrá acompañar”

La imagen del rey Felipe VI y Donald Trump: la Casa Blanca publica una fotografía tras su encuentro en la Asamblea General de la ONU

ECONOMÍA

Santi, fontanero, sobre el futuro

Santi, fontanero, sobre el futuro del oficio: “El esfuerzo físico no compensa con el salario”

Pedro Fernández Alén, experto en construcción, pide reducir burocracia y “liberalizar suelo: “El 30% del precio de la vivienda son impuestos”

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 27 septiembre

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Christian, dueño de una gasolinera: “Hoy, un jefe de estación gana entre 3.200 y 4.200 euros brutos al mes, lo que se traduce en 2.400 a 3.150 euros netos”

DEPORTES

El Atlético resurge en el

El Atlético resurge en el derbi y golea al Real Madrid para poner fin a la racha ganadora de Xabi Alonso

Atlético de Madrid - Real Madrid, en directo: Griezmann pone la guinda a la goleada rojiblanca

Mundial de ciclismo en ruta 2025: favoritos, horario y cómo puedo verlo en televisión

Hamilton se salta las pruebas de Ferrari por quedarse con su perro en coma: “Se le paró el corazón”

Los primeros entrenadores de Álvaro Carreras hablan de su carrera y su ascenso en el Real Madrid: “Es el mejor lateral izquierdo que hay”