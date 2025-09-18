Jesús Ruiz, exconvicto, sobre las normas en prisión: “Estás obligado a comer” (Montaje Infobae)

Según datos del Ministerio del Interior, en julio de 2024 había 58.937 reclusos en España. Recibida una condena, el ingreso a un centro penitenciario se efectúa por el Departamento de Ingresos. Al llegar, cada persona tiene derecho a avisar de inmediato a su familia y abogado. Se procede entonces a verificar la identidad del recluso: se toman sus huellas dactilares y una fotografía, y se registran sus datos. También se realiza una inspección de las pertenencias del preso, quedando en custodia los objetos no autorizados (que podrán recogerse al quedar en libertad o ser recogidos por un familiar designado). También se practica un reconocimiento médico, en el que se pregunta sobre enfermedades o tratamientos en curso. A partir de entonces, solo queda cumplir la condena: se está dentro, oficialmente.

Las normas en prisión, según un exconvicto

Jesús Ruiz es un exconvicto, habiendo cumplido condenas tanto en Perú como en la cárcel de Soto del Real. Ahora, en libertad, comparte su experiencia en prisión y su desintoxicación a través de su perfil de TikTok, @jesusruizelpollito, en el que cuenta con más de 10.000 seguidores. En una publicación reciente, Jesús habla sobre las normas en prisión. Y, según dice, “hay bastantes”, la “norma número uno” siendo “no escaparse”.

“Hay que levantarse a las seis y media, según en qué prisión. Recuerdo que en Soto del Real nos levantábamos como a las siete, o a las siete había que estar abajo”. Más o menos, según explica, porque “hay una hora en la que te despiertan”. El modo cambia según donde estés: “En Perú te despertabas porque eran cerrojos en las puertas de los que suenan fuerte y el funcionario los hacía sonar bastante fuerte”, y entonces “tenías que levantarte, bajar al patio, y asistir al recuento”.

“Otra norma”, continúa, “es que tienes que estar limpio, hay que ducharse, tienes que estar aseado, no puedes estar sucio”. Por otro lado, “también estás obligado a comer, porque si no comes te estás declarando en huelga de hambre y eso es un problemón para la prisión”, explica. “Para cualquier petición que tengas que hacer tienes que escribir un comunicado, una solicitud a dirección exponiendo lo que quieres pedir, por qué, qué día y tal”. Más allá de esto, “hay que respetar a los funcionarios” y “está prohibido pelearse y hacer escándalo”.

Pero no todas las normas van impuestas por la autoridad: también hay “normas entre los presos”. La “mas importante”, explica Jesús, “es no ser un chivato, no fijarse en lo que hacen otros presos, no pasar por alguna celda que esté la puerta abierta y quedarte mirando, no robar”. Todo ello es “muy importante”, asegura. De cualquier forma, estas normas también cambian de prisión a prisión: “En Perú”, que es la cárcel en la que Jesús pasó más tiempo, “una de las normas” entre presos “más importantes era no mirar a la visita”. “En Perú la visita se recibe dentro del módulo y muchos compañeros recibían a sus mujeres o a mujeres de compañía, o a amigas - porque era visita femenina - y es una norma muy importante no mirar a la visita. Incluso muchas veces, si tú estabas en un pasillo y pasaba alguien con su visita, tú tenías que ponerte mirando a la pared”. Y más allá de esto, Jesús también explica que “es muy importante no endeudarte, no comprar fiao’ y sobre todo no endeudarte”.