BBVA eleva la puja sobre Sabadell un 10% para intentar convencer de la OPA a los accionistas

El BBVA ha decidido in extremis incrementar la oferta para la compra del Banco Sabadell, modificando las condiciones iniciales y apostando ahora por una operación completamente en acciones. Según información de la agencia EFE, la entidad vasca se ha visto forzada a actuar ante la presión de los mercados y la respuesta de los accionistas de Sabadell.

BBVA mejora las condiciones de la oferta

La nueva propuesta del BBVA consiste en ofrecer una acción ordinaria de nueva emisión de la entidad vasca por cada 4,8376 acciones del Banco Sabadell. Esta oferta, presentada este lunes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), supone un incremento del 10% respecto a la oferta anterior.

Previamente, el banco ofrecía una acción nueva y 0,70 euros en efectivo por cada 5,5483 títulos del banco catalán. Ahora, la propuesta prescinde del pago en efectivo y mejora la conversión en títulos, respondiendo a las expectativas del mercado y de los accionistas del Sabadell. El País confirma que, hasta este cambio, el presidente de BBVA, Carlos Torres, y el consejero delegado, Onur Genç, habían reiterado públicamente que no pensaban modificar la puja.

Presión del mercado y reacción de los accionistas

Desde enero, la acción de Sabadell se ha cotizado consistentemente por encima de la puja lanzada por el BBVA, llegando a alcanzar un diferencial del 15% durante el verano, de acuerdo con datos citados por El País. Esta situación, junto con la negativa inicial del consejo de administración del banco adquirido, ha llevado al BBVA a revisar su postura, pese a defender previamente la “atractiva” valoración de su primera oferta.

Próximos pasos y plazos para tomar una decisión

El consejo de administración del BBVA ha informado este mismo lunes que renuncia tanto a realizar más mejoras en la oferta como a ampliar el plazo de aceptación. Los accionistas del Sabadell disponen hasta el 7 de octubre para decidir si aceptan esta nueva propuesta, según detalla El País.

Por su parte, el consejo de administración del banco catalán se volverá a reunir en los próximos días para emitir una opinión formal sobre la oferta actualizada, después de haber rechazado la anterior por considerarla insuficiente. Si la operación sigue el calendario previsto, la resolución final se conocerá el 14 de octubre.

