Un hombre vende su coche y le siguen llegando las multas del nuevo conductor: tiene que pagar 8.000 euros porque perdió el documento de la transacción

Hoy Kafka sería tiktoker y se dedicaría a contar historias virales de internet. Material no le faltaría ningún día, como pone en evidencia la historia de Dylan Taurines, un francés de 30 años que recibe desde hace seis meses decenas de multas de tráfico por culpa de un vehículo que ya no le pertenece. Lo ha contado todo el medio local La Dépêche du Midi.

Todo comenzó en noviembre de 2020, cuando él y su pareja de entonces decidieron vender por internet su Peugeot 307 descapotable, directamente a un particular. Nada raro. Pero en septiembre de 2022, la explosión de una llanta le causó a Taurines graves daños físicos y neurológicos, incluyendo la pérdida de la memoria inmediata. Permaneció en coma durante nueve días y un mes en cuidados intensivos. Pero sobrevivió y siguió adelante.

Sin embargo, a partir de marzo de 2025, comenzó a recibir decenas de sanciones de tráfico, atribuidas al coche que había vendido. El volumen de las notificaciones superó las 40 multas en apenas seis meses, entre las que se incluyeron cargos por exceso de velocidad, estacionamiento indebido y peajes impagados. Según ha contado Taurines en el medio francés, el total acumulado asciende a 8.301 euros, sumando las sanciones y las penalizaciones aplicadas por impagos y demoras.

El problema es que la venta del vehículo se realizó sin un certificado formal de cesión y firmando el acuerdo de transacción en una hoja suelta que el propio afectado ha extraviado. El pago, además, se efectuó en efectivo, por lo que tampoco dispone de registro bancario de la operación. Y, para colmo, “con mis pérdidas de memoria, ya no sé a quién le vendí el coche”, detalla a La Dépêche du Midi.

“Me negaron la denuncia por no poder presentar los documentos”

Taurines ha iniciado procedimientos de impugnación de las multas y ha tratado de presentar una denuncia ante la policía, pero sin éxito. “Me negaron la denuncia por no poder presentar los documentos”, relata. Mientras tanto, la administración pública afirma que la responsabilidad jurídica sobre el vehículo es de él, y que por eso le corresponde pagar las multas. Además, acumula la retirada de puntos en su permiso de conducir —de hecho, se ha quedado sin ellos— y se enfrenta a una posible incautación de bienes.

La legislación francesa exige que la venta de un vehículo se formalice mediante un certificado de cesión firmado por ambas partes y su declaración ante la Agencia Nacional de Títulos de Seguridad (ANTS). Solo de este modo la responsabilidad jurídica se transfiere al nuevo propietario. Ante situaciones similares, los expertos consultados subrayan la importancia de llevar un registro documental de la transacción y utilizar métodos de pago rastreables, como cheque o transferencia bancaria, para reducir el riesgo de complicaciones futuras.

Hoy, de cara a un juicio pendiente por su accidente laboral, Dylan Taurines pide ayuda: “Es injusto. Soy víctima de esta historia que casi me arruina más la vida que mi accidente. Espero poder recibir ayuda. En poco tiempo, es mucho que gestionar”.