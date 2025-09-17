España

Un médico es descubierto en una “posición comprometedora” con una enfermera mientras un paciente permanecía anestesiado: “Tenía los pantalones bajados”

El caso tuvo lugar en el hospital de Ashton-under-Lyne, en Gran Manchester, el pasado 16 de septiembre

Sofia Avendaño

Por Sofia Avendaño

Médico arrestado. (VisualesIA)
Un médico casado mantuvo relaciones sexuales con una enfermera dentro de un quirófano, mientras un paciente permanecía bajo los efectos de la anestesia, según se dio a conocer en un tribunal médico del Reino Unido.

El caso involucra al Dr. Suhail Anjum, de 44 años, quien fue sorprendido en una situación comprometida con una enfermera del Hospital Tameside -identificada solo como la enfermera C- por un colega, mientras el paciente a su cargo se encontraba anestesiado durante un procedimiento quirúrgico.

Los hechos ocurrieron en el hospital de Ashton-under-Lyne, en Gran Manchester, el 16 de septiembre de 2013. Según los testimonios presentados ante el tribunal médico, el Dr. Anjum, anestesista de cinco casos ese día en el quirófano cinco, se ausentó durante el tercer procedimiento, dejando al paciente sin su supervisión directa.

Ashton-under-Lyne Hospital, Manchester. (Google Maps)
Andrew Molloy, representante del Consejo Médico General (GMC), relató que, tras salir del quirófano cinco, el Dr. Anjum se dirigió a otro quirófano del hospital, donde fue visto por una colega, la enfermera NT, en una escena comprometida junto a la enfermera C.

El Dr. Anjum fue el anestesista de cinco casos en el quirófano cinco el 16 de septiembre de 2013 y abandonó la sala durante el tercer caso, tal y como explicó Molloy. Poco después, una enfermera NT entró en el quirófano ocho y se encontró con el Dr. Anjum y la enfermera C en una situación comprometida.

“Los pantalones por encima de las rodillas”

El Sr. Molloy añadió: “Describió haber visto a la enfermera C con los pantalones por encima de las rodillas y la ropa interior expuesta, mientras el Dr. Anjum se ataba el cordón de los pantalones. La enfermera NT se sorprendió y caminó rápidamente por el quirófano hacia la salida”.

Según el tribunal, el Dr. Anjum estuvo ausente alrededor de ocho minutos antes de regresar al quirófano cinco. Aunque el procedimiento continuó sin incidentes graves y el paciente no sufrió daños, se consideró que el profesional puso en riesgo la seguridad del paciente.

Posteriormente, la enfermera NT reportó lo ocurrido a su supervisora. El Dr. Anjum, por su parte, no disputó los hechos y admitió haber mantenido relaciones sexuales con la enfermera C, además de reconocer que era consciente de que ella estaría cerca cuando dejó a su paciente bajo anestesia. También reconoció que sus acciones podrían haber puesto al paciente en peligro.

Las declaraciones del médico acusado

El médico compareció ante el Servicio de Tribunales Médicos y declaró que había abandonado el hospital de Tameside en febrero de 2024, y que desde entonces se encuentra en su país natal, Pakistán. No obstante, manifestó su deseo de retomar su carrera médica en el Reino Unido y aseguró que el incidente fue un “error de juicio aislado”.

En su declaración, el Dr. Anjum dijo: “Fue bastante vergonzoso, como mínimo. Solo yo tengo la culpa. Decepcioné a todos, no solo a mi paciente y a mí mismo, sino también a la confianza y a la imagen que se proyectaría. Decepcioné a mis colegas, quienes me dieron mucho respeto”.

Además, admitió que la situación a la que sometió a las enfermeras fue injusta, sobre todo al pedirle a una de ellas que le reemplazara mientras él hacía sus cosas. “Pero, lo más importante, el paciente. Si mi médico se hubiera ido sin avisarme... me destroza cada día pensarlo”, añadió.

Sobre su trayectoria, comentó: “Siempre me he puesto metas muy altas porque este trabajo es mi pasión. No sé cómo ni por qué sucedió, pero ojalá pudiera revertirlo. Ofrezco mis más sinceras disculpas a todos los involucrados y quiero tener la oportunidad de corregir esto”.

