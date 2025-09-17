España

Cómo hacer crumble cookies sin gluten en casa

Una receta de galletas crujientes y deliciosas para cualquier postre o merienda. Se pueden personalizar con ingredientes como chocolate o pistacho para dar un toque especial.

Por Jessica Flores Burgos

Receta de crumble cookies sin
Receta de crumble cookies sin gluten (Imagen Ilustrativa Infobae)

El boom de las crumble cookies sigue ganando adeptos. Cada vez es más común ver pastelerías que ofrecen estas galletas crujientes por fuera y blandas por dentro pero no siempre es fácil encontrar versiones aptas para todos. Con esta receta puedes hacer en casa la versión sin gluten de forma fácil y sencilla.

Esta idea de galletas rellenas está inspirada en el postre original del célebre establecimiento estadounidense Crumbl. Los ingredientes principales pueden personalizarse con trozos de chocolate, frutos secos o tahini para potenciar aún más los matices.

Receta de crumble cookies sin gluten

Las crumble cookies sin gluten destacan por sus ingredientes alternativos: una mezcla de harinas sin gluten, mantequilla, azúcar de coco, huevo y tahini. La técnica principal es batir bien los ingredientes húmedos y secos, luego dejar reposar la masa en frío antes de hornearla para lograr una textura densa y suave a la vez. El resultado son galletas gruesas, ligeramente crujientes por fuera y cremosas por dentro, tan ricas como las originales estadounidenses.

Tiempo de preparación

  • Preparación activa: 20 minutos
  • Tiempo de reposo de la masa: 4 horas
  • Cocción: 9 minutos por tanda
  • Tiempo total aproximado: 4 horas y 35 minutos

Ingredientes

  • 110 g de mantequilla a temperatura ambiente
  • 130 g de azúcar de coco
  • 1 huevo ecológico (talla M)
  • 60 g de almidón de tapioca o yuca
  • 70 g de harina de trigo sarraceno
  • 30 g de harina de arroz
  • 30 g de tahini tostado
  • 20 g de sirope de agave o miel
  • Una pizca de sal
  • 10 g de levadura química (polvo de hornear)
  • Un puñado de nueces y chocolate 85% troceado
Galletas rellenas sin gluten.
Galletas rellenas sin gluten. (Créditos: Freepik)

Cómo hacer crumble cookies sin gluten, paso a paso

  1. Combina la mantequilla, el azúcar de coco, el tahini y el sirope de agave en un bol y bate hasta obtener una mezcla homogénea.
  2. Añade el huevo y bate hasta que la mezcla se aclare y aumente de volumen.
  3. Tamiza las harinas sin gluten, la sal y la levadura encima y mezcla hasta integrar.
  4. Incorpora las nueces y el chocolate troceado, mezcla para repartirlos uniformemente.
  5. Deja reposar la masa en el frigorífico tapada durante al menos 4 horas, o hasta el día siguiente. Este paso es imprescindible para que no se deformen al hornear.
  6. Precalienta el horno a 180 °C y forra una bandeja con papel vegetal.
  7. Forma bolas grandes con la masa y colócalas sobre la bandeja, dejando separación suficiente para que expandan.
  8. Puedes añadir más chocolate por encima y una pizca de sal en escamas si quieres potenciar el sabor.
  9. Hornea durante 9 minutos, hasta que los bordes estén dorados y el centro blando.
  10. Al sacarlas, moldea con un vaso o un aro para lograr la forma perfectamente redonda y deja enfriar en la bandeja antes de transferirlas a una rejilla.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta dará para unas 10 o 12 galletas grandes, del tamaño típico de las crumble cookies originales.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Energía: Aproximadamente 220 kcal por galleta
  • Grasas: 13 g
  • Hidratos de carbono: 22 g
  • Azúcares: 10 g
  • Proteínas: 3,5 g
  • Fibra: 1,5 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Las crumble cookies sin gluten pueden almacenarse en un recipiente hermético a temperatura ambiente durante tres o cuatro días. También admiten congelación hasta un mes, separando las galletas con papel vegetal para evitar que se peguen.

