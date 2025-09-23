Cómo seguir las noticias de Infobae en Google Discover: el paso a paso para personalizar el feed

España

La incorporación de una nueva función en Google Discover representa un avance en la manera en que los usuarios pueden personalizar su feed de noticias en dispositivos móviles. Desde septiembre de 2025, quienes utilizan esta plataforma tienen la posibilidad de priorizar los contenidos de Infobae y otros medios directamente en su feed, lo que facilita no perderse ninguna actualización relevante y adaptar la experiencia informativa a sus intereses.

Esta novedad responde a la demanda de los lectores por un mayor control sobre las fuentes y temáticas que aparecen en su pantalla, en un contexto donde Google Discover se consolida como una de las principales vías de acceso a noticias digitales.

De acuerdo con el blog oficial de Google, la actualización de Discover simplifica la búsqueda, el seguimiento y la interacción con creadores y editores de contenido. La plataforma, accesible tanto en Android como en iOS a través de la app de Google y navegadores móviles, ahora integra publicaciones de redes sociales como X (antes Twitter), Instagram y YouTube Shorts, y prevé sumar más formatos en el futuro.

“Estamos actualizando Discover para que sea aún más fácil encontrar, seguir e interactuar con el contenido y los creadores que más te interesan”, señala Google en su comunicado.

Esta función permite, por primera vez, que los usuarios indiquen de forma explícita qué medios y creadores desean priorizar, en lugar de depender únicamente del algoritmo.

Paso a paso: cómo seguir a Infobae en Google Discover

  1. Abrir la aplicación de Google: acceder a la app de Google en el dispositivo Android o iOS. En Android, también se puede deslizar a la derecha desde la pantalla de inicio para entrar a Discover.
  2. Iniciar sesión con la cuenta de Google: pulsar el icono de perfil en la esquina superior derecha y seleccionar la cuenta de Google con la que se desea personalizar el feed.
  3. Desplazarse por el feed de Discover: explorar las noticias y publicaciones que aparecen en el inicio.
  4. Buscar una noticia o publicación de Infobae: cuando se localice contenido de Infobae, observar el botón Seguir en la parte superior derecha del artículo o publicación.
  5. Pulsar el botón “Seguir”: hacer clic en Seguir para añadir Infobae a las preferencias. Así, sus publicaciones tendrán mayor prioridad y frecuencia en el feed.
  6. Optimizar la aparición de contenido de Infobae: si no se encuentran artículos de Infobae en el feed, realizar búsquedas específicas con su nombre o siguir sus perfiles en otras redes sociales. Esto favorecerá que las noticias de Infobae aparezcan con mayor frecuencia en Discover.

Personalización y gestión del contenido en Discover

La personalización del contenido en Discover va más allá del simple seguimiento. Según el blog de Google, el algoritmo utiliza la actividad de búsqueda, el historial de navegación y las preferencias del usuario para ajustar la selección de noticias, artículos, videos y publicaciones sociales.

Los usuarios pueden gestionar sus intereses indicando qué temas o fuentes desean ver con mayor o menor frecuencia, utilizar la opción de “me gusta” en las tarjetas de contenido, o solicitar que ciertos temas o editores no aparezcan más en su feed.

Según el blog de Google, estas herramientas permiten afinar la experiencia informativa y que las preferencias se mantienen sincronizadas entre dispositivos gracias a la integración con la cuenta de Google. Además, la configuración de Discover permite activar o desactivar la personalización, así como revisar y modificar los datos que influyen en las recomendaciones.

