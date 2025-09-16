España

¿Una deuda del banco puede prescribir? Una abogada responde

Pese a que la ley establece tiempos concretos, las entidades financieras cuentan con recursos legales para dilatar los plazos y reiniciarlos hasta conseguir el cobro del adeudo

Enzo Iriarte

Por Enzo Iriarte

Guardar
En los casos de préstamos
En los casos de préstamos personales o tarjetas de crédito la deuda proscribe al transcurrir 15 años (Freepik)

Las deudas con los bancos son problemáticas difíciles de afrontar para las familias, que se enfrentan en lo legal a experimentados departamentos jurídicos que agotan todas las vías posibles para conseguir recuperar el capital prestado por la entidad financiera. Pese a que puede parecer lo contrario, lo cierto es que estas obligaciones financieras tienen fecha de prescripción, aunque depende de las características propias de cada caso.

“La deuda con el banco prescribe, aunque ellos hacen todo lo posible para que no, porque son muy expertos en enviar todo tipo de reclamaciones extrajudiciales para ir interrumpiendo la prescripción”, explica la abogada Susanna Capdevila en un vídeo informativo publicado en redes sociales (@susanna.capdevila).

Como explica la letrada, las deudas bancarias están sujetas al régimen de prescripción general del código civil o de la legislación autonómica que aplique. Capdevila ejemplifica la información con la acción hipotecaria, que “es algo que interesa a muchas personas y prescribe a los 20 años. Son plazos largos”, aclara. Así mismo, la acción derivada por ejemplo de un préstamo está sujeta al plazo general de prescripción de cinco años. Pero, según argumenta la abogada, “ellos (los bancos) lo evitan porque tienen departamentos jurídicos que se dedican a esto”.

Cuáles son los plazos de prescripción de las deudas

Como recalca la abogada en su vídeo, las deudas con entidades financieras prescriben por lo general a los 15 años. Las más comunes son las vinculadas a préstamos personales o tarjetas de crédito. La excepción de este plazo la constituyen los préstamos hipotecarios, cuyo plazo de prescripción aumenta hasta los 20 años.

Alcanza máximos de 1,668 billones, aunque el Ejecutivo espera que se reduzca para finales de año (Fuente: Europa Press).

En relación a otros tipos de deudas, las correspondientes a contratos -como por ejemplo la suscripción a un gimnasio- caduca en un plazo de cinco años desde que es posible exigir el cumplimiento del contrato o desde que este se incumple. Por su parte, las deudas con Hacienda prescriben a los cuatro años, pero pueden demorarse hasta los diez años si se trata de falsedad documental o fraude.

Hay que señalar también que, aunque la ley establece ciertos plazos para la prescripción, los acreedores tienen la potestad de interrumpirlos si, por ejemplo, interponen una demanda judicial para reclamar el cobro de la deuda. Cuando esto sucede, el pazo se interrumpe o se paraliza y comienza de nuevo desde cero cuando se emite una sentencia firme.

Qué otras formas existen para extinguir una deuda

Además de la prescripción, existen otras vías que pueden seguir las personas implicadas en las deudas para extinguir sus obligaciones. La más obvia es el pago, si el deudor abona la cantidad adeudada esta deja de existir. También existe la posibilidad de la condonación, que sucede cuando el acreedor renuncia voluntariamente a cobrar la deuda.

Otra de las opciones que tienen las personas que se encuentren ante esta problemática es la compensación, que se produce en algunos casos con la Administración Pública. Por último, el recurso de la Ley de la Segunda Oportunidad. si se cumplen los requisitos para esta normativa, la deuda puede extinguirse por insolvencia del deudor.

Temas Relacionados

Redes SocialesTiktok EspañaLeyes EspañaEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Muere una mujer de 83 años tras caerle encima un hombre que intentaba suicidarse: ahora se enfrenta a cargos por homicidio involuntario

En España, alrededor de 3.700 personas se quitan la vida, según datos del INE

Muere una mujer de 83

Así es Guille Milkyway, el miembro del jurado de ‘OT 2025′ del que has escuchado muchas canciones: ganador de un goya, profesor de Aitana y padre de dos hijos

El artista cuenta con una dilatada trayectoria como músico y líder de un grupo indie, aunque acostumbra a mantener todo lo relacionado con su vida personal en el seno de su intimidad

Así es Guille Milkyway, el

Las producciones más populares de Disney+ en España para engancharse este día

Con estas historias, Disney+ busca seguir gustando a los usuarios en la guerra por el streaming

Las producciones más populares de

Golpes, porras y spray pimienta: los manifestantes de la Vuelta Ciclista España denuncian “el uso excesivo de la fuerza” policial

Carlos Escaño, responsable de campañas temáticas de Amnistía Internacional España, atiende a ‘Infobae España’ por las manifestaciones de Madrid en la última etapa de La Vuelta

Golpes, porras y spray pimienta:

Lilo & Stich destaca entre las películas más exitosas en Google España

La plataforma de Google TV permite acceder a un gran catálogo de películas sin tener que pagar una suscripción de servicio de streaming

Lilo & Stich destaca entre
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

España enfrenta a Israel a

España enfrenta a Israel a través del deporte: el PSOE pone en duda la participación en el mundial 2026 si juega Israel

Ni el silencio ni la falta de contacto son excusa para no pagar la pensión de alimentos: la Justicia rechaza que un padre deje de abonarla pese a tener 50 mensajes en visto de su hija

España completa la desvinculación tecnológica militar con Israel tras cancelar contratos por casi 1.000 millones de euros

Elecciones en Castilla y León: qué día se celebrarán y qué ocurre si Pedro Sánchez adelanta los comicios nacionales

La Justicia de Madrid ordena a Moncloa a investigar a Sánchez por el rescate de Air Europa y un posible conflicto de intereses

ECONOMÍA

Cuánto dinero hay que tener

Cuánto dinero hay que tener en el banco para que te consideren un cliente “rico”: umbrales y beneficios de los ‘VIP’

Los salarios y las cotizaciones sociales se disparan hasta batir récords de 25 años

José Elías descubre un negocio agrícola de éxito: los tomates Cherry que mezclan tecnología y tradición en Almería

Criar a un hijo es un 60% más caro que hace 20 años: 335.000 euros desde que nace hasta que se independiza

Resultados del Sorteo 4 Super Once: ganadores y números premiados

DEPORTES

Topuria habla sobre Israel tras

Topuria habla sobre Israel tras lo ocurrido en La Vuelta a España: “Si pudiera, pararía esa guerra ahora mismo porque no la acepto”

El Consejo Superior de Deportes pide al Comité Olímpico Internacional la expulsión de Israel de los eventos deportivos

Israel-Premier Tech consigue 52.000 euros en premios durante la Vuelta a España

Carlos de Andrés (TVE) dice que La Vuelta ha sido “como el chiste del torero”: “La UCI ha perdido el control del ciclismo, toma medidas que me dan vergüenza”

Los errores que no debes cometer si vas a empezar a correr, según una podóloga: “Compra las zapatillas por la tarde”