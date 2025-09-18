España

El error en la gasolina de un pueblo de Cataluña que ha dejado a decenas de personas sin coches

La empresa reconoce el incidente y lo atribuye a un “error humano”

Por Daniel Malagón

Un cliente carga gasolina en una estación de servicio. (REUTERS/Aimee Dilger)

Una equivocación en la carga de carburantes en una estación de servicio del municipio catalán de Piera ha provocado que decenas de vehículos resultaran afectados por averías tras repostar durante el pasado fin de semana.

El incidente, que según reconoció la propia empresa Bonpreu i Esclat fue debido a un error humano, provocó que el depósito de gasolina 95 fuera llenado con gasóleo. El martes 16 de septiembre, numerosos vecinos de la localidad comenzaron a alertar sobre fallos en sus automóviles, especialmente aquellos que habían repostado en la estación durante los días previos.

La situación se hizo pública a través de un mensaje en un grupo de Facebook, donde un usuario relató que su coche no arrancaba después de llenar el depósito con gasolina 95. A raíz de esta denuncia, otras personas afectadas compartieron experiencias similares, lo que incrementó la inquietud en la comunidad.

Las primeras sospechas apuntaban a un posible error en el suministro de combustibles, concretamente a la mezcla accidental de gasóleo en el depósito destinado a gasolina 95. Estas conjeturas fueron confirmadas posteriormente por la propia empresa, que emitió un comunicado en el que explicó que la incidencia se debió a un fallo humano. En su declaración, Bonpreu i Esclat aseguró que “ya ha tomado las medidas correspondientes” y que se encuentra “revisando los protocolos internos para evitar que vuelva a suceder”.

Europa apuesta por ‘gasolineras espaciales’ para prolongar la vida de sus satélites.

Además, la compañía subrayó que todas sus estaciones de servicio cuentan con el certificado SGC, el cual garantiza periódicamente que los carburantes ofrecidos “son de la máxima calidad, cumplen con los parámetros establecidos y respetan las normativas vigentes”. La empresa ha solicitado a los clientes que hayan sufrido averías a raíz del incidente que se pongan en contacto a través del correo electrónico atencioalclient@bonpreu.cat o llamando al teléfono 900 500 005 para proporcionar detalles sobre su caso y “realizar las gestiones oportunas”.

Consecuencias de llenar el coche con el carburante equivocado

¿Y qué puede ocurrir en tu coche de gasolina si inyectas gasóleo? Adelantamos que nada bueno. El coche podría arrancar y funcionar unos minutos, pero presentará tirones, pérdida de potencia y acabará deteniéndose, ya que el diésel contamina bujías, inyectores y otros elementos del sistema de alimentación.

Peor situación sería al contrario, si se coloca gasolina en un motor diésel. La falta de capacidad lubricante de la gasolina puede dañar la bomba de inyección y otros componentes internos, lo que lleva a averías graves y reparaciones costosas; además, el motor puede emitir ruidos, fallar, generar humo y, en casos severos, gripar la bomba o los inyectores.

Si ya has cometido el error o tienes dudas, lo más recomendable es no arrancar el motor o apagarlo de inmediato si ya está en funcionamiento, contactar a un servicio de remolque y trasladar el vehículo a un taller, donde vaciarán, limpiarán el depósito y purgarán el sistema para evitar daños mayores.

