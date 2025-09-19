España

Pierde su maleta, la aerolínea confirma su destrucción y se ve obligada a pagar 6.000 euros

La aerolínea cumplió con sus obligaciones legales e indemnizó a la familia por la pérdida del equipaje, Pero la pareja optó por la vía legal

Daniel Malagón

Por Daniel Malagón

Maleta en la cinta de
Maleta en la cinta de recogida de un aeropuerto (Shutterstock España).

Una pasajera perdió su equipaje durante un vuelo de Air France entre París y Chicago en julio de 2022, y después de que la aerolínea confirmara la destrucción de una de sus maletas, ha sido condenada a abonar 6.000 euros por lo que el tribunal consideró un “procedimiento abusivo”. Según una información del medio francés Le Parisien, la odisea comenzó tras una huelga en los Aeropuertos de París (ADP) el pasado 1 de julio de 2022, que provocó la pérdida de decenas de miles de equipajes.

El viaje, que debía ser una experiencia familiar, se transformó en una sucesión de contratiempos. Al aterrizar en Estados Unidos, Florence, su esposo Julien y sus acompañantes se encontraron sin ninguna de sus maletas. “Dos semanas de vacaciones en el extranjero sin nuestras pertenencias, con dos niños pequeños y una persona mayor…”, lamentó Florence a este medio, aunque reconoció que lograron sobreponerse a la situación.

De regreso en Francia, la familia siguió el protocolo de Air France y presentó una reclamación a través del sitio web de la aerolínea. Unas semanas después, recuperaron tres de las cinco maletas, pero una de ellas, una maleta rosa American Tourister y un cochecito McLaren, seguían sin aparecer.

La esperanza resurgió el 16 de agosto de 2022, cuando Air France informó a los Gendraud a través de un mensaje en X que “tras la verificación, su equipaje AF 893941 fue recibido recientemente en la estación de destino (Chicago), mientras que la otra referencia aún se está investigando”. La pareja dedujo que la maleta rosa debía haber regresado al aeropuerto francés Roissy-Charles-de-Gaulle, conforme al procedimiento habitual.

Sin embargo, lo que siguió fueron “diez meses de gestiones infructuosas con la aerolínea y ADP” para intentar recuperar tanto la maleta como el cochecito, según lamentaron Florence y Julien. Durante ese periodo, los Gendraud recurrieron a todos los canales posibles: redes sociales, llamadas telefónicas y contactos directos, sin obtener resultados. “Air France y Aeropuertos de París no devuelven la maleta ni el cochecito”, afirmó Florence, convencida de que ambos objetos permanecían en el almacén conocido como “Kube” del aeropuerto de Roissy-Charles-de-Gaulle.

La maleta no aparece y la familia inicia un proceso judicial

Ante la falta de avances, la pareja optó por la vía legal y un abogado envió una carta a la aerolínea: “Mi clienta está a su disposición para acudir personalmente a su almacén a identificar su maleta y cochecito”, expuso el representante. La respuesta de Air France fue que “varias maletas siguen desaparecidas y algunas etiquetas de equipaje están desprendidas o arrancadas, por lo que han desaparecido, lo que complica las operaciones de búsqueda”.

A pesar de la situación, la aerolínea cumplió con sus obligaciones legales e indemnizó a la familia por la pérdida del equipaje, además de reembolsar los gastos esenciales incurridos durante su estancia en Estados Unidos. Por su parte, ADP respondió el 19 de octubre de 2022 que su personal no tenía autorización para permitir el acceso de Florence al almacén de Air France Kube.

Analizamos las medidas y pesos permitidos para el equipaje de mano de Iberia, Ryanair, Air Europa, EasyJet y Vueling para el 2025.

La situación se agravó cuando la pareja solicitó la intervención de un comisario judicial para registrar el equipaje en el almacén. El tribunal de primera instancia, en una sentencia dictada el 29 de enero de 2024, desestimó la solicitud y condenó a los Gendraud a pagar 6.000 euros al operador Aeropuertos de París, en aplicación del artículo 700 del Código de Procedimiento Civil.

“Les explicamos a los Gendraud antes del inicio del procedimiento que no podíamos resolver la situación, ya que el Kube estaba bajo el control exclusivo de Air France y la gestión del equipaje era responsabilidad de la aerolínea”, declaró ADP a Le Parisien. “Sin embargo, quisieron iniciar un proceso judicial, y el juez les ordenó reembolsarnos las costas judiciales”, sentenció.

Temas Relacionados

aerolineaAeropuerto De Paris Charles De GaulleequipajeEspaña-NacionalEspaña Noticias

