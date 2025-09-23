España

La Audiencia de Badajoz manda al banquillo al hermano de Pedro Sánchez por los delitos de prevaricación y tráfico de influencias

El auto subraya que la plaza de coordinador cultural se diseñó en exclusiva para él. También serán juzgadas otras diez personas, entre ellas el secretario general del PSOE extremeño

David Fernández

Por David Fernández

Guardar
El hermano de Pedro Sánchez,
El hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez. (Andrés Rodríguez - Europa Press)

La Audiencia Provincial de Badajoz ha acordado este martes mandar al banquillo a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En un auto de 64 páginas, al que ha tenido acceso Infobae España, rechaza el recurso interpuesto por el músico y confirma su procesamiento por los delitos de malversación y tráfico de influencias. De esta manera, se da validez a la instrucción que ha llevado a cabo la magistrada Beatriz Biedma, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz. Contra este auto ya no caben más recursos. Ahora las acusaciones populares (Manos Limpias, PP y Vox) tendrá que ratificar sus escritos de acusación. Piden tres años de prisión contra él. La Fiscalía no acusa.

El auto subraya que la plaza de coordinador cultural que desempeñó David Sánchez se diseñó en exclusiva para él adaptada a sus “exclusivas preferencias personales”. Los cuatro magistrados que firman el auto recogen muchos correos electrónicos que demuestran que tanto él como su entorno daban por hecho el nombramiento “23 días antes de la publicación incluso de las bases”. Los magistrados remarcan que se trató de una maniobra para asegurarle un cargo fijo con recursos públicos y recuerdan que los cargos que diseñaron esa plaza se referían a él como “hermanito” o “hermanísimo”.

La Audiencia Provincial de Badajoz también ha rechazado este martes los recursos presentados por los otros 10 procesados, entre ellos el líder del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo. La decisión se produce pese a la oposición de la Fiscalía, que consideraba que la causa debía archivarse porque la misma se sustentaba únicamente “en conjeturas”.

El presidente del Gobierno español,
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez (REUTERS/Caitlin Ochs)

Los magistrados también hacen mención a la posible influencia de Pedro Sánchez en el nombramiento de su hermano: "Finalmente diremos que en el mismo recurso se viene a restar capacidad de influencia de Don Pedro Sánchez por el hecho de haber renunciado a la secretaría general del partido en octubre del 2016 y no revalidar su reelección hasta mayo de 2017, olvidando que precisamente en ese mes de octubre, es cuando se propone la creación de puesto, siendo hasta ese preciso momento secretario general el mismo, trascurriendo solo siete meses hasta la revalidación de nuevo el mes de mayo de 2017 como aquel en que se inicia el proceso de nombramiento de su hermano para el cargo creado anteriormente".

Denuncias de Manos Limpias

La causa contra David Sánchez empezó en mayo de 2024 tras la denuncia del seudosindicato Manos Limpias sustentada en publicaciones de prensa donde se acusaba al músico de no acudir a su puesto de trabajo en la Diputación de Badajoz, donde era coordinador de los conservatorios, que no realizaba las funciones que tenía asignadas y que residía en Portugal para presuntamente no pagar impuestos en España. Finalmente se abrió una investigación judicial para dilucidar si su nombramiento fue irregular. Las conclusiones de la instructora concluyeron que existían “indicios” de que David Sánchez tuvo conocimiento previo de que el Puesto de Coordinador de las Actividades de los Conservatorios se había creado para él y que se presentó a la convocatoria e hizo la entrevista para simular la legalidad formal del procedimiento”.

No solo se le acusa por la creación de la plaza en 2016 y su adjudicación en 2017, sino la adaptación posterior del puesto a sus necesidades y la contratación de una persona de su confianza. De hecho, la Audiencia de Badajoz asegura que queda constatado cómo la Diputación no sólo fabricó a medida el puesto que el hermano de Sánchez ocupó durante siete años, sino que la corporación provincial, gobernada por el PSOE, también diseñó un puesto para Luis María Carrero Pérez, un funcionario de La Moncloa que fue trasladado a Extremadura para que ayudara al músico en sus labores.

El secretario general del PSOE
El secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo

Además del hermano del presidente del Gobierno y Miguel Ángel Gallardo (presidente de la diputación y ahora líder de los socialistas extremeños), en la lista de procesados están también los cargos que ocuparon puestos de responsabilidad en el Área de Cultura o de Recursos Humanos cuando se produjeron los hechos investigados como Elisa Moriano, Cristina Núñez, Juana Cinta, Félix González, Manuel Candalija, Emilia Parejo, Francisco Martos, Ricardo Cabezas y Luis María Carrero.

Noticia en ampliación.

Temas Relacionados

David SánchezPedro SánchezJusticiaTribunalesEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

El Gobierno deja la puerta abierta a una “excepción puntual” en el embargo de armas a Israel si están en juego los “intereses nacionales”

El ministro de Economía ha asegurado que responderá a situaciones muy concretas

El Gobierno deja la puerta

El rey Juan Carlos inaugura su título homónimo en Nueva York: muchas risas, anécdotas y cena de etiqueta

El padre de Felipe VI ha iniciado el Mundial de Seis Metros 2025, en el que compite con la infanta Elena

El rey Juan Carlos inaugura

Vinculan una mala higiene bucal con un mayor riesgo de cáncer de páncreas

Estudios anteriores ya habían relacionado el microbioma oral con mayores probabilidades de cáncer de cabeza y cuello

Vinculan una mala higiene bucal

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 2 de este 23 septiembre

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 2 de las 12:00 horas

Super Once: estos son los

La colaboración vecinal permite a la Guardia Civil interceptar a los dos autores de un robo con violencia en una vivienda habitada de Sevilla

Los detenidos son un hombre de 51 años y una mujer de 43 años, que presuntamente estarían implicados en otros robos de la localidad

La colaboración vecinal permite a
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La colaboración vecinal permite a

La colaboración vecinal permite a la Guardia Civil interceptar a los dos autores de un robo con violencia en una vivienda habitada de Sevilla

El día más peligroso para conducir: estos son los efectos del horario de invierno

Muere un español en Ucrania por el ataque de un dron ruso: ayudaba al Ejército a rescatar heridos

Una operación de más de dos años de la Guardia Civil finaliza con dos toneladas de cocaína intervenidas y 34 detenidos por todo el país

La Audiencia Nacional anula la nacionalidad española a un marroquí por no acreditar conocimiento del idioma: tendrá que empezar de cero

ECONOMÍA

Super Once: estos son los

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 2 de este 23 septiembre

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Víctor Arpa, abogado laboralista: “Si cobras el salario mínimo o algo parecido, te van a quitar menos dinero en la renta”

España duplicará el crecimiento del PIB de la Eurozona, aunque la inflación también subirá: la OCDE mejora las previsiones pese a los aranceles de Trump

Números ganadores del Super Once del 23 septiembre

DEPORTES

La historia de Vicky López,

La historia de Vicky López, flamante premio Kopa: criada en el Real Madrid, deslumbrando en el Barcelona y llamada a ser Balón de Oro

Harry Styles corre la maratón de Berlín bajo un seudónimo y en menos de tres horas

¿Cuántas entradas para el GP de Madrid habrá disponible al público general? La preventa exclusiva se agotó en dos minutos y la lista de espera tiene 235.000 personas

Aitana Bonmatí se corona en París y se convierte en la primera jugadora en ganar el Balón de Oro tres veces consecutivas

Luis Enrique vuelve a escribir su nombre en la historia y se lleva por segunda vez el premio Trofeo Johan Cruyff a mejor entrenador del año