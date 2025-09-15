España

La peregrinación de una joven en silla de ruedas desde Francia a Santiago de Compostela: “Será una novedad”

En lo que va de 2025, 404.714 personas han hecho el Camino de Santiago, de los cuales 7.215 son franceses

Paula Bastante Hernáiz

Por Paula Bastante Hernáiz

Guardar
La peregrinación de una joven
La peregrinación de una joven en silla de ruedas desde Francia a Santiago de Compostela (Pexels)

Según la estadística de la Oficina del Peregrino de Santiago de Compostela, 404.714 personas han hecho el Camino de Santiago en lo que va de año. De los cuales, 187.664 (el 46%) son españolas; mientras que 7.215 son francesas. Lo que motiva a hacer es simple: el encuentro con la fe, la búsqueda de redención, el autoconocimiento, el desafío físico o la conexión con la naturaleza. Así, aunque hay diferentes razones por las que completar cualquiera de las rutas que terminan en la catedral, Inès Roura ha abierto el paso para que las personas con movilidad reducida puedan sumarse a esta aventura y cumplir igualmente sus objetivos vitales.

La joven, de 26 años y originaria de Toulouse, ha decidido afrontar el desafío en compañía de un equipo de voluntarios, es una peregrinación solidaria que ha partido desde la localidad de Pomeys, en el departamento francés del Ródano, a 1.347 kilómetros de distancia de la plaza del Obradoiro. La travesía, que comenzó el pasado 9 de septiembre, se hará con la joëlette, una silla de ruedas equipada con una o dos ruedas y camillas diseñadas para facilitar el transporte por senderos, tal y como ha comunicado FranceInfo.

Una coordinación excelente “para que el peso recaiga sobre la rueda”

La peregrinación, organizada cada dos años desde 2008 por la asociación Compostelle en Rhône-Alpes, recorre diversas etapas entre Francia y España. Aun así, este año es especial, ya que la atención del viaje se centra la joëlette: “Estos dispositivos me permiten recorrer senderos que de otro modo serían inaccesibles y estar más cerca de la naturaleza en ciertos tramos del camino que podré disfrutar. Estoy encantada. Será una novedad”, ha afirmado Roura sobre la experiencia que tanto anhelaba.

La peregrinación de una joven
La peregrinación de una joven en silla de ruedas desde Francia a Santiago de Compostela (Flickr)

No obstante, antes de lanzarse a la aventura tuvieron que planear una preparación previa. Esta incluía una jornada de entrenamiento en los alrededores de Lyon, donde el grupo se familiarizó con el manejo de la joëlette, la silla de fabricación francesa en Roche-la-Molière y con un peso cercano a los veinte kilos. Por su parte, Jean Bouchut, voluntario de la asociación Rhône-Alpes de los Amigos de Saint-Jacques, ha explicado: “La joëlette debe estar lo más horizontal posible. Fue diseñada para que el peso recaiga sobre la rueda”. Así, el reto técnico exige una coordinación excelente del equipo, especialmente en los tramos de montaña.

De este modo, el viaje se ha programado en unas quince etapas, con trayectos diarios de 10 kilómetros y los desplazamientos restantes en autobús. Además, cerca de cuarenta caminantes voluntarios acompañarán a seis personas con movilidad reducida y tres con discapacidad visual. Para algunos, este recorrido significa algo más que un logro físico. Didier ejercerá como guía de Sébastien durante el trayecto y ha declarado que: “El deseo de compartir y vivir una experiencia extraordinaria e inusual” motiva a los participantes, según relatan integrantes del grupo.

Al final la ruta incluye una salida hacia Le Puy-en-Velay con una distancia de 115 kilómetros (71 millas), un día de descanso el 14 de septiembre y el regreso previsto para el 24 de septiembre. Con estas pautas se buscaría facilitar que más personas participen en esta vivencia compartida a lo largo de una ruta que los peregrinos consideran única.

Temas Relacionados

Camino de SantiagoSantiago de CompostelaFranciaSilla de RuedasEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Valencia

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Predicción del clima: estas son

El chef David Guibert, sobre el error que casi todos cometemos al cocinar con especias: “Pierden todo su sabor”

El cocinero vasco, con casi 300.000 seguidores en Instragram, ha mostrado cuál es el método correcto para utilizar las hierbas aromáticas en nuestras recetas

El chef David Guibert, sobre

Los 21 días que transformaron la Vuelta en un conflicto internacional: las protestas que tensaron la relación con Israel y obligaron a todos los partidos a posicionarse

Las manifestaciones propalestinas que cancelaron la última etapa de la carrera ciclista han convertido la competición deportiva en tema de Estado

Los 21 días que transformaron

Todo lo que se sabe del doble asesinato en un bar de Carmona, Sevilla: dos detenidos, un intento de huida con unas sábanas y un arma de fuego en el Guadalquivir

Aparte de las dos víctimas mortales, de 65 y 54 años, un hombre de 63 resultó herido y tuvo que ser trasladado al hospital

Todo lo que se sabe

Los ahorradores se vuelcan con los fondos de inversión: registran en agosto el mayor ingreso de capital en 20 años

Su patrimonio aumentó el mes pasado en 3.100 millones de euros y su rentabilidad en los últimos 12 meses ha subido un 4,5%

Los ahorradores se vuelcan con
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los 21 días que transformaron

Los 21 días que transformaron la Vuelta en un conflicto internacional: las protestas que tensaron la relación con Israel y obligaron a todos los partidos a posicionarse

Todo lo que se sabe del doble asesinato en un bar de Carmona, Sevilla: dos detenidos, un intento de huida con unas sábanas y un arma de fuego en el Guadalquivir

Vox seduce a los jóvenes más que PSOE y PP: la tradición, el discurso identitario y las redes sociales son las claves de su éxito entre ellos

La interrupción de la Vuelta en Madrid termina con dos detenidos y 22 policías heridos, pero el Gobierno dice que todo “se ha resuelto sin incidentes graves”

El Gobierno defiende a Pedro Sánchez tras la interrupción de la Vuelta y celebra que “el pueblo de Madrid se manifieste contra un genocidio”

ECONOMÍA

Agencias de detectives: las empresas

Agencias de detectives: las empresas y mutuas recurren cada vez más a investigadores privados ante el aumento de las bajas laborales

Los ahorradores se vuelcan con los fondos de inversión: registran en agosto el mayor ingreso de capital en 20 años

El sector más vulnerable al desempleo no son los jóvenes: las mujeres de más de 45 años encabezan las listas del paro en España

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Triplex de la Once sorteo 5: Resultados de hoy 14 septiembre

DEPORTES

Marta García afronta el Mundial

Marta García afronta el Mundial de Atletismo de Tokio tras pulverizar el récord español en 5.000 metros: “Creo que llego en un buen estado de forma”

Previa de LaLiga: Atlético de Madrid vs Villarreal

Real Oviedo sueña con su primera victoria fuera de casa contra Getafe

Sevilla recibe al Elche en la Jornada 4 de LaLiga: datos y estadísticas previo al partido

Se retiran los siete jugadores de ajedrez israelíes que iban a participar en el Open de Sestao