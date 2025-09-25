España

Burger King despide a seis trabajadores que se montaron una fiesta en el local en plena pandemia: alcohol, hamburguesas y ninguna mascarilla

La Justicia ha resuelto cuatro años después si fue procedente. El primer juez dio la razón a los empleados

Alberto López Marín

Por Alberto López Marín

Guardar
Establecimiento de Burger King cerrado.
Establecimiento de Burger King cerrado. (Europa Press)

Fue la noche del 8 al 9 de agosto de 2021. Seis trabajadores del Burger King situado en el Paseo de la Zona Franca de Barcelona participaron en una fiesta junto a otras personas no identificadas en el parking del restaurante, pero accedieron en varias ocasiones al interior para recoger vasos, bebida o hamburguesas, que consumieron fuera. Su turno había terminado y el establecimiento estaba cerrado al público. Fueron despedidos.

Aquel verano, Cataluña soportaba estrictas medidas frente a la pandemia del Covid-19, y las medidas de la empresa no lo eran menos. Estos empleados no cumplieron ni unas ni otras: carecían de autorización, faltaron al “procedimiento sobre el consumo de comida por parte de los empleados” y no usaron mascarilla en ningún momento, tampoco cuando pasaron al local, ni siquiera en la cocina.

“Los empleados -recoge la sentencia-, tanto auxiliares senior como operarios de inicio, con distintos grados de antigüedad en la empresa, estaban sujetos al adecuado cumplimiento de los protocolos de la compañía. El restaurante contaba con normativa interna que regulaba el consumo de productos por el personal, el acceso a las instalaciones fuera del horario y las medidas de prevención sanitaria”.

Aquí te explicamos lo que es el despido procedente

Despido por “falta muy grave”

La dirección del local detectó lo ocurrido y actuó. El 13 de agosto de 2021, Burger King comunicó por carta a todos los implicados el despido disciplinario, justificándolo en la comisión de una falta muy grave conforme al artículo 40.2 del Acuerdo Laboral Estatal de Hostelería y el convenio colectivo de la empresa. En las cartas de despido los hechos imputados figuraban como “una clara transgresión de la buena fe contractual y abuso de confianza”.

Los empleados recurrieron la decisión. Cada uno de ellos presentó papeleta de conciliación en septiembre de 2021. Al no lograr un acuerdo, interpusieron demanda ante el Juzgado de lo Social número 34 de Barcelona, que admitió el caso y revisó las acciones y sanciones de cada implicado.

En sentencia de junio de 2024, el juzgado consideró probados los hechos y certificó que los trabajadores “participaron en la celebración de una fiesta en la zona de aparcamiento, junto a otras personas, consumiendo bebidas alcohólicas”, así como que “entraron de forma reiterada, a partir de las 24:00 horas, en el interior del restaurante, para coger vasos de plástico, alguna bebida y hamburguesa y/u otros productos de comida del interior de la cocina”.

Una cliente es atendida en
Una cliente es atendida en Burger King en plena pandemia. (Jesús Hellín/Europa Press)

Primer fallo: despido improcedente

Sin embargo, la corte concluyó que la conducta estaba subsumida dentro de una falta grave, pero no muy grave, y dictaminó que los despidos eran improcedentes. El juez otorgó a la empresa la opción de readmitir o indemnizar a cada trabajador según su antigüedad y circunstancias contractuales.

La empresa recurrió el fallo. Su argumento principal en el recurso de suplicación, presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, fue que los hechos probados suponían “fraude, deslealtad o abuso de confianza”, y deberían valorarse en conjunto, y no aisladamente, teniendo en cuenta el contexto de pandemia y el perjuicio tanto económico como de imagen para la empresa.

Para Burger King, “la conducta de los trabajadores demandantes, más allá de que haya incumplimientos en materia de seguridad e higiene, o de la normativa interna de la empresa, constituye una clara transgresión de la buena fe contractual y abuso de confianza. (...) Aprovecharon su condición de trabajadores para poder tener acceso al restaurante y coger los diversos productos, pudiendo la empresa ejercitar su facultad sancionadora sobre ellos”.

Una empleada protegida con pantalla,
Una empleada protegida con pantalla, mascarilla y guantes prepara un pedido en Burger King. (Jesús Hellín/Europa Press)

La sentencia

El tribunal analizó la normativa y la jurisprudencia aplicable. Recuerda que el artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores permite la extinción del contrato en caso de “incumplimiento grave y culpable” y que, según doctrina del Tribunal Supremo, “la transgresión de la buena fe contractual ‘constituye una actuación contraria a los especiales deberes de conducta que deben presidir la ejecución de la prestación de trabajo y la relación entre las partes’”.

El fallo subraya que “el trabajador que se encuentra fuera del lugar y horario de trabajo puede cometer actos que serían sancionables si transgrede la buena fe contractual para causar un perjuicio a la empresa, si con ello incurre en comportamientos que tengan algún tipo de relevancia y vinculación con la actividad laboral”.

Con esto, la Sala de lo Social del Tribunal Superior del TSJ de Cataluña ha estimado el recurso de Burger King y declarado la procedencia de los despidos. “La conducta de los trabajadores demandantes -argumenta- constituye una conducta grave y culpable, que implica un quebranto de los deberes de fidelidad y lealtad hacia la empresa, con claro abuso de confianza”. Esto deja a los empleados sin derecho a indemnización.

Temas Relacionados

Burger KingRestaurantes EspañaEmpresas EspañaDespidoDespido DisciplinarioDespido ImprocedenteSentencias EspañaTribunales EspañaJusticia EspañaEspaña-EconomiaEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Las muertes por cáncer avanzan: más de 18 millones de fallecidos para 2050, según un estudio

Los autores de la investigación publicada por ‘The Lancet’ consideran que 4 de cada 10 muertes son evitables

Las muertes por cáncer avanzan:

Sergio Ramos y Pilar Rubio venden su mansión en La Moraleja por 7 millones de euros: 2.500 metros cuadrados, baño turco y dos piscinas

El defensa del C.F. Monterrey de México ha vendido su hogar madrileño en la exclusiva zona de La Moraleja

Sergio Ramos y Pilar Rubio

La Policía Nacional consigue identificar a “La mujer de rosa”, asesinada en 2005 y que formaba parte del proyecto ‘Identify me’ de la Interpol

Se trata de la segunda identificación realizada por agentes españoles desde el inicio de una campaña coordinada por Interpol, trata de resolver 46 casos de mujeres fallecidas pendientes de identificar

La Policía Nacional consigue identificar

Resultados del Sorteo 1 Super Once: ganadores y números premiados

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Resultados del Sorteo 1 Super

Los ocho hábitos de una doctora experta en sueño para garantizar un buen descanso

Los pequeños hábitos que se realizan durante el día repercuten en el ritmo circadiano y, por tanto, en la manera en la que dormimos

Los ocho hábitos de una
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Policía Nacional consigue identificar

La Policía Nacional consigue identificar a “La mujer de rosa”, asesinada en 2005 y que formaba parte del proyecto ‘Identify me’ de la Interpol

La campaña de la aceituna en Sevilla comienza con dos detenidos por robar maquinaria de recogida y 30 toneladas intervenidas por infringir la ley de calidad

Así es ‘Furor’, el buque de la Armada que protegerá la Flotilla que se dirige a Gaza

Muere un hombre de 67 años en un incendio que “ha afectado a la totalidad de su vivienda” en Cercedilla mientras se intentaba refugiar en el baño

Un probador de coches explica las 10 claves para detectar un vehículo que sea “para toda la vida”

ECONOMÍA

Resultados del Sorteo 1 Super

Resultados del Sorteo 1 Super Once: ganadores y números premiados

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

La compra de vivienda registra su mejor julio desde el ‘boom’ inmobiliario y la firma de hipotecas aumenta un 25% hasta máximos de hace 15 años

La CNMV autoriza la mejora de la OPA de BBVA sobre Banco Sabadell y amplía el plazo para que los accionistas acepten la oferta hasta el 10 de octubre

El Banco Central Europeo aconseja a los ciudadanos de a pie sobre el dinero en efectivo: “Mantenga la calma”

DEPORTES

Bonos VIP por 6.000 euros

Bonos VIP por 6.000 euros y entradas agotadas a 295 euros: fervor por el MadRing, la F1 de Madrid

El jugador argentino del Atlético de Madrid que podría irse al club azulgrana, según su primer entrenador: “Siempre fue hincha del Barça”

Jannik Sinner se prepara para su próximo enfrentamiento ante Carlitos: “Estoy cambiando muchas cosas para ganarle a Alcaraz”

Paddy Pimblett quiere medirse con Topuria en el Bernabéu y reta al hispanogeorgiano a un combate: “Me encantaría ir y aplastarle la cara frente a 90.000 personas”

La prensa italiana informa de la “preocupación por el estado de Alcaraz”, el mayor rival y pesadilla de Sinner