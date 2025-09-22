España

El “monstruo” que intentó salvar a su novia de quemarse: Vox mantiene su discurso xenófobo tras la excarcelación del menor migrante que fue acusado de ser el autor del fuego

Un auto judicial ha tomado esta decisión tras la declaración de la víctima, que coincide con la del acusado, y varias pruebas forenses que apuntan a que su único papel fue intentar auxiliarla de un incendio fortuito

Marcos García Quesada

Santiago Abascal y una de sus publicaciones en la red social X, antes Twitter.

El partido de ultraderecha Vox se está convirtiendo en los últimos años en uno de los grupos con más fuerza dentro de la política: es actualmente la tercera en el Congreso, solo por debajo de PP y PSOE, y por encima de Sumar. Desde las elecciones de 2023, las encuestas siguen apuntando a un crecimiento y ninguna consigue apartarles de este puesto.

Para llegar a este lugar, una de las estrategias que más ha seguido es la difusión de bulos y medias verdades sobre la inmigración, vendiéndoles como el origen de todos los problemas de España. Desde los carteles que colgaron en Madrid en el que aseguraban que los menores no acompañados cobraban 4.700 euros o que reciben viviendas gratuitas, este tipo de mentiras son su punta de lanza en sus discursos.

Uno de los últimos sucesos que han utilizado como arma política fue un caso del pasado julio, en el que una menor de 17 años tuvo que ser ingresada en el hospital tras sufrir graves quemaduras. En ese momento fue detenido su novio, un joven marroquí de 20 años, que era la única persona que se encontraba con ella, acusado de haberla quemado.

“Un marroquí que no debía estar aquí”

La investigación solo estaba empezando, pero los profesionales vieron que existía una posibilidad de que el fuego se hubiera iniciado gracias al uso de un líquido inflamable que le habrían echado encima a la víctima. Sin embargo, en ese momento esto todavía no estaba claro y quedaban muchas pesquisas que llevar a cabo, pero desde Vox no quisieron perder la oportunidad de atacar a los menores migrantes no acompañados.

El líder del partido, Santiago Abascal, aseguró en unas declaraciones que “una niña fue quemada viva por un sujeto que había llegado en patera”. Le siguieron el resto de miembros del grupo y la diputada nacional de Vox y portavoz nacional de Emergencia Demográfica de la formación, Rocío de Meer, que acusó a PP y PSOE de no haber mostrado “ni un segundo de empatía”. “Un marroquí que no debía estar aquí, y que hay que recordar que ha sido traído por alguien por el bipartidismo, ha quemado viva a una chica de 17 añitos”, añadía.

Sus acciones no se quedaron solo en las palabras: organizaron una concentración en el barrio de La Isleta, donde se produjo el incidente, para expresar su condena y preocupación. Durante este evento, el portavoz de Vox en el Cabildo de Gran Canaria, Yeray Suárez, cuestionó las políticas de acogida de menores extranjeros no acompañados.

Las pruebas aportadas por la investigación

A pesar del ruido político, la investigación siguió adelante. Desde un primer momento, el joven defendió que él no había quemado a la víctima y su único papel había sido el de intentar auxiliarla, pero, al no tener la declaración de la menor, por el estado en el que se encontraba, se le mantuvo en prisión provisional.

Esta situación cambió este pasado martes 16 de septiembre, cuando el Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria emitió un auto en el que ordenaba su excarcelación por falta de pruebas en su contra.

En este se describe cómo “el primer informe médico apuntó con aparente rigor científico que las lesiones presentadas por la víctima eran, o habían sido causadas necesariamente, con un líquido acelerante o inflamable vertido directamente sobre ella. Sin embargo, la versión inicial ofrecida por la propia víctima ante la Policía — grabada en imagen y sonido—, pendiente aún de su declaración judicial, coincide con las manifestaciones del investigado y con lo reconstruido en la diligencia de reconstrucción de hechos, en el sentido de que el incendio se habría producido de manera fortuita. Se consolida así la tesis mantenida desde el inicio por el Grupo de Homicidios del Cuerpo Nacional de Policía”.

Declaraciones del portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, quien cree que el presidente Pedro Sánchez está "desesperado" tras haber recurrido al que fuera presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero para mantener las conversaciones con Junts y auguran que el que fuese líder de los socialistas acabará "cayendo" con el 'caso Koldo'. (Fuente: Imágenes Satélite SATÉLITE)

Añaden que el resto de informes médicos realizados con posterioridad relativizan “la hipótesis de que la víctima fuera rociada con líquido inflamable”, y “la propia víctima ha negado expresamente tal extremo, consolidándose así la tesis policial inicial de que nos hallamos ante un incendio accidental, en el que la víctima resultó atrapada en la habitación, pese a los intentos de auxilio del investigado”.

“El informe del Cuerpo de Bomberos y las conclusiones del Grupo de Policía Científica refuerzan la consideración de que el origen del incendio es compatible con una causa fortuita, siendo relevante además que en el vídeo mejorado de la salida de ambos del inmueble se observa cómo víctima e investigado se reencuentran en la vía pública y se abrazan, gesto que revela cooperación en la evitación del peligro”, concluían.

Abascal mantiene su posición

El escrito venía tras una exhaustiva investigación en la que participaron agentes de la Policía Nacional, peritos y forenses, todo ello recogido por el juez instructor. Sin embargo, lejos de ser una razón para que el partido de ultraderecha pidiera disculpas, se mantuvieron con su discurso xenófobo.

El medio digital La Gaceta, de orientación ideológica cercana a la ultraderecha y perteneciente a la Fundación Disenso, vinculada a Vox, publicó un artículo bajo el titular: “Dejan en libertad al inmigrante ilegal marroquí que quemó viva a una joven de 17 años en el barrio de La Isleta (Las Palmas de Gran Canaria)”.

La noticia fue más tarde matizada a “dejan en libertad al inmigrante ilegal marroquí investigado por quemar viva a una joven de 17 años en el barrio de La Isleta (Las Palmas de Gran Canaria)”, pero mantuvieron el original en su publicación de la red social X, antes Twitter.

Esta es la que aprovechó el propio Abascal para responder con el siguiente mensaje: “No hay un español decente que entienda esta noticia. ¿Por qué tenemos que tener en la calle a estos monstruos? No hay un partido de los que han gobernado que se atreva a responder. Por eso decimos que a los pueblos los están engañando y traicionando. Porque es terrible que solo Vox diga que esto no puede pasar. Y algún día a los españoles se les acabará la paciencia y pedirán responsabilidades directas a los que hacen posible esta aberración”.

Publicación en X, antes Twitter,
Publicación en X, antes Twitter, de Santiago Abascal.

La publicación sigue subida, acumulando miles de ‘me gusta’ y republicaciones, donde no son pocos los usuarios que le han seguido el juego escribiendo mensajes como “si hubiera sido un oriundo estaba en la cárcel, pero necesitan a los violentos no oriundos fuera” o “reforma del Código Penal urgente para la próxima legislatura bro”.

