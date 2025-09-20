España

“No me da vergüenza decir que vivo a expensas del Estado”: la pensión de jubilación de una francesa que nunca ha trabajado

El subsidio francés tiene como objetivo compensar la ausencia de carrera profesional y garantizar un mínimo vital a las personas mayores con recursos muy limitados

Enzo Iriarte

Por Enzo Iriarte

Guardar
A partir del próximo año
A partir del próximo año una persona sola podrá recibir 1.034,28 euros mensuales (Freepik)

El sistema de pensiones francés combina un modelo contributivo con una red de seguridad dirigida a quienes no han podido cotizar a lo largo de su vida laboral. En este último grupo se encuentra el Subsidio Solidario para Personas Mayores (Aspa), una prestación no contributiva que en 2025 experimentará un nuevo ajuste al alza. Según datos publicados por Pleine Vie, a partir del próximo año una persona sola podrá recibir 1.034,28 euros mensuales, mientras que para las parejas el importe llegará hasta los 1.605,73 euros.

Este subsidio tiene como objetivo compensar la ausencia de carrera profesional y garantizar un mínimo vital a las personas mayores con recursos muy limitados. El Aspa está financiado por el Fondo de Solidaridad para la Vejez y se actualiza anualmente en función de la inflación para proteger el poder adquisitivo de los beneficiarios. Con ello, Francia refuerza su política de cohesión social en un contexto marcado por el envejecimiento de la población y las crecientes tensiones presupuestarias.

A diferencia de otras etapas de la vida laboral, las prestaciones sociales como la Renta de Solidaridad Activa (RSA) o la Asignación para Adultos con Discapacidad (AAH) no generan derechos de jubilación. Esto significa que una persona que ha vivido toda su vida con estas ayudas no acumula trimestres para la pensión contributiva. Al cumplir 62 años, su pensión de invalidez suele ser muy baja y, a partir de los 65 años, puede solicitar el Aspa para acceder a un ingreso básico que le permita vivir con mayor dignidad.

Para entender la magnitud de esta diferencia, la pensión media neta de un jubilado con cotizaciones ascendía en 2022 a 1.512 euros mensuales, casi un 50 % más que la cuantía del Aspa para quienes no han cotizado. Esto refleja que una carrera profesional larga y estable sigue siendo determinante para garantizar un mejor nivel de vida en la vejez. El Aspa, en cambio, actúa como un último recurso para cubrir las necesidades esenciales de quienes no han podido generar derechos propios.

Estudios demuestran que esto sucede debido a que la esperanza de vida aumenta

El coste del subsidio se incrementa cada año

El acceso al Aspa está sujeto a requisitos específicos. La edad mínima para solicitarlo es de 65 años, salvo en casos de discapacidad o incapacidad laboral reconocida, en los que puede pedirse a partir de los 62 años. Además, se exige residencia en Francia durante al menos nueve meses al año y unos ingresos que no superen los 1.034,28 euros mensuales en el caso de una persona sola ni los 1.605,73 euros en el de las parejas. La Administración revisa regularmente la situación económica de los beneficiarios para confirmar que cumplen con las condiciones establecidas.

La tramitación puede hacerse a través del Centro de Acción Social Comunitaria (CCAS) del municipio de residencia o mediante el portal Info-retraite. Para agilizar la resolución del expediente se deben presentar documentos como el DNI, justificantes de domicilio, extractos bancarios y comprobantes de ingresos de los últimos tres meses. Una vez completado, el pago suele comenzar entre tres y seis semanas después.

El coste de este subsidio se ha incrementado de forma constante debido al aumento del número de personas mayores con ingresos insuficientes. A pesar de la presión presupuestaria y de las reformas emprendidas para contener el gasto, el Aspa sigue siendo un pilar de la política social francesa para evitar que las personas mayores caigan en la pobreza extrema. En 2025, este programa se presenta como un ejemplo de solidaridad intergeneracional y de compromiso estatal para asegurar una vejez digna, incluso cuando no ha habido contribuciones previas al sistema de pensiones.

Temas Relacionados

PensionesSubsidios y AyudasJubilaciónEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Una mujer de 28 años con tres hijos sufre agotamiento y dolores de cabeza y los médicos le dicen que son “cosas de la maternidad”: era cáncer de mama en etapa 4

13 años después, a pesar del diagnóstico, Kate decide vivir la vida con las personas que más quiere en este mundo y hacer que cada momento cuente

Una mujer de 28 años

Compra el Ferrari más barato del mundo por 65.000 euros y trata de restaurarlo por sí mismo: ¿una ganga o un desperdicio?

Un creador de contenido se puso el reto de poner el coche en marcha en siete días. Este fue el resultado

Compra el Ferrari más barato

Un empleado es despedido por acudir a un restaurante durante su baja por enfermedad y encontrarse con su jefe: termina ganando el juicio

Los jueces han ordenado la reincorporación del trabajador a su puesto

Un empleado es despedido por

Muere un hombre en una narcolancha tras chocar con una embarcación de la Guardia Civil en Algeciras

La costa gaditana acumula varios incidentes en los últimos meses derivados del narcotráfico

Muere un hombre en una

Una argentina que vive en España explica una cosa a la que aún no se ha acostumbrado tras siete años en el país: “Me voló la cabeza”

El proceso de adaptación de las personas que se marchan a vivir a un país extranjero puede durar más o menos tiempo, dependiendo de las diferencias entre ambos lugares

Una argentina que vive en
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una mujer de 28 años

Una mujer de 28 años con tres hijos sufre agotamiento y dolores de cabeza y los médicos le dicen que son “cosas de la maternidad”: era cáncer de mama en etapa 4

Muere un hombre en una narcolancha tras chocar con una embarcación de la Guardia Civil en Algeciras

Atacan con cócteles molotov el centro de la Xunta que acogerá a 80 menores migrantes en Lugo

Investigada una conductora por circular sin dos de las ruedas de su vehículo durante aproximadamente 14 kilómetros en Mallorca

España ofrece a la OTAN tres cazas Eurofighter, un avión A400M y un radar aéreo para la ‘Operación Centinela’ en la frontera con Rusia

ECONOMÍA

Precio de la luz en

Precio de la luz en España este 21 de septiembre

Un empleado es despedido por acudir a un restaurante durante su baja por enfermedad y encontrarse con su jefe: termina ganando el juicio

La ayuda de la Seguridad Social para los nacidos entre 1960 y 2002: hasta 1.500 euros

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 2

Triplex de la Once sorteo 2: Resultados de hoy 20 septiembre

DEPORTES

Quién fue el primer ganador

Quién fue el primer ganador del Balón de Oro: se hacía llamar el ‘mago del regate’ y nunca fue expulsado

¿La Vuelta a España fue solo el principio? Crece la presión para apartar a Israel de los eventos deportivos, pero las organizaciones guardan silencio

El futbolista Marc Cucurella se rompe al hablar del autismo de su hijo: “Cuando veo que lo pasa mal, sufro mucho”

El Real Madrid no olvida la victoria de Rodri sobre Vinicius en el Balón de Oro de 2024: se plantea no presentarse este año

Así es la nueva vida de Novak Djokovic en Grecia tras marcharse de Serbia por una disputa con el Gobierno