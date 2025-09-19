España

Amancio Ortega incrementa su imperio: compra un centro comercial en Miami por 89 millones de euros

El inmueble está situado en una de las zonas más exclusivas de la ciudad y ocupado en su totalidad por inquilinos de alto perfil como Rolex

Noelia Tabanera

Por Noelia Tabanera

Guardar

Amancio Ortega incrementa su imperio. La reciente adquisición del centro comercial Atlas Plaza en Miami por consolida la estrategia de expansión internacional de su holding Pontegadea, que en los últimos meses ha intensificado su actividad en el mercado inmobiliario de Estados Unidos y Europa. El inmueble, situado en una de las zonas más exclusivas de la ciudad y ocupado en su totalidad por inquilinos de alto perfil como Rolex, ha sido adquirido por un importe de 105 millones de dólares (aproximadamente 89 millones de euros), según adelantó Bloomberg.

La operación, asesorada por Newmark Group, supone la incorporación de un activo de lujo a la cartera de Pontegadea, que ya había cerrado recientemente un acuerdo para adquirir la sede de Sabadell en Miami. El Atlas Plaza, hasta ahora propiedad de Tricap, RFR Holding y Commerz Real AG, se encuentra en el Miami Design District, un área que ha experimentado una transformación significativa en los últimos años, atrayendo a operadores del segmento de gama alta que ocupan la mayor parte de los espacios y abonan rentas elevadas.

Noticias del día 19 de septiembre del 2025.

El interés de Pontegadea por el mercado estadounidense se ha reflejado en varias operaciones recientes. Entre ellas destaca la compra de una torre de apartamentos por 165 millones de dólares y la inminente adquisición del edificio de oficinas de Sabadell en Miami, cuyo precio estimado asciende a 275 millones de dólares (235 millones de euros). Este inmueble, situado en el número 1111 de la Avenida de Brickell, cuenta con 31 plantas, 130 metros de altura y más de 48.000 metros cuadrados de superficie. Los anteriores propietarios, KKR y Parkway, lo adquirieron en 2018 por 249 millones de dólares y destinaron más de 10 millones a su reacondicionamiento. La compra por parte de Ortega representa la mayor transacción inmobiliaria en el sur de Florida en lo que va de año.

Desinversiones estratégicas

En paralelo a estas adquisiciones, Pontegadea ha realizado desinversiones estratégicas, como la venta de un edificio de oficinas en Manhattan, cerca de Grand Central Terminal, por un precio cercano a 50 millones de dólares (unos 43 millones de euros), lo que supone un 57% menos respecto a los 115,5 millones de dólares (algo más de 98 millones de euros) desembolsados en 2006, según datos de Bloomberg.

La diversificación geográfica de las inversiones de Ortega se ha extendido también a Europa. Hace pocos días, el patrimonio del fundador de Inditex sumó un hotel y un centro logístico en Países Bajos por 230 millones de euros. Además, en septiembre, Pontegadea formalizó la compra de un edificio de lujo de uso mixto en el centro de París, en la rue Saint-Honoré, distrito 1, tras meses de negociaciones con el gigante estadounidense Hines. Este inmueble alberga oficinas, los despachos de la propia Pontegadea y tiendas de Paule Ka y Paul Smith.

El fundador de Inditex,
El fundador de Inditex, Amancio Ortega. (REUTERS/Miguel Vidal)

El desempeño financiero de Pontegadea, holding integrado por Pontegadea Inversiones, Partler 2006 y Pontegadea GB 2020, ha sido notable en el último ejercicio. La compañía registró un beneficio de 9.322 millones de euros en 2024, lo que representa un 17,3% más que el año anterior. El valor de los activos del conglomerado alcanzó los 110.615 millones de euros, con un incremento del 9,3% respecto a los 101.117 millones de euros de 2003, según las cuentas depositadas en el Registro Mercantil.

En cuanto al patrimonio personal de Amancio Ortega, Bloomberg lo sitúa en 115.000 millones de dólares (unos 97.000 millones de euros), mientras que Forbes eleva la cifra a 125.400 millones de dólares (alrededor de 106.000 millones de euros), ubicándolo en la posición número 12 del ranking global.

Temas Relacionados

Amancio OrtegaRolexMiamiEstados UnidosMillonariosEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

El tráfico horroroso en Madrid obliga a Almeida a retrasar las obras del bulevar de Cibeles a Puerta de Alcalá: “No importa, hay margen”

El paseo peatonal del Paisaje de la Luz tendrá que esperar por la saturación de obras en Madrid

El tráfico horroroso en Madrid

Qué significa ducharse por la noche, según la psicología

Los científicos apuntan que la ducha nocturna puede ser beneficiosa en cuanto a la mejora de la calidad del sueño, la incorporación de hábitos saludables y el autocuidado

Qué significa ducharse por la

Una mujer de 86 años es estafada por un falso asesor de banco: le robó tres tarjetas y una caja con joya

La anciana recibió una llamada de que su tarjeta bancaria había sido pirateada y robaron en su casa, en Francia

Una mujer de 86 años

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 4

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 4 de las 17:00 horas

Super Once: jugada ganadora y

Un hombre intenta salvar desesperadamente a un hombre y dos niños de un Tesla que se prendió en llamas, pero no pudo abrir las puertas desde fuera: “Maldita sea”

La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras de EEUU reconoció que nueve propietarios de Tesla Model Y denunciaron haber sido incapaces de abrir las puertas desde fuera, la mayoría de los casos tras ubicar a menores en el asiento trasero

Un hombre intenta salvar desesperadamente
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Aznar critica a Pedro Sánchez

Aznar critica a Pedro Sánchez por usar su postura sobre Gaza para “huir de las responsabilidades” y lamenta el “doble declive” de Europa y España

Estos son los coches más “adictivos”, según un probador de vehículos: “No los pruebes”

La Guardia Civil detiene a un desokupa de una empresa registrada como un estudio de arquitectura: “Toda la vida he sido un delincuente”

Un Inspector Jefe de la Policía explica qué pasa si no tienes el DNI con 14 años: “Mucho cuidado”

Cae el líder de una de las principales organizaciones de narcotráfico en España: “El Buque” ha sido detenido en Canarias

ECONOMÍA

Super Once: jugada ganadora y

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 4

La Comisión Europea aprueba 1.240 millones para el plan de recuperación español que busca reparar zonas afectadas por la DANA

La subida del café, el chocolate y los huevos encarece un 8% el precio del desayuno, aumenta el triple que el IPC

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

La superficie autorizada para obra nueva y rehabilitación cae un 2% en el primer semestre de 2025

DEPORTES

El futbolista Marc Cucurella se

El futbolista Marc Cucurella se rompe al hablar del autismo de su hijo: “Cuando veo que lo pasa mal, sufro mucho”

El Real Madrid no olvida la victoria de Rodri sobre Vinicius en el Balón de Oro de 2024: se plantea no presentarse este año

Así es la nueva vida de Novak Djokovic en Grecia tras marcharse de Serbia por una disputa con el Gobierno

Ana Peleteiro critica el silencio del mundo del atletismo ante la situación en Gaza: “Siento una profunda decepción”

Así apartó el mundo del deporte a Sudáfrica por el ‘Apartheid’: el ejemplo que Uribes pide aplicar a Israel