“Los accionistas de Sabadell no deberían acudir a la opa de BBVA en las actuales condiciones”, advierten los analistas

Los accionistas de Banco Sabadell pueden desde este lunes aceptar la opa hostil lanzada por BBVA sobre el banco catalán y venderle sus acciones, pero no deberían hacerlo a juicio de los analistas debido a que saldrían perdiendo con la operación. “Recomendamos a los accionistas de Sabadell no aceptar la oferta de BBVA en las condiciones actuales”, afirman tajantes los analistas de Bankinter.

Y es que la oferta de BBVA es, según los expertos, “poco generosa” al estar por debajo del precio de mercado. El canje, después de haberse modificado en tres ocasiones para adaptarse a los repartos de dividendos de las dos entidades, es de una acción de nueva emisión de BBVA y un pago en efectivo de 0,70 euros por 5,5483 acciones de Banco Sabadell, lo que supone una prima negativa superior al 8,5%. Esto significa que si el canje se realizara ahora, el accionista de Sabadell que aceptara la opa recibiría un 8,5% menos del valor actual de sus acciones.

Esta prima negativa “reduce el atractivo de la operación, porque aunque en el medio y largo plazo pueda tener sentido, sería renunciar a más de un 8% de rentabilidad en el corto plazo a expensas de un futuro que podría no cumplirse”, argumenta Javier Cabrera, analista de XTB. Por ello, considera que “si BBVA no aumenta la oferta creemos que los accionistas de Sabadell no deberían de aceptar la opa”.

¿Mejora a la vista?

En los ‘mentideros’ financieros se ha corrido la voz de que el banco vasco podría mejorar su oferta para que la operación llegue a buen puerto. Tiempo tiene hasta el 27 de septiembre para mejorarla, diez días antes del 7 de octubre que es el último día para que los accionistas de Sabadell acepten la opa. Una opción que ven probable los analistas de Bankinter: “No descartamos la posibilidad de que BBVA mejore la ecuación de canje y/o el pago en cash justo antes de que termine el plazo de aceptación de la opa”, señalan.

En cuanto al porcentaje de mejora que BBVA podría ofrecer, desde JB Capital calculan que podría ser de un 34%, ya que el banco liderado por Carlos Torres “tiene margen” para ello, al tiempo que “retiene el 85% de las sinergias generadas por la transacción”, recoge Europa Press. Los analistas de Alantra son más moderados en sus cálculos y creen que BBVA tiene que subir la oferta un 15% para lograr al menos un 40% de participación y así asegurarse el control del banco.

Ante estos rumores, desde BBVA no se cansan de repetir que la oferta “es la que es” y que no la mejorarán porque supone la mayor valoración del Sabadell en su historia y es “suficientemente atractiva”. Argumento que rebate Josep Oliu, presidente de Banco Sabadell, al calificarla de “pobre”, cargada de hipótesis “poco realistas” y “peor” que la que rechazó el consejo del Sabadell en mayo de 2024, cuando se lanzó la opa.

Una enroque ‘sorprendente’

La decisión de BBVA de no mejorar, por el momento, la oferta a los accionistas de Sabadell ha pillado por sorpresa a los analistas que creían que la iba a subir. Este es el caso de los expertos de BNP Paribas Exane que consideran “sorprendente” que las condiciones no hayan cambiado pese a que actualmente la prima es negativa al cotizar Banco Sabadell por encima del valor que recibirían los accionistas en caso de acudir a la opa. Esto “hará algo difícil lograr la aceptación”, aseguran los expertos de Exane.

También los analistas de CaixaBank BPI inciden en que la decisión de BBVA de no elevar el precio fue “un poco decepcionante”, recoge Europa Press, sobre todo dado que se mejoraron las sinergias esperadas y la venta de TSB supondrá un menor impacto en el capital CET1 -el capital más seguro y de mayor calidad de un banco-.

El mantenimiento del precio hace que los expertos duden de la viabilidad de la operación. Este es el caso de los de Autonomous, que consideran que es “mutuamente excluyente” la decisión de no subir la oferta y aspirar a controlar más del 50% del banco.

En este escenario, Javier Cabrera reconoce que incluso aunque se dejase la prima al 0%, es decir, que se incrementara la oferta, “el atractivo seguiría siendo reducido ya que los inversores de Sabadell tendrían que tributar y las sinergias tardarían aún mucho por llegar, con altas probabilidades de que finalmente sean menores”. Por todo ello, incide en que “todos los escenarios planteados actualmente nos llevan a pensar que el accionista de Sabadell no debería acudir a la oferta de BBVA”.

El tramo final de la hoja de ruta

Tras el inicio este lunes del plazo de aceptación de la opa, otro de los días claves es el 18 de septiembre en que el Banco Sabadell debe publicar su informe con una recomendación a los accionistas sobre la operación, su motivación y una opinión independiente sobre la oferta de BBVA.

Otra fecha a tener en cuenta es el 2 de octubre en que BBVA podría anunciar una mejora de la opa. Cinco días después, el 7 de octubre, será el último día del periodo de aceptación. No obstante, BBVA tiene la posibilidad de ampliar una o más veces este plazo inicial de 30 días naturales, pero sin superar los 70 días y previa comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El 14 de octubre se conocerá él resultado de la operación y entre los días 17 y 20 del mismo mes se llevará a cabo la liquidación de la oferta.

BBVA lanza la opa por el 100% del capital social de Sabadell y tiene una condición de aceptación mínima del 50,01%, excluyendo las acciones de la autocartera del banco catalán. El folleto de la opa incluye la posibilidad de rebajar el umbral al 30%.

Si la opa tiene un 100% de aceptación, y siguiendo la ecuación de canje actual, los accionistas de Sabadell alcanzarían el 13,6% de participación en el capital del banco vasco, mientras que sus actuales titulares poseerían una participación cercana al 86,4%.