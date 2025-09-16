España

El Palacio de Buckingham publica varias vacantes para trabajar y vivir en él: salarios competitivos, sin experiencia previa y conciliación laboral

La web oficial de la institución ha publicado varias ofertas de empleo entre las que destaca ayudante de cocina, sin experiencia previa

Anabel Gómez Salvador

Por Anabel Gómez Salvador

El Palacio de Buckingham y
El Palacio de Buckingham y los reyes Carlos III y Camila (INFOBAE ESPAÑA).

Formar parte del equipo de una casa real no es tarea sencilla. A las funciones propias de cada puesto se suman las exigencias de una agenda cargada de actos oficiales, la gestión de un patrimonio de enorme valor y la atención constante a un sinfín de compromisos diarios. Por eso, no todo el mundo cuenta con la preparación o la capacidad necesarias para desenvolverse en ese entorno, y localizar al candidato idóneo se convierte en un auténtico desafío para quienes ya trabajan en palacio.

No obstante, si tienes ganas de enfrentarte a este gran reto, el rey Carlos y la reina Camila han publicado nuevas vacantes en el Palacio de Buckingham para cubrir varios puestos dentro de la casa real. Gestor de cuentas, gerente de proyectos inmobiliarios y jefe de bomberos y seguridad son algunos de ellos. Sin embargo, en la lista destaca uno particularmente interesante: el de ayudante de cocina, para el que no se exige experiencia previa.

El puesto, publicado en la página oficial de la familia real y difundido por medios británicos como The Mirror, ofrece un contrato a tiempo completo que comenzará en octubre de 2025 y se extenderá durante dos años, hasta 2027. Los interesados tienen hasta el 28 de septiembre de 2025 para enviar sus solicitudes.

La jornada laboral contempla hasta 45 horas semanales, distribuidas en cinco días de trabajo dentro de un periodo de siete. Esto significa que el horario abarca tanto fines de semana como días festivos, aunque el equipo organizador planifica los turnos con un mes de antelación para garantizar cierta estabilidad.

La gran novedad de esta vacante es que no se requiere experiencia previa en restauración o en funciones similares. El propio palacio se compromete a ofrecer una formación completa en el lugar de trabajo, con el objetivo de que los nuevos integrantes adquieran los conocimientos necesarios en higiene, seguridad alimentaria y apoyo a los chefs principales.

Quienes aspiren a este puesto tienen hasta la medianoche del 28 de septiembre de 2025 para presentar su candidatura. El inicio oficial será en octubre, coincidiendo con el arranque del nuevo curso de actividades en Buckingham.

Quién es quién en la casa real británica: del rey Carlos, el más tardío de la historia, al polémico príncipe Andrés.

Funciones, responsabilidades y beneficios

El futuro ayudante de cocina tendrá un papel esencial en el engranaje culinario de Buckingham. Sus tareas incluyen mantener el orden y la limpieza en las cocinas, desde superficies y equipos hasta utensilios y refrigeradores. También se le pedirá participar en la preparación básica de alimentos, siempre bajo la supervisión del equipo de chefs.

Más allá del trabajo rutinario, el puesto implica colaborar de forma estrecha con otros compañeros y, en ocasiones, desplazarse a distintas residencias reales durante el año, como Sandringham o Windsor. El énfasis está puesto en el espíritu de equipo, la disposición a aprender y la capacidad de sentirse orgulloso de cada aportación realizada en un entorno de gran exigencia.

El anuncio no detalla una cifra exacta sobre la retribución, aunque desde palacio aseguran que se trata de un salario competitivo en línea con el mercado británico. A ello se suma un atractivo paquete de ventajas: alojamiento dentro del propio recinto real, todas las comidas cubiertas y un plan de vacaciones que arranca en 25 días hábiles al año y aumenta progresivamente con la antigüedad hasta alcanzar los 30.

Los empleados también cuentan con un plan de pensiones muy valorado, con aportaciones significativas por parte de la institución, seguro de vida equivalente a varias anualidades del sueldo y almuerzos gratuitos en las instalaciones. Además, el puesto ofrece descuentos en las tiendas de la Royal Collection Trust, entradas sin coste a residencias y exposiciones, así como programas de formación y desarrollo profesional.

Por otro lado, el paquete incluye almuerzo gratuito en las instalaciones y apoyo en el equilibrio entre la vida laboral y personal, con políticas de maternidad, paternidad y voluntariado. Un conjunto de beneficios diseñado para garantizar no solo estabilidad económica, sino también bienestar personal y posibilidades de crecimiento dentro de una de las casas más emblemáticas del mundo.

El rey Carlos III, el
El rey Carlos III, el príncipe George y el príncipe Guillermo en 2023. (Hugo Burnand / Palacio de Buckingham)

Un entorno único de trabajo

El comunicado oficial subraya que trabajar en Buckingham no es solo un empleo, sino la oportunidad de formar parte de una institución con siglos de historia. “Es sentirse orgulloso de contribuir a un propósito compartido y único”, reza la convocatoria.

Los responsables destacan la cultura colaborativa del equipo de cocina, donde cada miembro tiene la ocasión de adquirir experiencia en diferentes áreas y desarrollar habilidades prácticas. En palabras de la casa real, se trata de un entorno “excepcional”, donde se combina la tradición con la exigencia de un servicio impecable.

Pero, más que títulos o experiencia previa, el anuncio pone el acento en la actitud. Se busca a personas que disfruten del trabajo en equipo, que muestren iniciativa y estén dispuestas a implicarse en el día a día de la cocina real. La motivación, el cuidado por los detalles y el orgullo por la propia labor aparecen como cualidades esenciales.

La Banda de las Fuerzas
La Banda de las Fuerzas Navales de Ucrania y la Banda de la Guardia Escocesa tocan juntas en el patio delantero del Palacio de Buckingham, como parte de las celebraciones del Día de la Independencia de Ucrania, en Londres, Gran Bretaña, el 25 de agosto de 2025. (MOD Corona del Reino Unido/Sgt Tim Hammond/Folleto vía REUTERS).

