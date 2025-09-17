La prima negativa de la opa de BBVA sobre Sabadell baja al 5,6%, aun así los accionistas perderían dinero si la aceptan

La caída en bolsa de las acciones de Banco Sabadell esta semana ha hecho que la prima negativa de la opa de BBVA sobre el banco catalán ronde el 5,6%, desde el 10% que superó en agosto. A pesar de esta bajada y teniendo en cuenta la actual cotización bursátil, los accionistas del Sabadell que aceptaran ahora la oferta perderían dinero, ya que está por debajo del mercado, donde si las venden ganarían más. No obstante, el resultado final dependerá de a qué nivel coticen ambos títulos antes de que se liquide la operación a mediados de octubre.

En la sesión de este miércoles, las acciones de Sabadell han perdido un 2,36%, mientras que las del banco vasco se han dejado un 0,8%. La caída de Sabadell de hoy en bolsa estuvo precedida por las del lunes y el martes en que cayeron un 1,06% y un 2,54% respectivamente. En tanto que las del banco vasco perdieron el lunes un 0,89% y el martes un 1,07%.

La prima negativa ha sido una de las causas esgrimidas por el Sabadell para recomendar a sus accionistas a no aceptar la oferta. El consejo de administración de la entidad rechazó por unanimidad la opa al considerar la oferta “insuficiente” y por “infravalorar” al banco catalán.

A la espera de una oferta al alza

El canje, después de haberse modificado en tres ocasiones para adaptarse a los repartos de dividendos de las dos entidades, es de una acción de nueva emisión de BBVA y un pago en efectivo de 0,70 euros por 5,5483 acciones de Banco Sabadell. Un precio que el BBVA se niega a mejorar, como ha reiterado en numerosas ocasiones su presidente.

Este rechazó hace difícil que el BBVA obtenga al menos el 50% de aceptación por parte de los accionistas de Sabadell que necesita para que la opa sea efectiva, aunque se reserva el derecho de desistir de esa condición y quedarse con cualquier porcentaje entre el 30% y el 50%.

Declaraciones del presidente de BBVA, Carlos Torres, quien comunica la decisión de no desisir de su OPA sobre Sabadell tras analizar la condición que el Gobierno impuso la semana pasada a la operación (Fuente: EUROPAPRESS)

A juicio de los analistas, la prima negativa “reduce el atractivo de la operación, porque aunque en el medio y largo plazo pueda tener sentido, sería renunciar, por el momento a más de un 5% de rentabilidad en el corto plazo a expensas de un futuro que podría no cumplirse”, argumenta Javier Cabrera, analista de XTB. Por ello, considera que “si BBVA no aumenta la oferta creemos que los accionistas de Sabadell no deberían de aceptar la opa”.

Los analistas financieros no descartan que el banco vasco podría mejorar su oferta para que la operación llegue a buen puerto. Tiempo tiene hasta el 27 de septiembre para mejorarla, diez días antes del 7 de octubre que es el último día para que los accionistas de Sabadell acepten la opa. Una opción que ven probable los analistas de Bankinter: “No descartamos la posibilidad de que BBVA mejore la ecuación de canje y/o el pago en cash justo antes de que termine el plazo de aceptación de la opa”, señalan.

En cuanto al porcentaje de mejora que BBVA podría ofrecer, desde JB Capital calculan que podría ser de un 34%, ya que el banco liderado por Carlos Torres “tiene margen” para ello, al tiempo que “retiene el 85% de las sinergias generadas por la transacción”. Los analistas de Alantra son más moderados en sus cálculos y creen que BBVA tiene que subir la oferta un 15% para lograr al menos un 40% de participación y así asegurarse el control del banco.

Mejor solos

La prima negativa ha sido uno de los argumentos lanzados por el Sabadell para recomendar a sus accionistas no aceptar la oferta. El consejo de administración de la entidad ha rechazado por unanimidad la opa al considerar la oferta “insuficiente” y por “infravalorar” al banco catalán. Consideran que su precio “no recoge adecuadamente” el valor intrínseco de las acciones de Sabadell, “infravalorando muy significativamente” el proyecto de la entidad y sus perspectivas de generación de rendimientos por el accionista en solitario.

El Gobierno pide prórroga a Bruselas

La opa lanzada por BBVA sobre Sabadell ha tenido repercusiones para el Gobierno español al que Bruselas abrió un expediente de información en julio, al considerar que se había inmiscuido en la operación e intentado frenarla. Para hacer frente a esta ‘acusación’ el Ejecutivo ha pedido a la Comisión Europea una prórroga para mandar la información que le han solicitado relacionada con los poderes discrecionales que varias normas en la legislación española permiten al Gobierno frenar este tipo de operaciones.

La Comisión Europea ha anunciado un expediente de infracción contra España por los poderes discrecionales que varias normas en la legislación española otorgan al Gobierno para poder frenar operaciones como la OPA de BBVA a Sabadell, al considerar que su alcance permite actuar más allá del interés general. (Fuente: Europa Press, EBS, Moncloa)

Las dudas del Ejecutivo comunitario van desde la consideración de que la transposición de dos leyes europeas necesita un cambio profundo hasta las dudas sobre si la intervención del Gobierno en la operación responde a un verdadero motivo de interés general.

Bruselas considera que en cuestiones bancarias no cabe elevar la decisión de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) al Consejo de Ministros. La resolución de Bruselas no afectará en la práctica a la operación de BBVA sobre el Sabadell, ya que lo que preocupa a la Comisión es cómo la legislación española no está alineada con el Derecho de la UE.