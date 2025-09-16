España

El primer país del mundo que nombra a la inteligencia artificial como ministra para combatir la corrupción

Por ahora, la ministra digital no responde ante los ciudadanos, pero supervisa datos, administra trámites y toma decisiones que afectan al bolsillo del Estado

Marcos Montalbán

Albania se ha convertido en el primer país del mundo en nombrar a un miembro del gabinete creado íntegramente por inteligencia artificial. La ministra virtual se llama Diella, que en albanés significa “sol”, y tendrá la misión de supervisar y adjudicar las licitaciones públicas del Estado.

El anuncio fue realizado por el primer ministro Edi Rama, quien destacó que se trata de “el primer miembro del Gobierno que no está presente físicamente, sino que ha sido creado virtualmente por la inteligencia artificial”.

Según Rama, el objetivo es claro: “Cada fondo público sometido al procedimiento de licitación será perfectamente transparente. Las decisiones serán 100 % libres de corrupción”.

De asistente digital a ministra virtual

La historia de Diella comenzó a inicios de 2025, cuando debutó como asistente virtual en la plataforma e-Albania, utilizada por millones de ciudadanos para realizar trámites en línea. Su desempeño, según el Gobierno, fue decisivo para elevarla al rango de ministra.

“Ahora tendrá una estructura adaptada y un mandato especial para romper los miedos, las barreras y la estrechez de miras de la administración”, explicó Rama durante una asamblea del Partido Socialista.

El avatar, representado como una mujer con traje tradicional albanés, no tendrá presencia física ni capacidad legislativa, ya que la Constitución exige que los ministros sean ciudadanos. Su papel será principalmente simbólico y administrativo, enfocado en la gestión digital de las contrataciones públicas.

Corrupción: el enemigo histórico

La corrupción ha sido uno de los principales obstáculos de Albania en su camino hacia la Unión Europea. En 2023, el país ocupó el puesto 80 de 180 en el índice de Transparencia Internacional, y las licitaciones públicas han sido señaladas como un foco de irregularidades, blanqueo de capitales y favoritismos.

“La IA es inmune a sobornos, intenciones ocultas y amenazas”, defendió Rama, convencido de que el nombramiento de Diella ayudará a mejorar la imagen internacional del país y a cumplir con las exigencias de Bruselas.

El PP emula con IA 'La Isla de las Corrupciones' e incluye a Pedro Sánchez, Ábalos, Aldama...

Críticas y escepticismo

La oposición ha calificado la medida de “ridícula” e “inconstitucional”, acusando al primer ministro de convertir la política en un espectáculo. Analistas, sin embargo, consideran que la iniciativa podría aportar transparencia si se acompaña de mecanismos de supervisión adecuados.

“El verdadero reto no es la tecnología, sino garantizar que haya controles humanos, auditorías independientes y protección frente a ataques cibernéticos”, advirtió el jurista albanés Andi Hoxhaj, especialista en corrupción.

También surgen dudas sobre la transparencia del propio sistema. No se han revelado los datos de entrenamiento de Diella ni los protocolos de seguridad que la protegen. Expertos recuerdan que los algoritmos pueden reproducir sesgos y desigualdades bajo la apariencia de imparcialidad.

¿Revolución o gesto político?

El caso albanés abre un debate global sobre el papel de la inteligencia artificial en la política. ¿Estamos ante un simple truco publicitario o frente al primer paso hacia una administración digital más transparente?

“Queremos un país donde las licitaciones públicas estén 100 % libres de corrupción”, insistió Rama, presentando a Diella como un símbolo de transparencia y modernización.

Por ahora, la ministra digital no legisla, no vota y no responde ante los ciudadanos. Pero supervisa datos, administra trámites y toma decisiones que afectan al bolsillo del Estado. Albania, con este experimento, se coloca en la vanguardia de un futuro donde humanos y algoritmos podrían compartir el poder político.

