La madre de la exministra Carme Chacón la recuerda ocho años después de su muerte: “Los médicos me dijeron que no le pusiera ni nombre”

La primera ministra de Defensa falleció a los 46 años a causa de una cardiopatía congénita que arrastraba desde su nacimiento

Anabel Gómez Salvador

Por Anabel Gómez Salvador

CARME CHACON EN UN ESTRENO.
CARME CHACON EN UN ESTRENO. (Europa Press Reportajes / Europa Press).

Han pasado ya más de ocho años desde que la política catalana Carme Chacón, quien hizo historia como la primera mujer en dirigir el Ministerio de Defensa, falleciera de manera repentina a los 46 años. La causa fue una cardiopatía congénita conocida popularmente como síndrome del corazón invertido, una condición que la acompañó desde antes de nacer y que marcó, de una u otra forma, toda su vida.

El 9 de abril de 2017, su cuerpo fue encontrado en su domicilio de Madrid tras varios intentos fallidos de contacto. La noticia de su muerte conmocionó a España: a su familia, a sus compañeros de partido y a la sociedad en general. Ahora, su madre, Esther Piqueras, ha roto su silencio y se ha sentado por primera vez en un plató para hablar de su hija, de su enfermedad y de cómo logró desafiar todos los pronósticos médicos.

“Yo tenía 18 años cuando me quedé embarazada. Fue tremendo cuando me dijeron que apenas tenía latido. Los médicos estaban convencidos de que no duraría muchos días, pero a pesar de las limitaciones de su corazón, llevó una vida normal. De hecho, me dijeron que no le pusiera ni nombre. Yo lloraba muchísimo”, ha recordado emocionada Esther en Y Ahora Sonsoles. Contra todo pronóstico, la pequeña nació con vida, aunque con muy pocas pulsaciones, y durante sus primeros años nadie supo con exactitud cuál era su dolencia. No fue hasta los cuatro años cuando los especialistas diagnosticaron una cardiopatía compleja.

La infancia de Carme estuvo atravesada por revisiones médicas y episodios de riesgo. A los 15 años sufrió un desmayo en la cancha de baloncesto y entonces descubrieron una nueva complicación. Aun así, sus padres decidieron criarla sin etiquetas, como una niña que podía hacer una vida normal.

A pesar de la fragilidad de su corazón, Chacón nunca se presentó como víctima. Según su madre, prefería disfrutar cada momento con intensidad: “Siempre hemos vivido con miedo, pero ella nos lo quitaba porque vivía todo con mucha pasión”. Esa actitud también la aplicó a su faceta personal: solo habló de su enfermedad con su hijo, Miquel. “No lo sé cómo preparó a su hijo, supongo que con charlas entre los dos. Yo tampoco sabía mucho. Una vez muerta Carme, hablé con el niño y me dijo que ya sabía que mamá estaba muy enferma, porque ella se lo había dicho. El niño me consolaba a mí, me decía ‘no llores’”, ha relatado Esther.

El día de su muerte llegó de manera inesperada. Había regresado de Miami, donde impartía clases, y se encontraba tranquila, alejada del foco político. "Cuando menos lo esperábamos, murió. Estaba en un momento feliz y tranquilo. No estaba en primera línea de la política. Ese día jugaba el Barça. Ella era una culé empedernida. La llamaron unos amigos para cenar y ella dijo que estaba cansada, que al día siguiente podían quedar para comer. Esa mañana no llegó“, ha explicado la abogada catalana.

El presidente de la Generalitat,
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, durante el acto de inauguración de la calle Carme Chacón, en Viladecans (Barcelona) (GENERALITAT DE CATALUNYA).

Política y maternidad, contra viento y marea

Chacón fue una pionera. No solo se convirtió en la primera mujer en asumir la cartera de Defensa, sino que lo hizo en un momento simbólico: embarazada de ocho meses, pasando revista a las tropas con paso firme frente al Congreso. Su imagen recorrió el mundo como ejemplo de modernidad y coraje.

Además, en lo personal, también rompió barreras. Los médicos le habían advertido de que ser madre suponía un riesgo enorme, pero ella decidió seguir adelante. Su hijo Miquel fue fruto de su matrimonio con el periodista y exsecretario de Estado de Comunicación Miguel Barroso, quien fallecía en enero de 2024, a los 70 años, dejando al niño huérfano de ambos progenitores.

CARME CHACON EMBARAZADA DE 7
CARME CHACON EMBARAZADA DE 7 MESES REVISA A LAS TROPAS SIENDO YA MINISTRA DE DEF. (Europa Press Reportajes / Europa Press).

