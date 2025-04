Hasta cuándo puedes pedir la indemnización por una maleta perdida en el aeropuerto

Varias personas con maletas en la terminal T4 del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. (Alberto Ortega/Europa Press)

Llevas meses soñando con ese viaje. Las reservas de los hoteles están listas, las listas de los lugares que quieres visitar parecen no tener fin y has revisado todo unas seis veces antes de llegar al aeropuerto. Parece que nada puede fallar. Sin embargo, una vez aterrizas en tu destino, pasa algo con lo que no contabas: han perdido tu maleta en el aeropuerto.

En ese momento, el enfado y la frustración pueden dominarte, pero es importante mantener la calma y saber cómo actuar. Reclamar a la aerolínea, presentar el parte de irregularidad y seguir los plazos establecidos te permitirá obtener la indemnización y recuperar los objetos perdidos. En este artículo te contamos cómo y qué pasos seguir exactamente.

Maleta en la cinta de recogida de un aeropuerto (Shutterstock España).

Qué pasa si se te pierde o rompe una maleta en el aeropuerto

Tal y como subraya la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) en su página web, en casos de destrucción, pérdida, daño o retraso del equipaje, la compañía aérea es, en general, responsable de reparar o restituir el daño causado. Por lo tanto, el pasajero debe presentar su reclamación directamente ante la aerolínea en cualquiera de estas situaciones.

De esta forma, cuando se detecte cualquier irregularidad con el equipaje, como su pérdida, daño o retraso, es crucial que el pasajero lo comunique de inmediato. Este debe hacerlo en los mostradores de la aerolínea, o en caso de no haber presencia de la misma en el aeropuerto, ante su agente handling o representante. La notificación debe realizarse antes de abandonar las instalaciones del aeropuerto.

Al comunicar la incidencia, la aerolínea o su agente de handling emitirán un parte de irregularidad de equipaje (PIR) y entregarán una copia al pasajero. Es fundamental conservar este documento, ya que será requerido por la compañía aérea durante el proceso de reclamación. Para muchas aerolíneas, el formulario PIR es indispensable para aceptar cualquier reclamación relacionada con el equipaje. Por ello, se recomienda completarlo antes de salir del aeropuerto. No hacerlo dificultará la demostración de daños, retrasos o pérdida del equipaje.

Además, es necesario presentar una reclamación formal por escrito dentro de los plazos establecidos en el Convenio de Montreal. Los plazos son los siguientes:

Daños en el equipaje: dentro de los 7 días desde la recepción del equipaje.

Retraso del equipaje: dentro de los 21 días desde la recepción del equipaje.

Pérdida del equipaje: no existe un límite establecido en el Convenio, pero es recomendable realizar la reclamación lo antes posible, especialmente después de que la aerolínea confirme que el equipaje está perdido.

Es importante tener en cuenta que si el pasajero recibe el equipaje sin protestar, se presupone que ha sido entregado en buen estado, salvo que se demuestre lo contrario. La aerolínea dispone de 31 días para responder ante cualquier indemnización. La cuantía se establecerá según el peso del equipaje, pagando un precio determinado por cada kilogramo facturado.

Qué pasa si la compañía no te contesta

Si la compañía aérea no responde o su respuesta no es satisfactoria, tienes un plazo de dos años para presentar una reclamación ante los tribunales competentes.