Pablo López y Laura Rubio se dan el “sí, quiero” en Cádiz: todos los detalles del enlace

Pablo López y Laura Rubio atienden y posan para la prensa, a 20 de septiembre de 2025, en Alcalá del Valle (Cádiz). (Europa Press).

Dos meses después de sorprender a la prensa con un enlace íntimo en Madrid, Pablo López y Laura Rubio han vuelto a darse el “sí, quiero” este sábado, 20 de septiembre. Esta vez lo han hecho rodeados de más de 300 invitados en Alcalá del Valle (Cádiz), donde organizaron una celebración multitudinaria en la finca La Casería de los Tomillos, un lugar con vistas espectaculares que convirtió la jornada en un auténtico cuento de hadas.

Si en su primera boda apostaron por la discreción absoluta, en esta segunda ocasión el cantante malagueño quiso mostrarse más abierto. A la salida de la ceremonia, atendió a la prensa con la naturalidad que lo caracteriza. “Agradecidos por todos. Es una cosa natural y sencilla. Estamos con familias, amigos, con libertad y amor. Os damos las gracias por estar aquí”, aseguró, visiblemente emocionado.

El entorno natural de Alcalá del Valle dio un marco único al enlace. El atardecer sobre las colinas gaditanas aportó un aire mágico al comienzo de la ceremonia, que se desarrolló en un ambiente íntimo pero festivo. Según han afirmado expertos en organización de bodas a ABC, el presupuesto podría haber rondado entre 30.000 y 40.000 euros, cifra que incluyó decoración floral, iluminación especial, gastronomía de alto nivel y actuaciones en vivo.

Los looks nupciales

Laura Rubio, siempre discreta, dejó esta vez que su vestido de novia acaparara la atención. Eligió un diseño de aire romántico con toques modernos: un corpiño de encaje floral, escote corazón y mangas caídas que destacaban su silueta. La falda, de corte sirena con una pequeña cola, añadía sofisticación y elegancia.

Completó el estilismo con el cabello suelto en ondas suaves y una corona de flores blancas de la que caía un velo vaporoso. El ramo, confeccionado con biznagas, fue un detalle cargado de significado: no solo aportó un guiño a Málaga, tierra natal de ambos, sino también a los recuerdos compartidos con su familia.

Por su parte, el cantante optó por un estilo clásico. Apostó por un chaqué oscuro con camisa blanca y corbata a tono, un look sobrio y elegante que combinó con su habitual espontaneidad, posando sonriente y agradecido.

Invitados de lujo

La boda congregó a una larga lista de rostros conocidos del panorama artístico y social. Entre los asistentes destacaron Luis Fonsi, David Bisbal, Lola Índigo, Sebastián Yatra, Raphael, Malú, David Bustamante y Eugenia Martínez de Irujo, quienes no quisieron perderse el momento especial de la pareja.

Según indica ABC, una de las normas más llamativas de la velada fue la prohibición de acceder con teléfonos móviles. A la entrada, los invitados tuvieron que dejar sus dispositivos, lo que permitió que la celebración se desarrollara sin distracciones ni filtraciones, garantizando la intimidad y fomentando la conexión personal.

Este gesto también respondió al deseo de la pareja de que cada asistente disfrutara al máximo de la experiencia. Sin pantallas de por medio, la pista de baile se llenó de vida y complicidad. De hecho, Pablo y Laura pidieron a los invitados, días antes, que seleccionaran su canción favorita, de manera que la música de la fiesta fue un collage personalizado que emocionó a todos.

