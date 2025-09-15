Condenan a una clínica de cirugía estética de Sevilla por la muerte de un paciente tras una reducción de estómago

Imagen recurso del interior de un quirófano (AdobeStock)

El Juzgado de Primera Instancia número 9 de Sevilla ha condenado al Grupo Activa Deporte y Salud S.L., administradora de una de las clínicas Dorsia en Sevilla, a pagar una indemnización de 389.802 euros a la familia de un paciente que falleció tras una intervención de reducción de estómago. El fallo, según explica en un comunicado la Asociación El Defensor del Paciente, sienta un precedente en la responsabilidad de las clínicas privadas en procedimientos de alto riesgo.

De acuerdo con la información difundida por el equipo jurídico de la mencionada asociación, la víctima, un hombre de 51 años, había contratado los servicios de la clínica para someterse a una gastroplastia endoscópica, una técnica que consiste en la reducción del volumen gástrico mediante suturas internas y que requiere anestesia general. El procedimiento, realizado el 10 de junio de 2021, presentaba un riesgo elevado porque el paciente estaba bajo tratamiento con anticoagulantes, lo que exigía controles adicionales debido a la posibilidad de hemorragias o complicaciones trombóticas, y, en ese sentido, “el personal médico de la clínica estaba plenamente informado sobre esta condición".

La sentencia indica que la ausencia de un control específico de la coagulación del paciente el día de la intervención facilitó la aparición de complicaciones que resultaron fatales. Los peritos legales determinaron que la falta de esa prueba, imprescindible dado el perfil de riesgo del paciente, constituyó un acto de negligencia por parte de la clínica. La decisión judicial señala que la intervención no debió haberse realizado sin ese control previo ni sin una información adecuada al paciente acerca de las posibles consecuencias.

Shock hemorrágico

El paciente sufrió un hemoperitoneo, es decir, acumulación de sangre en la cavidad abdominal, y el informe médico constató que varias de las grapas utilizadas en la operación perforaron la pared del estómago, lo que permitió la fuga de material gástrico, además de que se produjo una dehiscencia de la cicatriz, lo que desencadenó un cuadro de sepsis. La situación motivó su ingreso urgente en un hospital público sevillano, donde finalmente falleció por un shock hemorrágico.

Los abogados Francisco Javier y María Jesús Villalpando, representantes legales de la familia, aseguran que la omisión del control clínico previo fue determinante en el desenlace del caso y que se demostró que el paciente nunca fue debidamente advertido del peligro. La clínica administrada por Grupo Activa Deporte y Salud S.L., añaden, permaneció ausente de los procedimientos judiciales y no presentó defensa alguna durante el juicio.

En los últimos años, han incrementado los casos de negligencias en hospitales del país

Más control y supervisión

La presidenta de El Defensor del Paciente, Carmen Flores, subraya la importancia de que los pacientes extremen las precauciones antes de contratar intervenciones de cirugía estética y pide una mayor supervisión y control por parte de las autoridades sobre estos establecimientos privados. “El hecho de que una marca gaste dinero en publicidad no siempre va acompañado de una buena asistencia y mucho menos de calidad”, concluye.