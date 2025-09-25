Una mujer gana el mayor premio de la lotería y decide repartirlo entre tres ONG: “Dios me bendice para que pueda bendecir a otros”

Una persona rellenando un boleto de lotería. (Infobae)

Una vecina de Virginia (Estados Unidos), Carrie Edwards, ganó 150.000 dólares (unos 125.000 euros) en la lotería el pasado 8 de septiembre, tras acertar cuatro de los cinco números ganadores y activar el Powerplay por valor de un dólar y que triplicó su premio original.

Sin embargo, lo que más ha llamado la atención no ha sido su suerte, sino su generosidad. Dos semanas más tarde, al recibir el cheque del premio, Edwards decidió donarlo íntegramente a tres organizaciones sin ánimo de lucro, dividiendo la suma en partes iguales, 50.000 dólares para cada una, según informó el medio WDTV.

El reparto del premio

Billetes de dólar estadounidense. (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo)

“En cuanto me sobrevino esa divina bendición y cayó sobre mis hombros, supe exactamente lo que tenía que hacer con ella y supe que tenía que regalarlo todo”, declaró Edwards para los medios a los que explicó el porqué y el destino de su donación.

Los primeros 50.000 dólares fueron a la Asociación para la Degeneración Frontotemporal (AFTD), una organización que apoya la investigación urgente, la educación y a las familias afectadas por la demencia de inicio temprano. Una donación de carácter sentimental, pues fue realizada en memoria del difunto marido de Edward, Steve, que falleció a causa de esta enfermedad. “Esta causa es muy personal para mí”, afirmó la mujer. “Durante el mes mundial de concienciación sobre la degeneración frontotemporal, quería que esta donación sirviera para arrojar luz sobre las familias que luchan contra esta enfermedad y sobre los investigadores que trabajan para encontrar una cura. Dios me bendice para que yo pueda bendecir a otros a través de él”.

La segunda donación ha ido para Shalon Farm, una organización sin ánimo de lucro dedicada a la agricultura y la justicia alimentaria que trabaja por “un sistema alimentario equitativo en Richmond”, capital del estado de Virginia.

La tercera donación, también de 50.000 dólares, fue parala Navi-Marine Relief Society ((NMCRS) una asociación que proporciona ayuda financiera, educativa y de emergencia a los miembros en servicio activo, a los veteranos y a sus familias.

Este es el dinero que se queda Hacienda de los décimos de la Lotería del Niño.

Después de la deducción de impuestos, cada organización recibirá alrededor de los 36.000 dólares, afirma el Daily Mail. Carrie Edwards reveló a los medios estadounidenses que esas tres organizaciones representan “sanación, servicio y comunidad”. “Shalom Farms cura a través de los alimentos y la tierra, la AFTD aporta esperanza a través de la investigación y la Sociedad de Ayuda de la Marina y el Cuerpo de Marines continúa con la tradición de apoyar a las familias de los militares en momentos de necesidad”, explicó la mujer, que se siente bendecida al haber recibido inesperadamente un premio de lotería que puede servir a otros. Un acto con el que Edwards también pretende inspirar a otros.

Una rareza entre los premiados

“Es muy raro que los ganadores hagan lo que Carrie está haciendo aquí hoy”, afirmó un responsable de la lotería para el Daily Mail. Entre los beneficiados de la donación de Edwards, el teniente general Robert R. Ruark, presidente y director ejecutivo de la Navy-Marine Corps Relief Society, explicó que “este apoyo refuerza nuestra misión de estar al lado de los marineros, los marines y sus seres queridos en momentos de dificultades económicas”.