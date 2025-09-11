España

El PSOE se repone y abre distancias con el PP, que registra su peor resultado de la legislatura, según el último CIS

El nuevo barómetro, el primero del curso, llega después de alcanzar un empate técnico en julio y tras la ola de incendios que han asolado la península

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. (Europa Press)

El PSOE se repone del golpe tras el caso Cerdán y abre distancias con el PP en el primer barómetro del CIS del curso político, después de alcanzar un empate técnico en julio y tras la ola de incendios que han asolado la península.

La formación que lidera el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, eleva cinco puntos su intención de voto hasta el 32,7%, reponiéndose de un batacazo de siete puntos porcentuales en el último estudio tras el encarcelamiento del ex número dos del partido, Santos Cerdán.

Los de Feijóo, pro el contrario, caen tres puntos, hasta el 23,7% encadenando dos meses en caída y registrando ya su peor resultado de la legislatura.

Vox mantiene la tercera plaza con un resultado estable, aunque registra un ligero descenso que le sitúa en el 17,3%. Misma situación tiene Sumar, que se mantiene como cuarta fuerza en el 7,9%.

Noticia en ampliación

