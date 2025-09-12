España

La economía plateada: cómo afectará el envejecimiento poblacional a todos los sectores de consumo europeos

En Europa las personas mayores son cada vez más sanas y con mejor salud financiera, lo que obliga a las empresas a rediseñar sus productos y servicios para atraer a estos clientes

Enzo Iriarte

Por Enzo Iriarte

Guardar
Según datos de la Comisión
Según datos de la Comisión Europea, el 21% de la población de la UE tiene más de 65 años (Freepik)

El mundo envejece y el mercado se reconfigura y adapta a los nuevos cambios. Entre 2020 y 2050, la longevidad creará el mayor espacio de consumo sin explotar de la historia, pasando de 1.000 a 2.000 millones de consumidores mayores, según detalló Mario Ottiglio, presidente de la Coalición Global sobre el Envejecimiento, en la presentación “La Economía Plateada se Encuentra con la Innovación”. Además, en Europa las personas mayores son cada vez más sanas y con mejor salud financiera, lo que obliga a las empresas a rediseñar sus productos y servicios.

Este fenómeno recibe el nombre de economía plateada, el mercado de bienes y servicios que los usuarios consumen por el hecho de ser mayores. Su potencial se compara con hitos como la expansión del mercado latinoamericano en los 2.000 o la ola de nuevos consumidores chinos tras la entrada del país en la OMC en 2.001.

Según detalló Andrzej Klimczuk, investigador polaco especializado en gerontología, la economía plateada afectará a todos los sectores porque todo el sistema económico debe responder a tres vectores: el envejecimiento, una mayor longevidad y la despoblación. Su trabajo comenzó centrándose en la tecnología (automatización y robótica) pero el fenómeno le obligó a sumar las innovaciones sociales.

Un ejemplo que ya está presente en Europa es el cohousing especializado. Es decir, viviendas compartidas que fomentan comunidad y ofrecen cuidados integrados. Así, en Dinamarca, complejos comunitarios para mayores permiten “un envejecimiento digno en el propio hogar”. También despuntan experiencias como Sættedammen (Dinamarca), una comunidad de covivienda fundada en 1972 y Baugruppen, un modelo de desarrollo de viviendas en el que un grupo de personas se une para diseñar y construir sus propios edificios.

Este ajuste al nuevo perfil de los consumidores se nota actualmente en los sectores más obvios, como pueden ser la salud, la tecnología asistida, la vivienda adaptada, las finanzas, el ocio o el turismo. Además, sectores como la alimentación rediseñan las bebidas sin alcohol y lácteos bajos en colesterol. En Japón, el país más envejecido, algunos restaurantes incluso han introducido menús con más purés y platos fáciles de digerir.

Envejecimiento precoz y riesgo de enfermedad neurodegenerativa: los viajes espaciales pasan factura a los astronautas.

Los grandes empresarios ya han fijado la vista sobre este negocio

Según un estudio de Oxford Economics, solo en 2025, en Europa, la economía plateada valdrá casi un tercio del PIB de la Unión Europea. Además, el 61% de los mayores de 65 años ya tiene dispositivos móviles, un porcentaje muy superior al 13% registrado en 2012 y que supone la creación de más servicios digitales orientados a esta franja.

La sanidad es probablemente el sector que más se deberá adaptar a los nuevos consumidores masivos. A mediados de agosto, Bill Gates impulsó un premio de un millón de euros para la mejor innovación con inteligencia artificial en tratamientos contra el alzhéimer. La competición busca “acelerar radicalmente la investigación” con IA agéntica, diseñada para operar de forma independiente en entornos complejos.

Los datos demográficos de la Unión son claros. El 21% de la población tiene más de 65 años. La edad media es de 44,7 años y los niños de cero a 14 años apenas suponen el 14,6%, según cifras de la Comisión Europea. En España, casi diez millones de personas superan los 65 y se estima que la actividad dirigida a los mayores de 55 años en 2025 represente un 31,5% del PIB. La clave de este nuevo negocio será escalar soluciones útiles y sostenibles. En este punto, el aporte financiero de la UE y las aceleradores de startups serán clave para dar respuesta a las necesidades de una población envejecida que vivirá más tiempo y con mejor calidad.

Temas Relacionados

ConsumoConsumo en EspañaUnión EuropeaMercadoEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Entregan entre 15.000 y 20.000 botellas de vino en una cárcel: “Nunca había visto nada igual”

Los funcionarios se quedaron “atónitos” pensando que el camionero se “había equivocado de ruta”

Entregan entre 15.000 y 20.000

Las series más vistas en Prime Video España para pasar horas frente a la pantalla

La guerra del streaming es brutal hoy en día y las series de televisión juegan un papel importante en Prime Video para estar a la altura de la competencia

Las series más vistas en

Las series más vistas en Netflix España para pasar horas frente a la pantalla

Con estas historias, Netflix busca seguir gustando a los usuarios en la guerra por el streaming

Las series más vistas en

Cómo un cuadro de Salvador Dalí salvó a un pequeño club de fútbol de la quiebra: lleva cuatro décadas perdido

El Sant Andreu consiguió salvarse de la ruina gracias al cuadro del pintor catalán

Cómo un cuadro de Salvador

Real Oviedo sueña con su primera victoria fuera de casa contra Getafe

Los equipos se verán las caras el próximo sábado a las 14:00 hora local en la cancha del Estadio Coliseum

Real Oviedo sueña con su
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Albares convoca a la encargada

Albares convoca a la encargada de negocios de Israel tras las declaraciones de Netanyahu

Una broma que acaba mal: un camionero es apuntado con una pistola de balines y el acusado termina detenido

Esta fruta tiene efectos antidepresivos y previene problemas cardiovasculares, según un estudio de la Universidad de Verona

Quién es Gan Pampols, el exmilitar destituido por Mazón tras su trabajo en la reconstrucción de la dana

Carlos Jaramillo, médico: “Estas grasas son fundamentales para la función celular y la absorción de vitaminas”

ECONOMÍA

El Gobierno lanzará un portal

El Gobierno lanzará un portal de vivienda asequible con 100.000 pisos de alquiler: los primeros se ubicarán en los territorios más tensionados

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 12 septiembre

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Rescinden el contrato y ordenan el desalojo de la inquilina de una vivienda social: la acusan de no usarla como hogar principal

Adriana Carvajal, experta en empleo y extrabajadora de LinkedIn: “Si te preguntan por expectativas salariales no des un número cualquiera”

DEPORTES

Real Oviedo sueña con su

Real Oviedo sueña con su primera victoria fuera de casa contra Getafe

Sevilla recibe al Elche en la Jornada 4 de LaLiga: datos y estadísticas previo al partido

Se retiran los siete jugadores de ajedrez israelíes que iban a participar en el Open de Sestao

La UEFA dice no al partido Villarreal - FC Barcelona en Miami, aunque iniciará una ronda de consultas

El Metropolitano será sede de la Champions 2027 por segunda vez en la historia