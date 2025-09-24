España

Estas tres señales indican que tu perro adora estar contigo

Una creadora de contenido y divulgadora informa sobre comportamiento canino

Por Guillermo Urquiza

Un perro de labrador
Un perro de labrador - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando un perro está feliz y se siente seguro se nota en su comportamiento. Existen pequeños indicios que muestran su grado de satisfacción. Al igual que para las personas, a los animales también les influye el entorno que habitan. Si están incómodos, conciliarán con sentimientos de ansiedad y estrés, mientras que si disfrutan de un día a día agradable - en donde todas sus necesidades básicas están cubiertas - rápidamente lo harán saber a sus dueños con gestos de cariño o afecto. De esto informa una creadora de contenido y divulgadora en TikTok (@bilmathequeenandco). En uno de sus vídeos más recientes comunica tres señales que manifiestan el vínculo de los perros con los humanos. Si bien son animales que han sabido adaptarse a las personas con mucho éxito, su vínculo es tal que -por una cuestión de instinto biológico - han encontrado en los humanos fieles compañeros ante los que poder confiar su vida, mientras que disfrutan de una cotidianeidad agradable juntos.

Las horas de sueño y descanso

Cuando un perro es feliz en el entorno que habita, una de las señales principales que muestran su grado de satisfacción es su capacidad para el sueño y el número de horas que duermen. Si duerme mucho - hasta 16 horas al día - es un indicativo de su comodidad. Está cómodo en el espacio que habita pero también con el trato que tú le proporcionas a través del cariño, el alimento, los cuidados, la posibilidad de descansar, el contacto físico. Así los perros van ganando confianza y haciéndose al hogar. El sueño, por lo tanto, es un indicar de su complacencia y confianza y de que al otro lado de su descanso todo está en orden: estás tú para protegerlo.

Un perro duerme plácidamente
Un perro duerme plácidamente - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, cuando un perro se siente seguro y en plena confianza con su dueño, también suele mostrar un gesto muy característico: enseñar la barriga. Al tumbarse boca arriba y exponer su abdomen, el animal está dejando al descubierto una de las zonas más vulnerables de su cuerpo. Este comportamiento no solo es un signo de relajación, sino que además constituye una demostración de confianza absoluta hacia la persona con la que convive. En esos momentos, muchos disfrutan de las caricias en esa zona, reforzando aún más el vínculo afectivo.

Mirar a los ojos: otra forma de conexión

Otra señal clara de bienestar y conexión es el contacto visual. Cuando un perro mira fijamente a su dueño, con una expresión calmada, no lo hace de manera casual. Diversos estudios han demostrado que mantener esa mirada compartida libera oxitocina tanto en el animal como en la persona, una hormona vinculada al apego y la felicidad. Es un lenguaje silencioso que fortalece la relación y que muestra el grado de afecto que el perro siente hacia su cuidador.

"Me estaba por ir al trabajo y hay alguien amotinado”, comentó entre risas la tiktoker (@paufantini8)

En conclusión, los perros expresan su felicidad de múltiples formas, desde sus largos periodos de descanso hasta la manera en que buscan el contacto físico o la mirada de su dueño. Son señales sutiles pero significativas que evidencian que se sienten protegidos y queridos. Entender estos gestos permite fortalecer la relación y disfrutar de una convivencia más enriquecedora con ellos.

