Amancio Ortega incrementa su imperio: compra un centro comercial en Miami por 89 millones de euros

Amancio Ortega incrementa su imperio. La reciente adquisición del centro comercial Atlas Plaza en Miami por consolida la estrategia de expansión internacional de su holding Pontegadea, que en los últimos meses ha intensificado su actividad en el mercado inmobiliario de Estados Unidos y Europa. El inmueble, situado en una de las zonas más exclusivas de la ciudad y ocupado en su totalidad por inquilinos de alto perfil como Rolex, ha sido adquirido por un importe de 105 millones de dólares (aproximadamente 89 millones de euros), según adelantó Bloomberg.

La operación, asesorada por Newmark Group, supone la incorporación de un activo de lujo a la cartera de Pontegadea, que ya había cerrado recientemente un acuerdo para adquirir la sede de Sabadell en Miami. El Atlas Plaza, hasta ahora propiedad de Tricap, RFR Holding y Commerz Real AG, se encuentra en el Miami Design District, un área que ha experimentado una transformación significativa en los últimos años, atrayendo a operadores del segmento de gama alta que ocupan la mayor parte de los espacios y abonan rentas elevadas.

Noticias del día 19 de septiembre del 2025.

El interés de Pontegadea por el mercado estadounidense se ha reflejado en varias operaciones recientes. Entre ellas destaca la compra de una torre de apartamentos por 165 millones de dólares y la inminente adquisición del edificio de oficinas de Sabadell en Miami, cuyo precio estimado asciende a 275 millones de dólares (235 millones de euros). Este inmueble, situado en el número 1111 de la Avenida de Brickell, cuenta con 31 plantas, 130 metros de altura y más de 48.000 metros cuadrados de superficie. Los anteriores propietarios, KKR y Parkway, lo adquirieron en 2018 por 249 millones de dólares y destinaron más de 10 millones a su reacondicionamiento. La compra por parte de Ortega representa la mayor transacción inmobiliaria en el sur de Florida en lo que va de año.

Desinversiones estratégicas

En paralelo a estas adquisiciones, Pontegadea ha realizado desinversiones estratégicas, como la venta de un edificio de oficinas en Manhattan, cerca de Grand Central Terminal, por un precio cercano a 50 millones de dólares (unos 43 millones de euros), lo que supone un 57% menos respecto a los 115,5 millones de dólares (algo más de 98 millones de euros) desembolsados en 2006, según datos de Bloomberg.

La diversificación geográfica de las inversiones de Ortega se ha extendido también a Europa. Hace pocos días, el patrimonio del fundador de Inditex sumó un hotel y un centro logístico en Países Bajos por 230 millones de euros. Además, en septiembre, Pontegadea formalizó la compra de un edificio de lujo de uso mixto en el centro de París, en la rue Saint-Honoré, distrito 1, tras meses de negociaciones con el gigante estadounidense Hines. Este inmueble alberga oficinas, los despachos de la propia Pontegadea y tiendas de Paule Ka y Paul Smith.

El fundador de Inditex, Amancio Ortega. (REUTERS/Miguel Vidal)

El desempeño financiero de Pontegadea, holding integrado por Pontegadea Inversiones, Partler 2006 y Pontegadea GB 2020, ha sido notable en el último ejercicio. La compañía registró un beneficio de 9.322 millones de euros en 2024, lo que representa un 17,3% más que el año anterior. El valor de los activos del conglomerado alcanzó los 110.615 millones de euros, con un incremento del 9,3% respecto a los 101.117 millones de euros de 2003, según las cuentas depositadas en el Registro Mercantil.

En cuanto al patrimonio personal de Amancio Ortega, Bloomberg lo sitúa en 115.000 millones de dólares (unos 97.000 millones de euros), mientras que Forbes eleva la cifra a 125.400 millones de dólares (alrededor de 106.000 millones de euros), ubicándolo en la posición número 12 del ranking global.