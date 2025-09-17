España

La Audiencia Nacional rebaja de 19 a 13 años de cárcel la condena al comisario Villarejo

La Sala estima parcialmente el recurso del comisario y le absuelve del delito de falsedad documental en dos de las piezas

Elena L. Villalvilla

El comisario jubilado José Manuel Villarejo a su llegada a un juicio en la sede de la Audiencia Nacional, a 18 de noviembre de 2024, en Madrid (España). (Fernando Sánchez/Europa Press)

La Sala de Apelación de la Audiencia Nacional ha reducido a 13 años de cárcel una de las condenas de José Manuel Villarejo, excomisario del Cuerpo Nacional de Policía, por delitos de descubrimiento y revelación de secretos dentro de la macrocausa Tándem. En la sentencia, a la que ha tenido acceso Infobae España, los magistrados rebajan la condena de 19 años de cárcel fijada en octubre de 2024 por la Sección Cuarta de la Sala Penal en tres de las piezas abiertas, las denominadas Iron, Land y Pintor.

Noticia en ampliación

