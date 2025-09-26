España

“Después del pop”: la obra de Elisa Fernández Guzmán gana el Premio Nacional de Poesía Joven Miguel Hernández 2025

Este poemario refleja con sinceridad las emociones de la adolescencia y el primer amor, mientras aborda de manera sensible la cuestión inevitable del paso del tiempo

Por Guillermo Urquiza

Guardar
"Después del pop" se convierte
"Después del pop" se convierte en la obra del Premio Nacional de Poesía joven 2025 (Fuente: Instagram)

Elisa Fernández Guzmán (Huelva, 2000) ha ganado el Premio Nacional de Poesía joven Miguel Hernández 2025 con su obra Después del Pop. Se trata de su primer poemario con el que se había presentado anteriormente al premio Adonáis de poesía. Su sensibilidad lírica y su capacidad para proyectar, con palabras, imágenes de una cotidianeidad que apela a la juventud, le aseguraron el accésit de dicho premio. Ahora, la joven poeta ha recibido otro galardón de prestigio.

El jurado del premio ha destacado la manera en que la autora combina la frescura de un lenguaje cotidiano con una cuidada musicalidad, logrando que cada poema sea a la vez accesible y emocionalmente intenso. En sus poemas, la experiencia de la adolescencia, el primer amor, la nostalgia y el paso del tiempo se entrelazan con una voz que oscila entre la ironía y la celebración, sin perder nunca la honestidad emocional. Esta habilidad para transmitir emociones universales a través de situaciones cotidianas es uno de los rasgos que han definido su obra y que, según el jurado, le convierte en una propuesta literaria destacable dentro de la poesía contemporánea.

La autora de "Después del
La autora de "Después del pop" presentando su obra en el municipio de Bonares (Fuente: Instagram)

Graduada en Literaturas Comparadas por la Universidad de Granada y con un máster en Guion Audiovisual, Fernández Guzmán ha desarrollado una formación sólida que se refleja en su literatura. Aunque su trayectoria literaria es todavía reciente, la publicación de Después del Pop demuestra su talento, consolidándola como una de las jóvenes promesas de la poesía actual. De esta manera se une a una larga lista de galardonados de éxito: Ismael Ramos, María Elena Higueruelo Illana, Alba Cid, Ángela Segovia, Xaime Martínez o Berta García Faet, entre muchos otros. Poetas como Berta García Faet o Ángela Segovia se han convertido, con el tiempo, en máximas referencias para los jóvenes interesados en la poesía. Con una escritura experimental y luminosa, desafían las posibilidades del lenguaje a través de la experimentación con el lenguaje.

Camila Sosa Villada, escritora y actriz, por su nuevo libro "Soy una tonta por quererte": Literatura Y Poesía

Con este gran reconocimiento, Elisa Fernández Guzmán se une a una lista de jóvenes talentos que han sido reconocidos por el Premio Nacional de Poesía Joven Miguel Hernández, consolidando su posición como una de las voces emergentes más prometedoras del país. Después del Pop no solo confirma la madurez de su estilo, sino que también refleja un compromiso con la poesía que logra conectar con el lector desde la cercanía. Este reconocimiento abre nuevas oportunidades para su carrera literaria y reafirma la relevancia de su propuesta dentro de la poesía española contemporánea.

Una mirada a la poesía joven española

Una breve panorámica a la poesía española contemporánea nos demuestra como, frente a una “poesía” comercial carente de compromiso, existen propuestas de jóvenes poetas que aportan profundad y un vínculo real con la literatura. Elisa Fernández Guzmán es una de ellas, pero también podríamos destacar a otros poetas de la escena: Héctor Aceves, Paula Escrig Peris y Alejandro Ruiz de la Puente.

Poemario del poeta Héctor Aceves,
Poemario del poeta Héctor Aceves, "Lugares donde quienes se amaron se amaron mucho". (Fuente: Instagram)

Los tres fueron ganadores del Premio de poesía joven Tino Barriuso con obras poéticas de máxima calidad. Estas obras constituyen una cartografía de las preocupaciones, intereses, obsesiones y deseos de los jóvenes, a través de un lenguaje poliédrico que refleja la diversidad y la complejidad de la vida cotidiana.

Temas Relacionados

JóvenesPoesíaLiteraturaPremioAdolescenciaEspaña-SociedadEspaña-NoticiasEspaña-Cultura

Últimas Noticias

El zumo de esta fruta roja previene problemas cardiacos y es rico en atioxidantes, entre otros beneficios

Aliado de la salud cardiovascular, digestiva, inmunológica e incluso cognitiva

El zumo de esta fruta

‘Supervivientes All Stars’ castiga a los concursantes por saltarse las normas: “Tiene consecuencias graves”

El fallo de Miri Pérez Cabrero y Alejandro Albalá al no respetar un castigo impuesto por la organización ha desencadenado una de las sanciones más duras del concurso

‘Supervivientes All Stars’ castiga a

El español Carlos Soria se convierte en la persona de más edad en escalar un 8.000

El alpinista ha logrado a sus 86 años entrar en la historia tras alcanzar la cima del Manaslu en Nepal

El español Carlos Soria se

Telma Ortiz, hermana de la reina Letizia, y Gavin Bonnar se separan tras seis años juntos y una hija en común

La hermana de la reina y el abogado, exmarido de la cantante Sharon Corr, oficializaron su relación en los Premios Princesa de Asturias 2019

Telma Ortiz, hermana de la

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la oportunidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Los números que dieron fortuna
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

“Deja de conducir en tirantes”:

“Deja de conducir en tirantes”: la advertencia de un influencer después de tener un accidente

Así son los cuatro helicópteros de Airbus que reforzarán al Ejército a cambio de más de 2000 millones de euros

El Gobierno concede 4.000 millones de euros en préstamos a Indra y Airbus para avances en el avión de combate europeo y nuevas aeronaves

Así puedes configurar el GPS para no perderte en el túnel de la M-30

El extraño contrato que no aparece en el que Ayuso gastó 14.992 euros para traer a Madrid a ‘influencers’ y periodistas israelíes

ECONOMÍA

Los números que dieron fortuna

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Triplex de la Once sorteo 2: Resultados de hoy 26 septiembre

Andrés Millán, abogado, sobre Hacienda: “El contribuyente se está viendo muy perjudicado porque llevan años sin actualizarse cuantías del IRPF y otros impuestos”

Resultados del Super Once del 26 septiembre

Sube el riesgo de burbuja inmobiliaria en Madrid, según UBS: la ciudad en todo el mundo en la que más se ha encarecido la vivienda en un año

DEPORTES

El español Carlos Soria se

El español Carlos Soria se convierte en la persona de más edad en escalar un 8.000

Ibai Llanos le tira cinco penaltis a Joan García y los dos alucinan con lo que ocurre: “No tengo palabras”

Sergio Busquets anuncia su retirada del fútbol: “Viví momentos que jamás olvidaré”

Una leyenda del Manchester United habla sobre sus problemas con el alcohol: “Me ponía colirio y comía chicle porque venía de estar bebiendo dos días seguidos”

El fútbol europeo votará si suspender a Israel de la competición