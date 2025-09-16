España

Una enfermera vasca se enfrenta a 12 años de cárcel por fingir vacunar a más de 400 niños

Un error con la dosis de vacunación hizo saltar las alertas del Servicio Vasco de Salud

Lydia Hernández Téllez

Por Lydia Hernández Téllez

Guardar
Un enfermero, vacunando a un
Un enfermero, vacunando a un menor

La Audiencia de Bizkaia ha comenzado esta semana el juicio contra una enfermera por simular la vacunación de 404 menores de edad. La acusada, de 52 años, trabajaba como sanitaria en el ambulatorio y, según la investigación, durante más de un año fingió administrar las dosis de distintas vacunas a los pacientes pediátricos que le eran asignados. Decenas de familias cuya confianza fue vulnerada solicitan para ella una condena de 12 años de prisión, junto a la inhabilitación para el ejercicio de cualquier profesión sanitaria.

Los hechos ocurrieron entre febrero de 2021 y septiembre de 2022. La enfermera se había incorporado recientemente al centro de salud de Santurtzi para trabajar por primera vez en el área de pediatría, donde debía seguir el protocolo habitual y administrar las vacunas requeridas dentro del calendario infantil. Sin embargo, la denuncia sostiene que durante ese tiempo la trabajadora simulaba las inoculaciones. Según relatan los familiares afectados y recoge el escrito de acusación de Fiscalía, la sanitaria procedía de forma apresurada y a escondidas, al tiempo que realizaba comentarios contrarios a la vacunación y sobre otros aspectos relacionados con la maternidad. Tras cada supuesto acto de vacunación, registraba en la cartilla de inmunización infantil la dosis correspondiente como aplicada y cerraba así el expediente.

En total, fueron 404 niños los afectados por la estrategia de la enfermera. Fueron las propias madres de los menores las que lograron destapar el entramado, gracias a un error de la sanitaria. En un inicio, muchas familias sospechaban y remitieron quejas respecto a la forma de proceder de la enfermera, que vacunaba a escondidas y expresaba comentarios en contra de las inyecciones y otras cuestiones relacionadas con la maternidad. Pero el caso estalló por un error que cometió en la cartilla de vacunación: al parecer, la trabajadora se habría equivocado con la dosis de berxero, vacuna contra la meningitis, en varios menores. El Servicio Vasco de Salud investigó la incidencia y realizó estudios serológicos a los niños afectados. Los resultados mostraron que no tenían ningún anticuerpo correspondiente a las dosis supuestamente recibidas.

12 años de prisión para la enfermera

Audiencia de Bizkaia. (Europa Press)
Audiencia de Bizkaia. (Europa Press)

La acusación particular, representada por el abogado Aitzol Asla, pide para la enfermera 12 años de cárcel. Según expresó el letrado a los medios de comunicación, “se busca que no vuelva a trabajar y que se le castigue”. La Fiscalía, por su parte, solicita 7 años y medio de prisión, además de que la Osakidetza sea declarada responsable, al haberse producido los hechos en un centro público. El Ministerio Público pedirá una condena por delitos continuados de daños agravados (2 años y 6 meses) y de falsedad documental (5 años), así como una indemnización de más de 32.000 euros, que deberá pagar la acusada a la Osakidetza.

El juicio comenzó este lunes y se alargará hasta finales de semana. Por el momento, la sanitaria ha pedido posponer su declaración hasta la última sesión del juicio, el próximo viernes, de manera que en estos días el tribunal escuchará a los cerca de 70 testigos, entre familiares de los menores, compañeros de ambulatorio, peritos y especialistas en medicina preventiva. En el proceso se personarán igualmente el Colegio de Enfermería de Bizkaia. “Entendemos que es una acusación fundamentada y esperamos que se demuestre qué ha pasado”, ha señalado el abogado. El tribunal deberá determinar en los próximos días el alcance de las responsabilidades y dictar sentencia conforme a las pruebas que se presente a lo largo del juicio.

Temas Relacionados

VacunasVacunaciónSalud InfantilSanidad EspañaJuiciosJusticiaTribunalesTribunales EspañaPaís VascoEspaña-SociedadEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Varias orcas hunden un yate frente a la costa portuguesa: “Dos o tres golpes, suficientes para romper el casco”

Durante esta época y desde hace varios años, es frecuente ver a estos cetáceos en aguas ibéricas, donde se han producido varios ataques

Varias orcas hunden un yate

Los reyes emprenden su viaje de Estado a Egipto: el aplaudido look de Letizia que estrenó en una fecha especial

Felipe VI y Letizia inician este martes su visita oficial tras ser invitados por el presidente Al-Sisi. Estarán en el país africano hasta el próximo 19 de septiembre

Los reyes emprenden su viaje

El ayuntamiento de Cercedilla anuncia medidas legales contra Ione Belarra e Irene Montero por las protestas de La Vuelta y Más Madrid se desmarca

El Gobierno de este municipio está conformado por tres concejales de Grupo Independiente Cercedilla, dos del PSOE y uno de Más Madrid

El ayuntamiento de Cercedilla anuncia

El precio de la luz en España para este miércoles

Diariamente se actualiza el precio de la luz y con él las horas concretas en las que el servicio tiene las tarifas más altas y más bajas

El precio de la luz

El Banco de España mejora en dos décimas su previsón de crecimiento para 2025, hasta el 2,6%

La institución proyecta que el PIB aumentará más de lo esperado este año impulsado por la demanda interna y el consumo privado, pero no modifica las predicciones para 2026 y 2027

El Banco de España mejora
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El ayuntamiento de Cercedilla anuncia

El ayuntamiento de Cercedilla anuncia medidas legales contra Ione Belarra e Irene Montero por las protestas de La Vuelta y Más Madrid se desmarca

Francisco Rius, Inspector Jefe de la Policía, aclara si es legal instalar una mirilla digital: “Se está explicando muy mal el tema”

El juez Hurtado rectifica y rebaja la fianza del fiscal general a 75.000 euros tras revisar la doctrina del Tribunal Constitucional

Un matrimonio descubre un invitado secreto en su boda cuatro años después de la ceremonia

Los funcionarios de la cárcel Puerto II frustran el intento de fuga de un preso que rompió parte del muro debajo de una de las ventanas

ECONOMÍA

El precio de la luz

El precio de la luz en España para este miércoles

El Banco de España mejora en dos décimas su previsón de crecimiento para 2025, hasta el 2,6%

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Dile adiós a la jornada de 37,5 horas”

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 2

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

DEPORTES

Carlos de Andrés (TVE) dice

Carlos de Andrés (TVE) dice que La Vuelta ha sido “como el chiste del torero”: “La UCI ha perdido el control del ciclismo, toma medidas que me dan vergüenza”

Los errores que no debes cometer si vas a empezar a correr, según una podóloga: “Compra las zapatillas por la tarde”

Del Atlético de Madrid al Movistar Team: la presencia de Israel en otros ámbitos deportivos

Pedro Delgado carga contra Pedro Sánchez y los nacionalistas por lo ocurrido en La Vuelta y Rufián responde: “Lo de Perico siempre se ha sabido”

La Unión Ciclista Internacional carga contra Pedro Sánchez por su apoyo a las protestas: “La competición se ha visto perturbada casi a diario”