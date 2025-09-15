España

Condenan a una clínica de cirugía estética de Sevilla por la muerte de un paciente tras una reducción de estómago

Los abogados de la familia señalan que la falta de controles médicos previos resultó decisiva. Recibirán una indemnización de 389.000 euros

María García Arenales

Por María García Arenales

Guardar
Imagen recurso del interior de
Imagen recurso del interior de un quirófano (AdobeStock)

El Juzgado de Primera Instancia número 9 de Sevilla ha condenado al Grupo Activa Deporte y Salud S.L., administradora de una de las clínicas Dorsia en Sevilla, a pagar una indemnización de 389.802 euros a la familia de un paciente que falleció tras una intervención de reducción de estómago. El fallo, según explica en un comunicado la Asociación El Defensor del Paciente, sienta un precedente en la responsabilidad de las clínicas privadas en procedimientos de alto riesgo.

De acuerdo con la información difundida por el equipo jurídico de la mencionada asociación, la víctima, un hombre de 51 años, había contratado los servicios de la clínica para someterse a una gastroplastia endoscópica, una técnica que consiste en la reducción del volumen gástrico mediante suturas internas y que requiere anestesia general. El procedimiento, realizado el 10 de junio de 2021, presentaba un riesgo elevado porque el paciente estaba bajo tratamiento con anticoagulantes, lo que exigía controles adicionales debido a la posibilidad de hemorragias o complicaciones trombóticas, y, en ese sentido, “el personal médico de la clínica estaba plenamente informado sobre esta condición".

La sentencia indica que la ausencia de un control específico de la coagulación del paciente el día de la intervención facilitó la aparición de complicaciones que resultaron fatales. Los peritos legales determinaron que la falta de esa prueba, imprescindible dado el perfil de riesgo del paciente, constituyó un acto de negligencia por parte de la clínica. La decisión judicial señala que la intervención no debió haberse realizado sin ese control previo ni sin una información adecuada al paciente acerca de las posibles consecuencias.

Shock hemorrágico

El paciente sufrió un hemoperitoneo, es decir, acumulación de sangre en la cavidad abdominal, y el informe médico constató que varias de las grapas utilizadas en la operación perforaron la pared del estómago, lo que permitió la fuga de material gástrico, además de que se produjo una dehiscencia de la cicatriz, lo que desencadenó un cuadro de sepsis. La situación motivó su ingreso urgente en un hospital público sevillano, donde finalmente falleció por un shock hemorrágico.

Los abogados Francisco Javier y María Jesús Villalpando, representantes legales de la familia, aseguran que la omisión del control clínico previo fue determinante en el desenlace del caso y que se demostró que el paciente nunca fue debidamente advertido del peligro. La clínica administrada por Grupo Activa Deporte y Salud S.L., añaden, permaneció ausente de los procedimientos judiciales y no presentó defensa alguna durante el juicio.

En los últimos años, han incrementado los casos de negligencias en hospitales del país

Más control y supervisión

La presidenta de El Defensor del Paciente, Carmen Flores, subraya la importancia de que los pacientes extremen las precauciones antes de contratar intervenciones de cirugía estética y pide una mayor supervisión y control por parte de las autoridades sobre estos establecimientos privados. “El hecho de que una marca gaste dinero en publicidad no siempre va acompañado de una buena asistencia y mucho menos de calidad”, concluye.

Temas Relacionados

Negligencias médicasMédicosTribunalesJusticiaSentencias EspañaSevillaAndalucíaEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Sánchez anuncia nuevas medidas para el acceso a la vivienda de los jóvenes: ayudas de casi 30.000 euros para el alquiler con opción a compra

El Gobierno pretende triplicar el dinero destinado a esta materia “a todos aquellos gobiernos autonómicos que se comprometan a hacer lo mismo”

Sánchez anuncia nuevas medidas para

Una hermandad religiosa, tradicionalmente de solo hombres, tendrá que admitir a mujeres como socias en menos de un mes o será multada

El Juzgado de Primera Instancia número 2 de Santa Cruz de Tenerife obliga así a la hermandad religiosa Pontificia, Real y Venerable Esclavitud del Santísimo Cristo de La Laguna a anular el artículo 1º de sus estatutos

Una hermandad religiosa, tradicionalmente de

Números ganadores del Super Once del 15 septiembre

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 2 de las 12:00 horas

Números ganadores del Super Once

Triplex de la Once sorteo 2: Resultados de hoy 15 septiembre

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la posibilidad ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Triplex de la Once sorteo

Receta de carne mechada, el fiambre típico andaluz que puedes preparar en casa

Esta carne de cerdo, cocinada a fuego lento durante horas, se suele servir fría y fileteada, siendo el relleno ideal para tostas y bocadillos

Receta de carne mechada, el
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una hermandad religiosa, tradicionalmente de

Una hermandad religiosa, tradicionalmente de solo hombres, tendrá que admitir a mujeres como socias en menos de un mes o será multada

Condenado a dos años de cárcel un hombre por no pagar y no querer devolver dos excavadoras que había alquilado a una empresa

La Justicia frena al Banco Santander y le hace perder 22.266 euros por no llevar a cabo la liquidación de intereses dentro de plazo

La Justicia Navarra concede a una madre soltera 10 semanas adicionales de permiso por nacimiento y cuidado de hijo

Los 21 días que transformaron la Vuelta en un conflicto internacional: las protestas que tensaron la relación con Israel y obligaron a todos los partidos a posicionarse

ECONOMÍA

Sánchez anuncia nuevas medidas para

Sánchez anuncia nuevas medidas para el acceso a la vivienda de los jóvenes: ayudas de casi 30.000 euros para el alquiler con opción a compra

Números ganadores del Super Once del 15 septiembre

Triplex de la Once sorteo 2: Resultados de hoy 15 septiembre

Más allá de la reducción de jornada: las otras estrategias que pueden aumentar la conciliación entre la vida personal y el trabajo

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 1

DEPORTES

Javier Guillén, director de La

Javier Guillén, director de La Vuelta: “Es inaceptable. Podíamos haber convivido las manifestaciones con la práctica del deporte”

Marta García afronta el Mundial de Atletismo de Tokio tras pulverizar el récord español en 5.000 metros: “Creo que llego en un buen estado de forma”

Previa de LaLiga: Atlético de Madrid vs Villarreal

Real Oviedo sueña con su primera victoria fuera de casa contra Getafe

Sevilla recibe al Elche en la Jornada 4 de LaLiga: datos y estadísticas previo al partido