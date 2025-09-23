Los aeropuertos de Copenhague y Oslo paralizan temporalmente el tráfico aéreo tras avistar varios drones

Imagen de archivo de un avión en el aeropuerto de Oslo. (Javad Parsa/NTB/REUTERS)

Los aeropuertos escandinavos de Copenhague y Oslo ha interrumpido temporalmente el tráfico aéreo tras la detección de varios drones de gran tamaño sobrevolando sus instalaciones. El incidente ha generado retrasos, cancelaciones y desvíos de vuelos y se produce en un contexto de creciente preocupación por la seguridad aérea en Europa.

La policía de Copenhague ha informado a las 21:46 del lunes, a través de la red social X, que el aeropuerto permanecía cerrado tanto para despegues como para aterrizajes debido a la presencia de “dos o tres drones de gran tamaño” en la zona. Posteriormente, las autoridades elevaron la cifra a “tres o cuatro drones grandes”.

En unas declaraciones recogidas por el medio francés Le Parisien, Lise Agerley Kurstein, portavoz del aeropuerto danés, ha apuntado que aproximadamente 15 vuelos han sido desviados a otros destinos. La terminal ha reabierto sus operaciones a las 00:32 del martes, aunque la normalidad no se ha reestablecido de inmediato: “El aeropuerto de Copenhague reabre tras haber estado cerrado por actividad de drones. No obstante, habrá retrasos y cancelaciones de vuelos”, ha comunicado la administración aeroportuaria en X.

La primera ministra danesa Mette Frederiksen ha declarado que “este es el ataque más grave contra una infraestructura crítica danesa hasta la fecha”. “Está claro que esto encaja con los acontecimientos que hemos visto recientemente con otros ataques con drones, violaciones del espacio aéreo y hackeos a aeropuertos”.

La magnitud de la alteración ha quedado reflejada en los datos recogidos por el portal especializado Flightradar24: 109 vuelos fueron cancelados y 51 desviados en Copenhague, mientras que en Oslo se registraron 19 cancelaciones y 11 desvíos.

Un drone ruso cayó en una casa en Polonia

En la capital noruega, el aeropuerto permaneció cerrado desde la medianoche hasta las 3:22, según han confirmado las autoridades aeroportuarias noruegas a la agencia Reuters. La policía de Copenhague ha iniciado “una investigación exhaustiva para determinar de qué tipo de drones se trata”, ha declarado Jakob Hansen, comisario adjunto, según Reuters.

Hansen precisó que “los drones han desaparecido” y que “ninguno ha sido recuperado”. El responsable policial Jens Jespersen ha declarado en una rueda de prensa posterior al incidente que, por el número, el tamaño, las trayectorias de vuelo y el tiempo que permanecieron sobre el aeropuerto, indica que se trata de un actor competente. No obstante, Jespersen ha preferido no sacar conclusiones precipitadas sobre su origen; “¿Qué actor competente?, no lo sé”, afirmó.

Las autoridades barajan la hipótesis de que los drones podrían haber despegado desde una embarcación, aunque no se procedió a su derribo. La colaboración entre las fuerzas policiales de Dinamarca y Noruega se ha intensificado a raíz de estos incidentes. En Oslo, la portavoz del aeropuerto, Monica Fasting, declaró a la AFP que se realizaron “dos observaciones distintas de drones”. Por su parte, Gisle Sveen, jefe de operaciones de la policía noruega, explicó al diario danés Politiken que el operador del dron probablemente se encontraba “bastante lejos del aeropuerto, pero aún dentro de un radio de cinco kilómetros”.

Incursiones rusas en territorio OTAN

Este episodio se produce apenas tres días después de una ciberataque que afectó a los aeropuertos de Londres (Reino Unido), Berlín (Alemania) y Dublín (Irlanda). Además, la semana anterior, dos cazas rusos habrían violado el espacio aéreo de Estonia, y drones, también presuntamente rusos, ingresaron en los espacios aéreos de Rumanía y Polonia durante el mes.

Ante las repetidas incursiones rusas en el espacio aéreo comunitario, la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, ha cargado en su intervención en las Naciones Unidas contra el representante ruso por las maniobras de Moscú, asegurando que el bloque europeo no se amedrentará de apoyar a Ucrania y de reforzar su flanco oriental. Mientras, tres países de la UE (Polonia, Lituania y la República Checa) plantean derribar aviones rusos con ayuda de la OTAN.