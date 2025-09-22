El príncipe Harry y Carlos III podrían empezar a verse “de forma gradual” para preparar su regreso a Reino Unido: “Quiere que se sienta orgulloso”

El príncipe Harry y Carlos III. (Hannah McKay/Reuters)

Seis años después de su última aparición pública conjunta, el rey Carlos III y el príncipe Harry podrían volver a compartir escenario en un acto oficial. Según fuentes próximas han afirmado al Daily Mail, se estarían desarrollando conversaciones de alto nivel para “organizar encuentros graduales” que permitan mostrar al padre y al hijo juntos, en lo que sería un gesto de unidad con gran carga simbólica para la monarquía británica.

Desde que Harry y Meghan Markle abandonaron sus deberes institucionales en 2020, la relación del duque de Sussex con el resto de la familia ha atravesado momentos de extrema tensión. Sus explosivas declaraciones en la entrevista con Oprah Winfrey en 2021 y la publicación de sus memorias Spare el año pasado profundizaron aún más en la brecha con el Palacio de Buckingham.

La última ocasión en la que Carlos y Harry aparecieron sonrientes en público fue en abril de 2019, durante el estreno mundial del documental Nuestro Planeta en el Museo de Historia Natural de Londres. Posteriormente, solo se les ha fotografiado juntos en actos solemnes, como los funerales del príncipe Felipe en 2021 y de la reina Isabel II en 2022.

Sin embargo, durante este mes de septiembre los medios británicos han sostenido que el hijo menor de Diana de Gales habría acudido a Reino Unido para diferentes actos y habría aprovechado para recordar el tercer aniversario del fallecimiento de su abuela. Y, allí, se habría reencontrado con su padre en Clarence House.

El encuentro supuestamente duró alrededor de 50 minutos y se trató así del primer cara a cara entre ambos en más de año y medio. El monarca, que continúa su tratamiento contra el cáncer, habría solicitado un encuentro privado con su hijo menor para retomar el contacto personal.

Según allegados, el duque habría accedido también a una petición especial del rey: mantener un perfil bajo durante la reciente visita del expresidente Donald Trump al Reino Unido. Harry habría evitado programar compromisos públicos en esos días, como gesto de buena voluntad hacia su padre. Y es que, el presidente de EEUU habría declarado en más de una vez que el príncipe no es una persona bienvenida en su país, después de confesar en sus memorias su pasado con las drogas.

Un regreso medido al Reino Unido

Según el Daily Mail, el hijo de Carlos III no planea retomar sus funciones oficiales como miembro activo de la casa real, pero sí estaría abierto a participar en actos benéficos y apariciones puntuales. “Me encantaría una reconciliación con mi familia”, llegó a confesar en una entrevista con la BBC. De hecho, la semana pasada viajó a Londres para asistir a los Premios WellChild, antes de desplazarse a Kiev con su fundación Invictus.

En declaraciones posteriores a la prensa, el duque subrayó que su prioridad en los próximos meses será dedicar más tiempo al rey: “El año que viene, la atención tiene que centrarse en mi padre”, señaló. De esta manera, el príncipe se mantiene distante pero alerta de la situación del monarca y de la corona. Y abre la puerta así a un regreso en el caso de que su hermano necesite su ayuda tras su subida al trono.

Harry ha reconocido en más de una ocasión que es consciente de que parte del daño provocado por los últimos años será irreversible. Sin embargo, también insiste en que su deseo es reconstruir vínculos, aunque sea de manera limitada. En palabras de una fuente cercana al citado medio: “Quiere que se sienta orgulloso y estar ahí para apoyarlo durante su tratamiento”.

Los príncipes británicos y su padre, en 2014. (Neil Hall/Reuters)

Meghan y sus hijos

El posible deshielo familiar también tendría implicaciones para Meghan Markle y los hijos de la pareja, Archie, de seis años, y Lilibet, de cuatro. Un acercamiento entre Carlos y Harry abriría la puerta a un regreso más frecuente de los Sussex al Reino Unido, aunque no necesariamente con un rol institucional.

El pasado fin de semana, Meghan y Harry fueron vistos juntos en California en el evento benéfico organizado por Kevin Costner en Santa Bárbara. La duquesa lució un vestido azul marino sin mangas y tacones, mientras la pareja saludaba sonriente a los asistentes. Su aparición conjunta fue interpretada como una muestra de unidad en medio de las especulaciones sobre el futuro de su relación con la familia real.

La familia real británica, en 2022. (Toby Melville/Reuters)

No obstante, el proceso de reconciliación no será sencillo. Las relaciones entre Harry y el príncipe de Gales siguen congeladas. Fuentes próximas aseguran que Guillermo ni siquiera soporta la mención del nombre de su hermano. Este distanciamiento contrasta con los rumores de cierta irritación entre Carlos y su heredero por la menor carga de trabajo público de Guillermo frente al gran número de compromisos asumidos por el monarca, incluso en plena enfermedad.

La biógrafa real Tina Brown ha llegado a señalar que Carlos III “está menos irritado con el pródigo Harry que con su hijo mayor y heredero”. Y es que, según la autora, la imagen de Guillermo como padre entregado se percibiría en Palacio como una comparación incómoda con las carencias paternales del rey en el pasado.