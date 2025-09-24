El mal ejemplo de dos turistas alemanas: enseñan cómo han dejado la habitación de su hotel tras 4 días de fiesta en Mallorca, con una cama en la terraza todo por el suelo

Estado de la habitación de hotel en Mallorca de unas turistas (Instagram / @mallorcaviral)

El turismo es la principal actividad económica que sustenta a la ciudad de Palma de Mallorca, sin embargo, no siempre todo lo que trae este turismo son beneficios. También hay situaciones menos agradables a la vista como el vídeo que han publicado dos turistas alemanas del estado de su habitación de hotel tras cuatro días de fiesta en Mallorca. Su principal intención era disfrutar de esta oferta que tiene la isla, denominado como turismo de excesos o de gatera, y han publicado con orgullo cómo ha quedado la habitación completamente sucia y desordenada.

La cuenta de Instagram Mallorca Viral se ha hecho eco de este documento gráfico y lo ha compartido en su perfil. En él se puede apreciar todo el suelo de la habitación lleno de ropa y artículos personales de todo tipo que se han ido acumulando con el paso de los días. El resto del mobiliario también está desorganizado y con usos para los que no están previstos, incluso se puede ver como han colocado una cama en la terraza en la que descansa una de las protagonistas.

Las respuestas al vídeo han llegado sin hacerse esperar. Entre ellas se pueden contemplar todo tipo de comentarios que critican con dureza la educación y el comportamiento de las jóvenes y en general sobre el tipo de turismo que visita Mallorca. Otros usuarios destacan su tristeza por quienes van a tener que ordenar, limpiar y colocar de nuevo cada cosa en su lugar tras el desastre.

Ballermann foco de excesos

El Balneario 6 o más conocido como Ballermann es un popular punto de la Playa de Palma, a 15 kilómetros de la ciudad, famoso por su animada vida nocturna y su ambiente festivo, especialmente popular entre los turistas alemanes, como las protagonistas del vídeo. Además de ser el epicentro de la famosa “milla de fiesta” de Mallorca, tiene una gran oferta gracias a su evolución con el paso del tiempo, combinando playa, música y gastronomía. Sin embargo, no es oro todo lo que reluce.

Los problemas principalmente ocasionados por la fiesta conducen a situaciones de indigencia y drogadicción, que acaban atemorizando al resto de turistas y residentes. Según declaraciones de locales y algunos visitantes, no se hace raro ver a gente tumbada por las calles sobre sus excrementos o rodeada de artilugios como jeringuillas o pipas de crack.

Según el Institut d’Estadística de les Illes Balears, 36.697 habitantes residen en el distrito y hay alrededor de 34.000 plazas hoteleras legales, según la patronal hotelera de la zona. En los últimos 25 años, 33 turistas alemanes y cinco austriacos han caido desde el balón en municipios de la región según la Federació Balear de Balconing. Unos 4,6 millones de alemanes visitaron la isla en 2024, con una media de 1.200 euros por cabeza gastados en menos de una semana principalmente en actividades de diversión, según recopila la Agencia d’Estratègia Turística de les Illes Balears.

Un fenómeno difícil de controlar

El turismo de excesos no es un fenómeno nuevo en las Islas Baleares, desde hace años las autoridades están intentando poner restricciones a esta deriva a travñes de la legislación. En 2020 el Govern balear aprobó un Decreto ley pionero en Europa que establece restricciones en zonas muy concretas, prohibiendo la venta de alcohol en comercios entre las 21:30 y las 8 horas, se limita la cantidad de bebidas alohólicas en los paquetes “todo incluido” y se vetan prácticas publicitarias que fomenten el consumo. También existen multas que oscilan entre los 500 y los 60.000 euros por incumplimientos graves como practicar balconing y otras entre 500 y 1.300 euros por beber en la calle.

Sin duda el turismo es una actividad que como todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes, en este caso, estas situaciones se intentarán paliar para el beneficio colectivo tanto de los turistas como de los locales a través de la legislación y el buen comportamiento.

