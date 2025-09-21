Un tren en Gijón atropella a una vaca, que da a luz por el impacto, y en la investigación aparece un cadáver humano: llevaba cuatro meses fallecido

Trenes en Asturias. (Europa Press)

Entre incendios, incidencias informáticas, problemas en las vías, vandalismo y robos de cobre, los trenes españoles llevan un tiempo acumulando problemas. Lo que faltaba era esto: esta semana, un tren de cercanías en Gijón atropelló a una vaca. Pero esto es lo menos sorprendente del asunto.

La historia empezó cuando una de las vacas de un ganadero de la región, llamado Ramón, se escapó y se metió en la vía del tren. Un convoy la arrolló, pero el impacto provocó que la vaca, que estaba preñada, diera a luz a dos terneras tras salir despedida, falleciendo poco después. Una de las terneras murió, pero la otra recién nacida sobrevivió. Ahora es famosa en todo Asturias. Su nombre: ‘Milagros’. “Verdaderamente, es un milagro... hay muchos partos, con complicaciones y situaciones extrañas, pero como esta, no lo había visto ni lo había oído”, ha contado Ramón en el diario El Comercio. “Me llamaron muy pronto por la mañana para decirme que habían atropellado a una de mis vacas, que estaba preñada, y cuando llegué allí me comentaron que la vaca estaba muerta y uno de los terneros también, pero que el otro estaba vivo. La vaca quedó destrozada y se ve que del impacto los terneros salieron despedidos del útero. Uno de ellos murió y estaba debajo del tren, pero ‘Milagros’ estaba viva, bastante débil y todavía no se había puesto de pie, acababa de nacer, pero estaba viva...”, ha añadido.

Pero la historia tampoco termina aquí. Cuando la Guardia Civil y los servicios de emergencia acudieron al lugar tras el insólito accidente ferroviario, y mientras revisaban los daños en el tren, localizaron los restos de una persona en una nave abandonada próxima a las vías, según la reconstrucción de lo ocurrido relatada por los medios locales. El hombre hallado llevaba cerca de cuatro meses fallecido.

Continúa la investigación tras el hallazgo del cadáver

Ahora, la hipótesis predominante entre los investigadores es que se trataba probablemente de una persona sin hogar, que habría bajado del tren en el apeadero cercano y buscado cobijo en la instalación abandonada. Según las autoridades, no se han encontrado señales de violencia ni de criminalidad, y los vecinos tampoco habían notado nada inusual. La Guardia Civil mantiene la principal hipótesis de una muerte natural, a la espera de los resultados de la autopsia. Las circunstancias aún por esclarecer —la identidad del fallecido, si tenía familiares que lo buscaran o denuncias por desaparición, y si alguna persona detectó indicios que no fueron comunicados— permanecen bajo análisis de las autoridades.

Mientras tanto, ‘Milagros’, que recibió atención inmediata tras el accidente, fue trasladada a la ganadería y evolucionó de forma favorable. Hoy, como ha contado Ramón, “camina, anda por ahí”, ajena al revuelo, al fallecimiento de su madre y al hallazgo del cadáver del hombre sin identidad. La comunidad de Fontaciera se encuentra aún atónita ante lo sucedido, mientras continúan los esfuerzos policiales para esclarecer los pormenores del suceso y devolver dignidad al anónimo hombre cuya muerte pasó desapercibida durante tantos meses.