Una enfermera vasca se enfrenta a 12 años de cárcel por fingir vacunar a más de 400 niños

La Audiencia de Bizkaia ha comenzado esta semana el juicio contra una enfermera por simular la vacunación de 404 menores de edad. La acusada, de 52 años, trabajaba como sanitaria en el ambulatorio y, según la investigación, durante más de un año fingió administrar las dosis de distintas vacunas a los pacientes pediátricos que le eran asignados. Decenas de familias cuya confianza fue vulnerada solicitan para ella una condena de 12 años de prisión, junto a la inhabilitación para el ejercicio de cualquier profesión sanitaria.

Los hechos ocurrieron entre febrero de 2021 y septiembre de 2022. La enfermera se había incorporado recientemente al centro de salud de Santurtzi para trabajar por primera vez en el área de pediatría, donde debía seguir el protocolo habitual y administrar las vacunas requeridas dentro del calendario infantil. Sin embargo, la denuncia sostiene que durante ese tiempo la trabajadora simulaba las inoculaciones. Según relatan los familiares afectados y recoge el escrito de acusación de Fiscalía, la sanitaria procedía de forma apresurada y a escondidas, al tiempo que realizaba comentarios contrarios a la vacunación y sobre otros aspectos relacionados con la maternidad. Tras cada supuesto acto de vacunación, registraba en la cartilla de inmunización infantil la dosis correspondiente como aplicada y cerraba así el expediente.

En total, fueron 404 niños los afectados por la estrategia de la enfermera. Fueron las propias madres de los menores las que lograron destapar el entramado, gracias a un error de la sanitaria. En un inicio, muchas familias sospechaban y remitieron quejas respecto a la forma de proceder de la enfermera, que vacunaba a escondidas y expresaba comentarios en contra de las inyecciones y otras cuestiones relacionadas con la maternidad. Pero el caso estalló por un error que cometió en la cartilla de vacunación: al parecer, la trabajadora se habría equivocado con la dosis de berxero, vacuna contra la meningitis, en varios menores. El Servicio Vasco de Salud investigó la incidencia y realizó estudios serológicos a los niños afectados. Los resultados mostraron que no tenían ningún anticuerpo correspondiente a las dosis supuestamente recibidas.

12 años de prisión para la enfermera

La acusación particular, representada por el abogado Aitzol Asla, pide para la enfermera 12 años de cárcel. Según expresó el letrado a los medios de comunicación, “se busca que no vuelva a trabajar y que se le castigue”. La Fiscalía, por su parte, solicita 7 años y medio de prisión, además de que la Osakidetza sea declarada responsable, al haberse producido los hechos en un centro público. El Ministerio Público pedirá una condena por delitos continuados de daños agravados (2 años y 6 meses) y de falsedad documental (5 años), así como una indemnización de más de 32.000 euros, que deberá pagar la acusada a la Osakidetza.

El juicio comenzó este lunes y se alargará hasta finales de semana. Por el momento, la sanitaria ha pedido posponer su declaración hasta la última sesión del juicio, el próximo viernes, de manera que en estos días el tribunal escuchará a los cerca de 70 testigos, entre familiares de los menores, compañeros de ambulatorio, peritos y especialistas en medicina preventiva. En el proceso se personarán igualmente el Colegio de Enfermería de Bizkaia. “Entendemos que es una acusación fundamentada y esperamos que se demuestre qué ha pasado”, ha señalado el abogado. El tribunal deberá determinar en los próximos días el alcance de las responsabilidades y dictar sentencia conforme a las pruebas que se presente a lo largo del juicio.