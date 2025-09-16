Elecciones en Castilla y León: qué día se celebrarán y qué ocurre si Pedro Sánchez adelanta los comicios nacionales

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, durante la campaña interna ante la celebración del Congreso del PP, a 30 de mayo de 2025, en Valladolid, Castilla y León (España). (Photogenic/Pablo Requejo/ Europa Press)

La gestión de incendios este verano le han costado al PP el peor dato de estimación de voto de la legislatura, según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), publicado el pasado jueves. Dentro de seis meses, el presidente popular de la Junta de Castilla y León Alfonso Fernández Mañueco verá su poder de convocatoria en las urnas porque la comunidad ya tiene cita para sus próximos comicios. Según ha adelantado Cadena Ser en la tarde de este martes, serán el domingo 15 de marzo de 2026, tal y como ha declarado el secretario autonómico del PP, Francisco Vázquez, antes de la celebración del Comité Ejecutivo Provincial del Partido Popular de Palencia.

En caso de que coincidan con un supuesto adelanto electoral de las generales, como el PP lleva meses pidiendo, aseguran que unificarían la fecha. En un principio, está previsto que todos los españoles acudan a votar en 2027, y no en 2026, pese a los intentos de los populares de adelantar las elecciones tras el estallido del caso Cerdán a principios de junio, trama en la que se señala a Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE como la persona que gestionó de manera ilícita 620.000 euros al exministro de Transportes José Luis Ábalos y su antigua mano derecha, Koldo García. Desde entonces, los de Núñez Feijóo insisten en que el líder del Ejecutivo Pedro Sánchez adelante la fecha al próximo año.

El mes de agosto fue trágico para Castilla y León en materia de incendios, convirtiéndose en una de las regiones más afectadas por los incendios forestales que han dejado más de 350.000 hectáreas calcinadas en toda España. Más de 166.000 han sido en la comunidad que dirige Mañueco, donde ha habido numerosas quejas por la gestión y la sucesión de reproches por ver si la responsabilidad del fuego era autonómica o estatal. Además, el presidente de la Junta también recibió críticas por permanecer de vacaciones en Cádiz los primeros días de los incendios.

Pero Mañueco no es el único que el año que viene agota la legislatura. Las últimas lecciones autonómicas y municipales celebraron el 28 de mayo de 2023 en, además de Castilla y León, Andalucía, aunque para la comunidad que rige Juanma Moreno Bonilla todavía no hay una fecha concreta.

Qué pasa si el Gobierno adelanta las elecciones

En el caso de que el líder del Ejecutivo decidiera disolver anticipadamente el Parlamento y convocar elecciones, debe hacerlo mediante un decreto oficial, como dicta la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.

Ese decreto se publica al día siguiente en el Boletín Oficial del Estado y entraría en vigor el mismo día de su publicación. Además, el decreto debe señalar la fecha exacta de las elecciones, que solo pueden celebrarse dentro de un plazo legal muy concreto: entre el día 54 y el día 60 posteriores a la convocatoria, es decir, aproximadamente dos meses después.

Si por ejemplo, hoy, 16 de septiembre, se publicara en el BOE el decreto de convocatoria, la ley establece que las elecciones tendrían que celebrarse entre el 9 de noviembre (día 54) y el 15 de noviembre (día 60).