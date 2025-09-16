España

El Congreso retrasará la jubilación forzosa a los funcionarios de los 70 a los 72 años

El anteproyecto de ley, propuesto por el PSOE, recupera el retiro parcial anticipado en las Administraciones Públicas, sin necesidad de la sustitución del empleado

Enzo Iriarte

Enzo Iriarte

La diputada de Sumar Esther
16/9/2025

El PSOE ha propuesto una enmienda al proyecto de ley de la función pública para que los 72 años sea la edad límite para que los funcionarios puedan alargar voluntariamente la vida laboral, dos más que en la actualidad. Esta cuestión será abordada en próximas reuniones de la ponencia que se ha constituido este martes en el Congreso de los Diputados.

La ponencia, creada dentro de la Comisión de Hacienda y Función Pública, estudiará el texto del proyecto de ley y recogerá las enmiendas acordadas, entre las que previsiblemente estarán las del PSOE. La enmienda socialista recuerda que la jubilación forzosa de los funcionarios se declarará de oficio al cumplir la edad legalmente establecida, que son 67 años o 65 años si se tienen 38,5 años cotizados, salvo para el personal aún incluido en el régimen de clases pasivas que la tienen fijada en 65 años.

No obstante, se puede solicitar, con una antelación mínima de tres meses y máxima de cuatro meses a la fecha en la que cumpla la edad de jubilación forzosa, la prolongación de la permanencia en la situación de servicio activo por periodos de un año, prorrogables hasta los 72 años, lo que implica dos años más de los que fija actualmente la ley.

Según recoge el texto, para otorgar dichas prórrogas se tendrán en cuenta razones organizativas o funcionales, como el desempeño de la persona, su rendimiento o resultados, su capacidad psicofísica, apreciada por el servicio de prevención de riesgos laborales, o su absentismo durante el año anterior.

Estudios demuestran que esto sucede debido a que la esperanza de vida aumenta

Jubilación parcial para funcionarios sin necesidad de sustitución

Otra de las enmiendas socialistas recogidas en el texto recupera la jubilación parcial anticipada en las Administraciones Públicas. Así, establece que el personal funcionario que haya cumplido la edad de jubilación -67 o 65 si se acreditan 38 años y seis meses de cotización- podrá acceder a esta modalidad con una reducción entre el 25% y el 75% de su jornada de trabajo, sin necesidad de sustitución del funcionario jubilado parcial.

Además, se abre esta posibilidad a los funcionarios tres años antes de cumplir esa edad pero, en ese caso, con sustitución del jubilado parcial, una reivindicación de los sindicatos que el Gobierno se comprometió a incluir. Para poder acceder a esa modalidad se debe acreditar un periodo de servicios efectivos al Estado de 33 años, que baja a 25 años en el caso de personas con discapacidad.

La enmienda del PSOE también pedirá una antigüedad en la Administración Pública de, al menos, seis años inmediatamente anteriores a la fecha de la jubilación parcial. La reducción de jornada de trabajo del jubilado parcialmente, detalla el escrito, debe estar comprendida entre un mínimo de un 25% y un máximo del 75% y siempre que se lleve a cabo la sustitución del funcionario jubilado parcial en unos procedimientos que la enmienda busca simplificar y agilizar. Tras este trámite de ponencia, el proyecto de ley pasará a debate y votación en comisión, que también puede incluir cambios antes de pasar a debate y votación en pleno.

