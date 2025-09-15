Quiénes son los invitados de ‘El Hormiguero’ del 15 al 18 de septiembre: un artista internacional y cuatro españoles muy conocidos

Pablo Motos, en 'El Hormiguero'. (Atresmedia)

La nueva semana en El Hormiguero viene cargada de talento y de rostros muy conocidos. Del 15 al 18 de septiembre, el programa de Antena 3 reunirá a actores consagrados y a voces imprescindibles de la música, con una combinación que promete momentos divertidos, emocionantes y, sobre todo, llenos de energía.

Como ya es tradición, Pablo Motos se pondrá al frente de las entrevistas acompañado de Trancas y Barrancas para guiar a los invitados entre la risa, las sorpresas y esas confesiones inesperadas que tanto gustan a los seguidores.

Lunes, 15 de septiembre: Arón Piper

Arón Piper y Luis Tosar en 'El correo', de Daniel Calparsoro

El encargado de inaugurar la semana será Arón Piper. Conocido por su faceta como actor, ahora se lanza con fuerza al mundo de la música con su primer trabajo de estudio, titulado simplemente Arón Piper. Un disco compuesto por trece canciones que ya está a la venta y que lo consolida en la escena del pop español. Piper compartirá con Motos cómo ha sido este salto y seguramente nos regalará algún detalle más de su aventura musical.

Martes, 16 de septiembre: Imanol Arias y María Barranco

Imanol Arias y María Barranco. (Atresmedia)

El martes será el turno de dos veteranos de la interpretación y amigos habituales del programa: Imanol Arias y María Barranco. Ambos llegan para hablar de Mejor no decirlo, la comedia que estrenarán en el Teatro Bellas Artes de Madrid el 3 de octubre.

La obra retrata a un matrimonio de larga trayectoria cuya clave para sobrevivir juntos ha sido siempre saber cuándo hablar y cuándo callar. Pero… ¿qué pasaría si, por una vez, decidieran decirlo todo? Una premisa que promete tanto en el escenario como en su paso por El Hormiguero.

Miércoles, 17 de septiembre: Camilo

El cantante fue invitado a presentarse los días 18 y 19 de agosto en Tokio (@camilo)

La mitad de la semana traerá acento colombiano gracias a Camilo. El cantautor charlará sobre el concierto que pondrá el broche a la gira con la que ha recorrido España este verano. Con su característico estilo cercano y su energía contagiosa, seguro que Camilo no solo hablará de música, sino que nos dejará momentos entrañables, como ya ha hecho en sus anteriores visitas.

Jueves, 18 de septiembre: Luz Casal

Luz Casal en un concierto. (Europa Press)

El broche de oro lo pondrá Luz Casal, una de las voces más emblemáticas de nuestro país. La gallega presentará ¿Qué has hecho conmigo?, su nuevo sencillo, segundo adelanto del que será su próximo álbum. Sin duda, será una velada para dejarse llevar por su voz única y su carisma, en una de esas entrevistas que mezclan música, emoción y recuerdos.