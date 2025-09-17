España

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 17 de septiembre

El precio de los combustibles se modifica diariamente

Por Infobae Noticias

Guardar
Desde gasolina y hasta diésel,
Desde gasolina y hasta diésel, aquí el precio de los principales combustibles (Infobae)

Este es el precio de las principales gasolinas en Madrid, Barcelona, Málaga, Sevilla, Valencia y Zaragoza. Los montos más caros y más baratos de este miércoles 17 de septiembre, según información del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

El precio de las gasolinas en Madrid

Gasóleo A

Precio máximo: 1,679 euros el litro

Precio mínimo: 1,239 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,739 euros el litro

Precio mínimo: 1,249 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,659 euros el litro

Precio mínimo: 1,299 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,779 euros el litro

Precio mínimo: 1,539 euros el litro

El precio de las gasolinas en Barcelona

Gasóleo A

Precio máximo: 1,559 euros el litro

Precio mínimo: 1,215 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,649 euros el litro

Precio mínimo: 1,225 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,665 euros el litro

Precio mínimo: 1,289 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,795 euros el litro

Precio mínimo: 1,435 euros el litro

El precio de las gasolinas en Málaga

Gasóleo A

Precio máximo: 1,579 euros el litro

Precio mínimo: 1,295 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,649 euros el litro

Precio mínimo: 1,345 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,649 euros el litro

Precio mínimo: 1,349 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,779 euros el litro

Precio mínimo: 1,579 euros el litro

El precio de las gasolinas en Sevilla

Gasóleo A

Precio máximo: 1,555 euros el litro

Precio mínimo: 1,215 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,649 euros el litro

Precio mínimo: 1,225 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,599 euros el litro

Precio mínimo: 1,29 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,749 euros el litro

Precio mínimo: 1,559 euros el litro

El precio de las gasolinas en Valencia

Gasóleo A

Precio máximo: 1,569 euros el litro

Precio mínimo: 1,211 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,649 euros el litro

Precio mínimo: 1,231 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,649 euros el litro

Precio mínimo: 1,309 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,779 euros el litro

Precio mínimo: 1,43 euros el litro

El precio de las gasolinas en Zaragoza

Gasóleo A

Precio máximo: 1,559 euros el litro

Precio mínimo: 1,289 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,659 euros el litro

Precio mínimo: 1,539 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,599 euros el litro

Precio mínimo

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,749 euros el litro

Precio mínimo: 1,629 euros el litro

Factores clave que afectan el precio de la gasolina

El precio de los combustibles
El precio de los combustibles cambia todos los días (Reuters)

El precio de la gasolina no es estable, cambia prácticamente todos los días, al igual que puede subir, también baja. Esto responde a una serie de factores clave, internos y externos, que definen las tarifas de los combustibles.

Uno de los principales puntos es el precio internacional del petróleo, el cuál depende de la oferta y demanda global, tensiones geopolíticas –como guerras o sanciones–, así como decisiones de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y la producción de países como Estados Unidos, Rusia o Arabia Saudita.

España al no ser un productor de petróleo significativo es más vulnerable a fluctuaciones internacionales sobre el precio de este hidrocarburo.

El petróleo se compra exclusivamente en dólares, el tipo de cambio de la moneda estadounidense frente al euro también impacta directamente en el precio de los combustibles.

Los costos de producción, distribución y transporte tanto del petróleo como de la gasolina también es un factor clave al momento de definir las tarifas de las gasolinas. Si estos suben, naturalmente el precio del combustible también.

Por otra parte, los impuestos de cada país y los que se ponen directamente a las gasolinas también afectan su tarifa. España se caracteriza por ser uno de los países con una especial carga fiscal a los combustibles ya que se tiene que pagar, por ejemplo, el Impuesto sobre el Valor Añadido y el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos.

Temas Relacionados

GasolinaPrecio GasolinaEspaña-EconomiaNoticias

Últimas Noticias

El psicólogo Adrián Chico critica los comentarios despectivos hacia la nueva imagen de Jorge Javier Vázquez: “Somos una sociedad de mierda”

Chico insta a reflexionar sobre la presión que ejerce la sociedad con unas expectativas estéticas inalcanzables que generan problemas de autoestima y dificultan que las personas acepten el paso del tiempo

El psicólogo Adrián Chico critica

Mercadona mantiene durante años a una trabajadora con contratos temporales de forma “fraudulenta” y la despiden durante una baja por accidente laboral

Tras la denuncia presentada por la afectada, el TSJ de Canarias ha considerado nulo este cese y la empresa está obligada a readmitirla o pagarle una indemnización de 7.501 euros

Mercadona mantiene durante años a

Una española que vive en Noruega una de las cosas que más le gustan de la cultura: “La tienda está cerrada y lo tienen todo fuera”

La joven señala que esta práctica, que es común en muchas zonas rurales de los países nórdicos, puede realizarse por la gran confianza de la sociedad

Una española que vive en

Las revistas del corazón esta semana: Las memorias de Mar Flores crean tensión en el kiosco

Este miércoles, 17 de septiembre, también son protagonistas del quiosco Cayetano Martínez de Irujo, que responde a la modelo, y Rocío Flores, que contesta a Terelu Campos

Las revistas del corazón esta

El truco de un experto en jardinería para conseguir flores durante todo el año: “Aumentará el potasio y la potasa”

Plantar en los meses fríos sigue siendo una posibilidad si se llevan a cabo los métodos adecuados

El truco de un experto
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Mercadona mantiene durante años a

Mercadona mantiene durante años a una trabajadora con contratos temporales de forma “fraudulenta” y la despiden durante una baja por accidente laboral

El Gobierno anuncia la compra de dos nuevos buques patrulleros de Navantia: se invertirán más de 700 millones de euros y creará 2.000 empleos

Un abogado explica lo que debes hacer si te obligan a escanear el DNI en un hotel

La Justicia frena el desahucio de una mujer con discapacidad de una vivienda de protección oficial solicitado por su cuñada

Se niega a hacerse una prueba de alcoholemia en el trabajo y es despedida: la empresa tuvo que pagarle 35.768 euros de indemnización

ECONOMÍA

Sebastián Ramirez, abogado: “Estos son

Sebastián Ramirez, abogado: “Estos son los tres derechos que tienen todos los trabajadores y la mayoría desconocen”

Cotización del euro frente al dólar hoy 17 de septiembre

La inversión y la demanda interna se convierten en los principales motores del ‘milagro’ económico español

¿Cómo ahorran los españoles? Como pueden: los que más lo consiguen son los nacidos entre 1985 y 1999 con estudios superiores

Víctor Arpa, abogado: “El Tribunal Médico no es el que decide tu incapacidad”

DEPORTES

Marcos Llorente vuelve a poner

Marcos Llorente vuelve a poner sobre la mesa la teoría de las fumigaciones de los aviones con una publicación de un jugador del Getafe: “Fumigada”

El hombre más rápido del mundo se queda sin aliento cuando sube las escaleras: la confesión de Usain Bolt

España enfrenta a Israel a través del deporte: el PSOE pone en duda la participación en el mundial 2026 si juega Israel

Topuria habla sobre Israel tras lo ocurrido en La Vuelta a España: “Si pudiera, pararía esa guerra ahora mismo porque no la acepto”

El Consejo Superior de Deportes pide la expulsión de Israel de los eventos deportivos y el COI lo rechaza: “Cumple la Carta Olímpica”