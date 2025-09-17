España

La Guardia Civil esclarece una estafa por el método del hijo en apuros en el que la víctima realizó ocho transferencias por valor de 9.680 euros

Los agentes lograron bloquear 950 € del dinero estafado, que quedaron retenidos en las cuentas receptoras, evitando así la pérdida total del dinero transferido

Por Marcos García Quesada

Agente de la Guardia Civil
Agente de la Guardia Civil en el ordenador y la conversación mantenida entre el estafador y la víctima (Montaje Infobae; Guardia Civil)

Hija: Hola mamá se ha caído el móvil se ha roto la pantalla se ha mojado no va bien. Si pedí un duplicado que llega a casa en 24 a 48 horas

Madre: El mío también se rompió la pantalla pero de momento va bien

Hija: Uffff que mal mamá?

Madre: Qué te pasa? El móvil tiene solución

Hija: No, está mal. Se ha metido agua por la pantalla y está rota Uff

Madre: Vaya por Dios....era bueno?

Hija: Siii

Madre: No tiene seguro?

Hija: No

Hija: No merece la pena comprarlo muy caro pues funciona bien, una cosa intermedia

Esta conversación, que podría parecer una habitual entre una madre y una hija, fue el germen de una estafa que acabó con la víctima realizando un total de ocho transferencias por valor de 9.680 euros. Gracias al trabajo del Equipo@ de la Guardia Civil de Sevilla se ha conseguido esclarecer, relacionando en calidad de investigado a dos personas, una de ellas menor de edad.

Los autores utilizaron el método del “hijo en apuros” para la estafa, un tipo de fraude que consiste en la suplantación de identidad de un familiar cercano, habitualmente un hijo o una hija, con el objetivo de manipular emocionalmente a la víctima y lograr que realice transferencias bancarias urgentes a cuentas controladas por las personas autoras del engaño.

Una estafa de 9.680 euros

En este caso, las investigaciones se iniciaron cuando una vecina de Bollullos de la Mitación (Sevilla) fue contactada por mensajería instantánea por una persona que se hizo pasar por su hija, solicitándole dinero de forma urgente para resolver un supuesto problema.

La conversación mantenida entre el
La conversación mantenida entre el estafador y la víctima (Guardia Civil Sevilla)

La víctima, convencida por el engaño, realizó un total de ocho transferencias e ingresos en efectivo por un importe total de 9.680 euros a varias cuentas bancarias abiertas online a nombre de los presuntos autores. Tras tener conocimiento de la estafa, la víctima lo puso en conocimiento de la Guardia Civil, iniciando la investigación el Equipo@ de la Comandancia de Sevilla.

Un hombre y una menor investigados

Para llegar a la finalización de la investigación, los agentes han tenido que analizar evidencias digitales, rastrear de movimientos bancarios y visionar grabaciones de seguridad, todo ello contando con la colaboración de entidades financieras y operadoras de telecomunicaciones.

De esta manera, consiguieron bloquear 950 € del dinero estafado, que quedaron retenidos en las cuentas receptoras, evitando así la pérdida total del dinero transferido. El resto de los fondos fue retirado en efectivo poco después de los ingresos.

La Policía Nacional detiene a 65 personas como responsables de la estafa del "hijo en apuros"

La investigación ha permitido identificar a los autores de los hechos, un hombre y una menor de edad, que operaron conjuntamente para la retirada de los fondos. Ambos han sido investigados como presuntos autores del delito. Las diligencias han sido remitidas al Juzgado de Instrucción de Guardia de Sanlúcar la Mayor y a la Fiscalía de Menores de Sevilla.

Cómo evitar caer en esta estafa

Desde la Guardia Civil citan algunos consejos para evitar caer en este tipo de fraudes:

  • Desconfíe de mensajes o llamadas urgentes que soliciten transferencias de dinero, incluso si parecen proceder de familiares.
  • Verifique siempre la identidad de la persona que solicita ayuda, contactando directamente con su familiar por otros medios.
  • No facilite datos personales ni bancarios a través de mensajes o llamadas de origen desconocido.
  • Ante la mínima sospecha, contacte con su entidad bancaria y denuncie los hechos ante la Guardia Civil.
  • La Guardia Civil recuerda la importancia de extremar las precauciones ante este tipo de fraudes y pone a disposición de la ciudadanía sus canales de atención para cualquier consulta o denuncia.

