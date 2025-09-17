La Audiencia Nacional rebaja de 19 a 13 años de cárcel la condena al comisario Villarejo

La Sala de Apelación de la Audiencia Nacional ha reducido a 13 años de cárcel una de las condenas de José Manuel Villarejo, excomisario del Cuerpo Nacional de Policía, por delitos de descubrimiento y revelación de secretos dentro de la macrocausa Tándem . En la sentencia, a la que ha tenido acceso Infobae España, los magistrados rebajan la condena de 19 años de cárcel fijada en octubre de 2024 por la Sección Cuarta de la Sala Penal en tres de las piezas abiertas, las denominadas Iron, Land y Pintor.

Últimas Noticias

Diego González Rivas, el cirujano que popularizó Broncano, vota al PP: “Feijóo me parece un gran político” El médico gallego, referente mundial en cirugía torácica, desveló en el pódcast de ‘ac2ality’ que apoyó al líder del PP en las últimas elecciones y lamenta las críticas recibidas en redes por expresar su opinión

Barajas al límite: la Fiscalía alerta del desbordamiento en las salas de asilo y del colapso por la llegada de menores migrantes El sindicato SICA amenaza con una nueva huelga de trabajadores en Barajas mientras persiste la crisis migratoria

Cómo hacer chipirones a la plancha para que no queden duros ni encojan La palabra chipirón es una adaptación del término txipiron​, procedente del euskera, y se refiere a los ejemplares más pequeños de calamar

Rufián le explica a Thais Villas por qué no se hace fotos con su familia durante las vacaciones: “Estamos hartos” El político ha vuelto a protagonizar un momento viral con la reportera de ‘El Intermedio’ a las puertas del Congreso de los Diputados