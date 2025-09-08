El jefe de DDHH de la ONU lamenta la "inacción" internacional para "prevenir el genocidio" en Gaza

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha lamentado que la Franja de Gaza se ha convertido en un "cementerio" a medida que Israel no deja de intensificar su ofensiva sobre este enclave palestino, por lo que ha advertido de que, desde el punto de vista de la comunidad internacional, "la inacción ya no es una opción" y ha llamado a tomar medidas.

"Necesitamos acciones ya para terminar la carnicería", ha dicho Turk, durante un discurso ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en el que se ha preguntado "dónde están las medidas decisivas para prevenir el genocidio" y evitar que sigan perpetrándose "atrocidades".

Israel, ha añadido, tiene la "obligación legal" de aplicar las medidas provisionales dictadas por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y destinadas a prevenir cualquier posible acto de genocidio y garantizar que los gazatíes reciben "suficiente ayuda", en un momento en que la ONU ya ha declarado formalmente la hambruna en la Franja.

Entre las medidas propuestas a los gobiernos extranjeros, Turk ha reclamado el cese del envío de armas a Israel si estas pueden servir para "violar las leyes de la guerra", así como aplicar la "máxima presión" para que las partes pacten un nuevo alto el fuego y la ayuda humanitaria vuelva a entrar en la Franja en los niveles que la población local necesita.

El Alto Comisionado ha acusado a Israel de "cometer un crimen de guerra detrás de otro" mientras varios de sus dirigentes, a los que no ha nombrado directamente, incurren en una abierta "retórica genocida" y en mensajes que contribuyen a la "deshumanización" de los gazatíes.

Así, aunque ha condenado los "horribles ataques" del 7 de octubre de 2023 y ha reclamado la liberación inmediata de los rehenes que aún siguen secuestrados por milicias palestinas, ha advertido de que endurecer la ocupación y la represión "sólo llevará a más violencia, venganza y terror".

Al Alto Comisionado le preocupa de forma particular la declarada voluntad del Gobierno de Benjamin Netanyahu para ocupar la ciudad de Gaza y "acelerar la anexión" de Cisjordania. Por ello, ha emplazado también a la comunidad internacional a "respaldar el derecho de autodeterminación del pueblo palestino".