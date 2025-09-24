Bonos VIP por 6.000 euros y entradas agotadas a 295 euros: fervor por el MadRing, la F1 de Madrid

Carlos Sainz rodando en el circuito de Madrid (REUTERS/Isabel Infantes)

El futuro Gran Premio de España en Madrid y el MadRing, circuito urbano situado en la zona de IFEMA-Valdebebas, es ya una realidad consagrada. Los aficionados han podido acceder este martes a los portales disponibles para la venta de entradas del evento que tendrá lugar el fin de semana del 11 al 13 de septiembre de 2026 en la capital del país, con el regreso de la competición a la ciudad tras una larga ausencia desde 1981 con el triunfo de la leyenda Giles Villeneuve y ya se han agotado los asientos en algunas partes de la grada.

Secciones disponibles y agotadas

El trazado contará con 17 secciones diferentes de gradas y pelouse, lugares abiertos sin asiento asignado. La expectación ha sido tal que en apenas unas horas algunas localidades ya están agotadas. De hecho, en la preventa realizada el pasado martes 15 de septiembre se agotaron todas las entradas generales en dos minutos. La otra realizada el pasado lunes tuvo los mismos resultados. Cabe destacar que las preventas estaban dirigidas exclusivamente a los tiulares de la tarjeta American Express, la primera, y la segunda a clientes del Banco Sntander. Además, había una lista de espera de 235.000 personas para el martes 23 de septiembre, cuando se abría la venta para todo el público.

El público general ha tenido acceso ya a la compra de entradas y dispondrá de las mismas para los tres días, aunque también se comercializan para un solo día. El circuito contará con seis zonas vip cuyos precios varían según la ubicación y los servicios que ofrecen. La más exclusiva es Club 91, con un precio por persona para los tres días de 5.989,50 euros. Mientras que la más económica entre los VIP es La Terminal con un precio final de 1996,50 euros.

Otras opciones disponibles son: Las Gold Grandstand con vista directa a la salida, meta, pit lane y podio, con asientos reservados y cubiertos; Silver Plus Grandstand con asientos reservados y cubiertos; Silver Grandstand con ubicaciones estratégicas en curvas clave; Bronze Grandtand con asientos reservados en zonas generales del circuito y por último las zonas de pelouse. Esta última ha sido de las primeras en agotarse debido a que eran las de menor precio en la web oficial Fever (295 euros), junto con otras zonas como la recta principal, la Peraltada o el tercer sector donde tampoco quedan entradas.

Gran expectación

El circuito, que constará de 5,5 kilómetros, 22 curvas y 57 vueltas, tendrá la posibilidad de que al menos dos pilotos españoles puedan competir sobre su asfalto. Fernando Alonso lo hará a los mandos de su Aston Martin, una escudería que se posiciona como una de las punteras de cara a la próxima temporada gracias a su gran potencial, inversiones y recientes fichajes en el equipo de ingenieros como Adrian Newey. Todo ello, unido al talento de Fernando hace pronosticar una buena actuación del asturiano en este circuito.

La otra baza de los españoles será Carlos Sainz, que pilotará en Williams y además es embajador del circuito de su ciudad. En la última carrera en Bakú viene de lograr su primer podio con la escudería, el que considera el “mejor de su carrera”, pese a no estar teniendo suerte los domingos durante esta campaña. Williams es un equipo con una gran progresión por lo que se espera que en 2026 continúe esa tendencia.

Carlos Sainz en el podio de Bakú (REUTERS/Leonhard Foeger)

Sin duda será un evento muy importante para Madrid y para España, que contará con dos circuitos en el calendario, pero principalmente para los aficionados que podrán disfrutar de una nueva experiencia en el mundo del motor, a la que podrán acceder comprando las entradas en la web oficial del MadRing.