España

Los aeropuertos de Copenhague y Oslo paralizan temporalmente el tráfico aéreo tras avistar varios drones

Por el momento, las autoridades no han determinado el origen de los drones ni si se trata de una incursión extranjera

Daniel Malagón

Por Daniel Malagón

Guardar
Imagen de archivo de un
Imagen de archivo de un avión en el aeropuerto de Oslo. (Javad Parsa/NTB/REUTERS)

Los aeropuertos escandinavos de Copenhague y Oslo ha interrumpido temporalmente el tráfico aéreo tras la detección de varios drones de gran tamaño sobrevolando sus instalaciones. El incidente ha generado retrasos, cancelaciones y desvíos de vuelos y se produce en un contexto de creciente preocupación por la seguridad aérea en Europa.

La policía de Copenhague ha informado a las 21:46 del lunes, a través de la red social X, que el aeropuerto permanecía cerrado tanto para despegues como para aterrizajes debido a la presencia de “dos o tres drones de gran tamaño” en la zona. Posteriormente, las autoridades elevaron la cifra a “tres o cuatro drones grandes”.

En unas declaraciones recogidas por el medio francés Le Parisien, Lise Agerley Kurstein, portavoz del aeropuerto danés, ha apuntado que aproximadamente 15 vuelos han sido desviados a otros destinos. La terminal ha reabierto sus operaciones a las 00:32 del martes, aunque la normalidad no se ha reestablecido de inmediato: “El aeropuerto de Copenhague reabre tras haber estado cerrado por actividad de drones. No obstante, habrá retrasos y cancelaciones de vuelos”, ha comunicado la administración aeroportuaria en X.

La primera ministra danesa Mette Frederiksen ha declarado que “este es el ataque más grave contra una infraestructura crítica danesa hasta la fecha”. “Está claro que esto encaja con los acontecimientos que hemos visto recientemente con otros ataques con drones, violaciones del espacio aéreo y hackeos a aeropuertos”.

La magnitud de la alteración ha quedado reflejada en los datos recogidos por el portal especializado Flightradar24: 109 vuelos fueron cancelados y 51 desviados en Copenhague, mientras que en Oslo se registraron 19 cancelaciones y 11 desvíos.

Un drone ruso cayó en una casa en Polonia

En la capital noruega, el aeropuerto permaneció cerrado desde la medianoche hasta las 3:22, según han confirmado las autoridades aeroportuarias noruegas a la agencia Reuters. La policía de Copenhague ha iniciado “una investigación exhaustiva para determinar de qué tipo de drones se trata”, ha declarado Jakob Hansen, comisario adjunto, según Reuters.

Hansen precisó que “los drones han desaparecido” y que “ninguno ha sido recuperado”. El responsable policial Jens Jespersen ha declarado en una rueda de prensa posterior al incidente que, por el número, el tamaño, las trayectorias de vuelo y el tiempo que permanecieron sobre el aeropuerto, indica que se trata de un actor competente. No obstante, Jespersen ha preferido no sacar conclusiones precipitadas sobre su origen; “¿Qué actor competente?, no lo sé”, afirmó.

Las autoridades barajan la hipótesis de que los drones podrían haber despegado desde una embarcación, aunque no se procedió a su derribo. La colaboración entre las fuerzas policiales de Dinamarca y Noruega se ha intensificado a raíz de estos incidentes. En Oslo, la portavoz del aeropuerto, Monica Fasting, declaró a la AFP que se realizaron “dos observaciones distintas de drones”. Por su parte, Gisle Sveen, jefe de operaciones de la policía noruega, explicó al diario danés Politiken que el operador del dron probablemente se encontraba “bastante lejos del aeropuerto, pero aún dentro de un radio de cinco kilómetros”.

Incursiones rusas en territorio OTAN

Este episodio se produce apenas tres días después de una ciberataque que afectó a los aeropuertos de Londres (Reino Unido), Berlín (Alemania) y Dublín (Irlanda). Además, la semana anterior, dos cazas rusos habrían violado el espacio aéreo de Estonia, y drones, también presuntamente rusos, ingresaron en los espacios aéreos de Rumanía y Polonia durante el mes.

Ante las repetidas incursiones rusas en el espacio aéreo comunitario, la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, ha cargado en su intervención en las Naciones Unidas contra el representante ruso por las maniobras de Moscú, asegurando que el bloque europeo no se amedrentará de apoyar a Ucrania y de reforzar su flanco oriental. Mientras, tres países de la UE (Polonia, Lituania y la República Checa) plantean derribar aviones rusos con ayuda de la OTAN.

Temas Relacionados

aeropuertosdronesCopenhagueOsloEspaña-InternacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Un hombre fue detenido en su primer día de vacaciones tras ser confundido con un delincuente buscado de la zona: pasó un mes en prisión

Lo que prometía ser un viaje tranquilo para una familia rumana acabó en pesadilla

Un hombre fue detenido en

Harry Styles corre la maratón de Berlín bajo un seudónimo y en menos de tres horas

El cantante corrió la maratón de incógnito y lo hizo en un tiempo brutal

Harry Styles corre la maratón

Daniele Novara, pedagogo, revela el secreto de enseñar el orden a través de la imitación y colaboración

El pedagogo italiano cuestiona los métodos tradicionales de crianza y propone el aprendizaje por imitación como base para enseñar a los más pequeños a recoger sus juguetes

Daniele Novara, pedagogo, revela el

Una pareja de ‘First Dates’ que lleva cinco años junta revela tres curiosidades del programa

Se conocieron en el show televisivo y desde entonces han estado juntos. A través de su cuenta de TikTok informan sobre su experiencia en el programa

Una pareja de ‘First Dates’

María Muñoz, especialista en aparato digestivo, explica cómo cuidar las tablas de cortar de madera: “Requieren un mimo especial”

No secar bien la superficie o exponerla a humedad excesiva puede provocar grietas y convertirla en un entorno propicio para microorganismos

María Muñoz, especialista en aparato
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Propietarios de coches Renault: la

Propietarios de coches Renault: la marca envía a miles de conductores una carta para que acudan al taller

Un hombre de 65 años muere tras el empujón de un vecino por pasear a los perros sin correa: cinco costillas rotas y una atravesó el pulmón

Anulado el contrato presentado por una mujer con el que pretendía quedarse con las dos viviendas que sus padres les habían dejado en herencia a ella y su hermana

Este coche ha batido el récord de velocidad del mundo y llegará a Europa en 2027: tiene 3000 caballos y solo se fabricarán 30 unidades

Un padre no tendrá que pagar más la pensión alimenticia de su hija de 25 años porque ha terminado sus estudios y tiene ingresos propios

ECONOMÍA

Una propietaria tenía vistas al

Una propietaria tenía vistas al mar y una promotora inmobiliaria le ha levantado un muro en su terraza: “Invito a cualquier inspector a ver lo sobrecogedor que es”

Ignacio de la Calzada, abogado, sobre las horas extras: “Si haces más de estas, podrían multar a tu empresa con hasta 7.500 euros”

Cuál es el precio de la gasolina este 23 de septiembre en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Cotización del euro frente al dólar hoy 23 de septiembre

La mejora de la opa de BBVA sobre Sabadell es “insuficiente” y “más cosmética que real”, estiman los analistas

DEPORTES

Harry Styles corre la maratón

Harry Styles corre la maratón de Berlín bajo un seudónimo y en menos de tres horas

¿Cuántas entradas para el GP de Madrid habrá disponible al público general? La preventa exclusiva se agotó en dos minutos y la lista de espera tiene 235.000 personas

Aitana Bonmatí se corona en París y se convierte en la primera jugadora en ganar el Balón de Oro tres veces consecutivas

Luis Enrique vuelve a escribir su nombre en la historia y se lleva por segunda vez el premio Trofeo Johan Cruyff a mejor entrenador del año

Lamine Yamal y Vicky López se llevan el Trofeo Kopa a mejores jugadores jóvenes