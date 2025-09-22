España

Así es como debes actuar si estás conduciendo y se rompen los frenos: “Podría hacerte perder el control del vehículo y que acabe en tragedia”

Un vídeo de la autoescuela HoyVoy en TikTok explica las maniobras seguras para detener el coche en caso de fallo de frenos y advierte de los errores más peligrosos

Clara Arias

Por Clara Arias

Guardar
El profesor de la autoescuela
El profesor de la autoescuela Hoy Voy en su vídeo de TikTok (@hoyvoyautoescuelas)

Un reciente vídeo publicado en la cuenta de TikTok de la autoescuela HoyVoy ha puesto sobre la mesa una situación que aterra a cualquier conductor: quedarse sin frenos a alta velocidad. La grabación, que ya acumula más de un millón de visualizaciones, ofrece una serie de consejos prácticos y, sobre todo, advierte sobre lo que no debe hacerse bajo ningún concepto.

Lejos de la dramatización habitual en redes, el instructor encargado de difundir estas pautas se dirige con un tono directo a los conductores: “Si has pensado en apagar el motor o tirar del freno de mano, error. Eso podría hacerte perder el control del vehículo y acabar en tragedia”. La advertencia se convierte en el punto de partida de una guía que, según recalcan desde la autoescuela, puede ser decisiva en caso de emergencia.

Mantener la calma y señalizar la emergencia

La primera recomendación es clara: no entrar en pánico. El vídeo subraya que el autocontrol en los primeros segundos es crucial para evitar una reacción instintiva que agrave la situación. “Lo más importante es encender las luces de emergencia y advertir a los demás conductores con el claxon, especialmente si circulamos en vías concurridas”, explica el formador.

El objetivo es doble: dar visibilidad a la avería y ganar tiempo para maniobrar con relativa seguridad. Señalizar la emergencia no solo protege al conductor en apuros, sino también al resto de usuarios de la vía, que pueden reaccionar anticipadamente.

Este paso inicial es especialmente relevante en carreteras de alta densidad de tráfico o en vías rápidas, donde la velocidad de reacción de otros conductores puede marcar la diferencia. La advertencia sonora y luminosa permite que el resto de vehículos se prepare para una maniobra imprevista, ya sea una reducción de velocidad brusca o un cambio de trayectoria hacia una zona de seguridad.

La frenada con el motor, clave en la maniobra

El método propuesto para reducir la velocidad sin frenos pasa por recurrir al propio motor del vehículo. Este procedimiento, conocido como frenada por retención, consiste en bajar de marchas de manera progresiva, permitiendo que el motor limite la velocidad del coche.

El profesor de la autoescuela
El profesor de la autoescuela Hoy Voy en su vídeo de TikTok (@hoyvoyautoescuelas)

“Cada marcha que reduzcamos resta potencia y aumenta la retención, lo que ayuda a disminuir la velocidad sin perder el control”, apunta el vídeo. En los coches con freno de mano mecánico, se puede reforzar la maniobra con pequeños tirones controlados de la palanca, siempre evitando que las ruedas queden bloqueadas.

La explicación es clara: un bloqueo repentino de las ruedas a alta velocidad puede provocar un derrape incontrolable o incluso un vuelco, sobre todo en tramos de curva. Por ello, se recomienda que esos tirones, en caso de ser necesarios, sean breves, espaciados y sin llegar nunca a tensar al máximo el freno de mano.

En los vehículos más modernos, equipados con freno eléctrico de botón, esta técnica resulta inviable, ya que el sistema bloquea las ruedas de inmediato. En estos casos, la retención del motor cobra aún mayor protagonismo.

Las zonas de frenado de emergencia, grandes aliadas

El vídeo también recuerda la existencia de un recurso poco conocido por muchos conductores: las zonas de frenado de emergencia. Se trata de áreas habilitadas en algunas vías rápidas, especialmente en tramos con fuerte pendiente, que consisten en carriles con grava o arena diseñados para detener vehículos en caso de fallo de frenos.

Según el formador, “si nos encontramos una señal que indique una de estas zonas, debemos dirigirnos hacia allí. La superficie preparada está pensada para frenar el coche de manera rápida y segura”.

Estas zonas, cada vez más presentes en autovías y autopistas españolas, están diseñadas especialmente para vehículos pesados como camiones o autocares, pero también pueden ser utilizadas por turismos en caso de emergencia. Su presencia se suele señalizar con antelación, lo que permite a los conductores anticipar la maniobra.

Las ventas de coches en España crecen un 5,3% en enero.

El uso de estas zonas, aunque excepcional, forma parte de los protocolos de seguridad vial recomendados por la Dirección General de Tráfico (DGT), que insiste en la necesidad de conocer su existencia y función.

Temas Relacionados

CochesVehículosTráficoTráfico EspañaAutoescuelasCarnet de conducirTikTokRedes socialesEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 5

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la opción de ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Triplex de la Once: jugada

Francia reconoce el Estado palestino en la Asamblea de la ONU

El presidente francés llama a “allanar el camino hacia la paz” en medio de la crisis regional

Francia reconoce el Estado palestino

Miguel Torres: “Presumo mucho de Paula porque es un ejemplo de lo que tiene que ser una mujer”

El exfutbolista y marido de Paula Echevarría ha dado el salto a la televisión como participante de la décima edición de ‘MasterChef Celebrity’ y charla con ‘Infobae España’ sobre esta nueva faceta

Miguel Torres: “Presumo mucho de

Postura del camello: un ejercicio de yoga ideal para quienes pasan mucho tiempo sentados

Esta asana puede suponer un verdadero reto

Postura del camello: un ejercicio

Cinco señales para identificar las picaduras de chinches

Cómo reconocer los signos más comunes y diferenciar estas picaduras de otras irritaciones

Cinco señales para identificar las
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un hombre estafa a 20

Un hombre estafa a 20 ancianos cerca de 8.000 euros con el método del ‘falso revisor’: fue detenido mientras trataba de engañar una víctima en silla de ruedas

Pedro Sánchez lanza un mensaje a Netanyahu: “Una cosa es defender a tu país y otra matar de hambre a niños o bombardear hospitales”

La nueva jueza imputa a Alberto González Amador, novio de Ayuso, el nuevo delito de pertenencia a organización criminal

Metro de Madrid pone a la venta un reloj exclusivo de alta gama por 395 euros que solo podrá adquirirse en su nueva tienda de Ópera

El Constitucional inadmite por unanimidad el recurso de amparo de Santos Cerdán y confirma su prisión provisional

ECONOMÍA

Super Once: estos son los

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 5

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 5

Un detective investiga a una empleada que se cogía siempre la baja en la misma fecha, y descubre que era para celebrar el cumpleaños del marido: “Llegaba mayo y se cogía la baja”

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 4 de este 22 septiembre

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

DEPORTES

Luis Enrique vuelve a escribir

Luis Enrique vuelve a escribir su nombre en la historia y se lleva por segunda vez el premio Trofeo Johan Cruyff a mejor entrenador del año

Lamine Yamal y Vicky López se llevan el Trofeo Kopa a mejores jugadores jóvenes

Andy Murray habla sobre Carlos Alcaraz: “Es un golfista normalito, pero su tenis es como Ronaldinho”

El piloto británico Will Macintyre anuncia que tiene cáncer de cerebro y de pulmón: “Por desgracia, es tan grave como parece”

El curioso regreso de Carlos Sainz y Charles Leclerc a casa tras el Gran Premio de Azerbaiyán: en una furgoneta por las calles de Italia