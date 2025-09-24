España

Un albañil pierde el dedo anular de la mano derecha en un accidente laboral pero no es suficiente para conseguir la incapacidad permanente

El Equipo de Valoración de Incapacidades (EVI) dictaminó que sus secuelas se encuadraban en el grado de “lesión permanente no incapacitante”, es decir, se le reconocía una indemnización, pero no el derecho a una pensión

Marcos García Quesada

Por Marcos García Quesada

Guardar
Albañil trabajando (Freepik)
Albañil trabajando (Freepik)

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha rechazado la petición de un albañil para que se le reconociera una incapacidad permanente tras un accidente laboral que le provocó la amputación del dedo anular de la mano derecha. La sentencia confirma así el fallo previo del Juzgado de lo Social Nº 5 de Alicante y desestima el recurso presentado por el propio afectado, quien buscaba que se le otorgara una pensión por incapacidad total o, en su defecto, parcial.

El caso se remonta a un accidente laboral ocurrido en julio de 2018, cuando el trabajador sufrió la amputación traumática del cuarto dedo de su mano derecha. Desde entonces inició un largo recorrido administrativo y judicial en busca del reconocimiento de una incapacidad permanente que, según alegaba, le impedía desarrollar con normalidad las tareas propias de su oficio.

El primer ‘round’ en los tribunales

En 2020, el Equipo de Valoración de Incapacidades (EVI) dictaminó que sus secuelas se encuadraban en el grado de “lesión permanente no incapacitante”, es decir, se le reconocía una indemnización, pero no el derecho a una pensión. Disconforme con esa resolución, el afectado reclamó en vía administrativa y posteriormente en los tribunales, aunque tanto el Juzgado de lo Social nº 1 de Elche como la Sala de lo Social del TSJ de la Comunidad Valenciana rechazaron sus pretensiones en resoluciones dictadas en 2022 y 2023.

A pesar de esos reveses, el trabajador volvió a presentar una nueva solicitud de incapacidad en mayo de 2022, alegando que sus dolencias se habían agravado. En esta ocasión, el EVI constató nuevamente dolor en la zona de la cicatriz del dedo amputado y en la extensión de los dedos, además de cierta limitación funcional descrita como “mano en garra”. Sin embargo, el órgano valorador concluyó que tales secuelas no alcanzaban la entidad suficiente para justificar un grado de incapacidad permanente, lo que motivó otra resolución denegatoria del Instituto Nacional de la Seguridad Social en marzo de 2023.

Dolor crónico y disfuncionalidad en la mano derecha

El albañil agotó una vez más la vía administrativa con una reclamación previa, igualmente desestimada en mayo del mismo año. Persistente en su empeño, interpuso demanda ante el Juzgado de lo Social nº 5 de Alicante, que en abril de 2024 volvió a rechazar su petición de incapacidad permanente total o parcial. Frente a ese fallo, elevó recurso de suplicación al TSJ de la Comunidad Valenciana, confiando en que la instancia superior corrigiera el criterio.

En este nuevo escenario judicial, el trabajador sostuvo que sus limitaciones físicas, agravadas por el dolor crónico y la disfuncionalidad de la mano derecha, le impedían realizar las tareas esenciales de la albañilería. También subrayó que ya en 2009 había sufrido lesiones previas en la misma mano, lo que demostraba una evolución incapacitante. No obstante, tanto la mutua como las entidades gestoras defendieron que las secuelas, aunque dolorosas, no comprometían la funcionalidad básica de la mano ni suponían una merma superior al 33% en el rendimiento laboral.

Incapacidad permanente total o parcial

Con este telón de fondo, el litigio llegó este año a la Sala de lo Social del TSJCV, que debía dirimir si las pruebas aportadas acreditaban o no la existencia de una incapacidad permanente total o, en su defecto, parcial, vinculada al oficio de albañil.

Tras analizar de nuevo las pruebas clínicas y los antecedentes procesales, este tribunal, ha concluido que no existía base suficiente para modificar lo resuelto en instancias anteriores.

Qué es la incapacidad permanente: cómo pedir la pensión, que enfermedades otorgan la ayuda y cuánto dinero se cobra.

En su fallo, los magistrados coinciden con el criterio mantenido por el Juzgado de lo Social de Alicante: las dolencias del trabajador, aunque dolorosas y molestas, no alcanzaban la gravedad necesaria para ser consideradas incapacitantes en los términos de la Ley General de la Seguridad Social. El tribunal subraya que la pérdida del dedo y el dolor asociado no invalidaban por sí solos el uso de la mano, pues los informes médicos confirmaban que Salvador conservaba capacidad de pinza y prensión, habilidades esenciales en su oficio de albañil.

Temas Relacionados

JusticiaJuiciosSentenciasComunidad ValencianaIncapacidad permanentePensión de IncapacidadAccidente LaboralTribunales EspañaEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Embalses España: la reserva de agua bajó este 24 de septiembre

El Boletín Hidrológico Peninsular publicó la situación de los embalses de agua en España

Embalses España: la reserva de

Cotización del euro frente al dólar hoy 24 de septiembre

La moneda europea mostró fluctuaciones en su cotización de este día

Cotización del euro frente al

Rosi Fernández, peluquera: “Esto reseca la fibra, acentúa la fragilidad natural de un pelo maduro y puede dejarlo sin brillo y sin movimiento”

La experta señala que demasiada temperatura o una mala distancia rompen la fibra capilar y afectan al brillo y la elasticidad del cabello y da una serie de recomendaciones para evitar el daño

Rosi Fernández, peluquera: “Esto reseca

Un conductor de autobús le aplasta los pies a un estudiante de 10 años, que tuvo que ser sometido a una amputación y a un injerto de piel

El conductor se encontraba en pleno uso de sus facultades y tenía veinte años de experiencia al volante de autobuses: el accidente se debió, según el mismo, a una mala visibilidad en un aparcamiento “muy mal diseñado”

Un conductor de autobús le

Los cinco consejos de un experto en coches para viajar correctamente con perros

Es cierto que, en cualquier caso, será menos aburrido que viajar solo, pero también más complicado: @capturing_cars - fotógrafo de coches y creador de contenido en TikTok - ha compartido sus “cinco normas” para viajar ”con tus perros en el coche”

Los cinco consejos de un
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ayuso quiere contratar taxis o

Ayuso quiere contratar taxis o VTC que solo hagan esperar 10 minutos a los médicos que tienen que ver a los enfermos en sus casas en la Comunidad de Madrid

Sánchez considera “absolutamente inaceptables” las incursiones de Rusia al espacio aéreo europeo y condena “la escalada de la violencia” de Putin en Ucrania

Antonio Banderas y sus comienzos en Estados Unidos: “Me decían que si trabajaba en Hollywood, siempre iba a interpretar el papel de chico malo, a un delincuente”

El Congreso veta al traspaso de inmigración a Cataluña: Podemos y dos diputados de Sumar se suman al rechazo y abren una grieta entre el Gobierno y Junts

Un juzgado reconoce por primera vez matar a un perro como violencia vicaria: considera que el acusado utilizó al animal para causar daño psicológico a su pareja

ECONOMÍA

Cotización del euro frente al

Cotización del euro frente al dólar hoy 24 de septiembre

De Madrid a Extremadura: las comunidades autónomas donde más sube el precio de la vivienda protegida, en máximos pese a la regulación

El acceso a la vivienda aumenta la brecha generacional en España: el mismo piso que una familia pagaba en una década en 1980, ahora supone 45 años con un salario medio

El precio de tener quemados a tus trabajadores: el ‘burnout’ le cuesta más de 59.000 millones de euros al año a las empresas españolas

Cerveza a 4 euros y cine a 10, Barcelona se corona como la capital más cara para vivir, seguida de Palma y Madrid

DEPORTES

Ilia Topuria habla sobre el

Ilia Topuria habla sobre el regreso de su hermano al octógono de la UFC: “Estoy seguro de que finalizará en el primer asalto, le veo muy preparado”

Adrian Newey no pierde ni un segundo de trabajo en Aston Martin, según Pedro de la Rosa: “Duerme muy poco”

El Ayuntamiento vuelve a decir no al FC Barcelona y la licencia para el Camp Nou: el partido ante la Real Sociedad será en Montjuic

Red Bull hace oficial la salida de Christian Horner: esta es la millonaria indemnización que recibirá

Qué es el Trofeo Kopa y qué diferencias hay con el Golden Boy