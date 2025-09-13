España

Las tres infracciones contra agentes de policía que pueden ser sancionadas con hasta 30.000 euros

La Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza, contempla multas que oscilan entre los 601 y los 30.000 euros por determinadas conductas frente a la policía

Elena L. Villalvilla

Por Elena L. Villalvilla

Guardar
Un agente multa a un
Un agente multa a un conductor. (Shutterstock)

No siempre hace falta cometer un delito para enfrentarse a una sanción económica alta. Un gesto de resistencia frente a un agente, una negativa a mostrar el documento de identidad o incluso dar un dato incorrecto durante una identificación pueden costar muy caro. La Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza, contempla multas que oscilan entre los 601 y los 30.000 euros por determinadas conductas frente a la policía. El Inspector Jefe de la Policía Nacional Francisco Rius, también licenciado en Derecho, y fundador de la academia de oposiciones a la Policía y Guardia Civil Jurispol, explica a través de sus redes sociales (@metodorius) cuáles son esas tres infracciones y por qué conviene conocerlas.

Rius se refiere a infracciones administrativas de carácter grave que, aunque no siempre alcanzan la categoría de delito, sí implican un serio reproche económico.

Qué dice la ley si te saltas un peaje: estas son las multas.

La primera de estas conductas es desobedecer o resistirse a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones. Según explica, este comportamiento no solo puede generar una sanción administrativa, sino que incluso podría derivar en responsabilidades penales. “Mucho cuidado, que incluso podría llegar a ser un delito”, subraya el inspector jefe. Resistirse a cumplir una orden legítima de un agente, por ejemplo, durante un control de seguridad o en un desalojo, se encuentra dentro de este supuesto.

La segunda conducta sancionable es negarse a identificarse cuando la policía lo requiere. En España, los agentes están facultados para solicitar la identificación de una persona cuando existen indicios de que puede haber estado implicada en una infracción o cuando sea necesario para prevenir un delito, como se recoge en el artículo 9.2 de dicha ley. No responder ante esto constituye una infracción grave. Según el artículo 2.2 del Real Decreto 1553/2005, quienes estén obligados a tener DNI, que son los mayores de 14 años, también deben exhibirlo cuando sean requeridos por la autoridad o sus agentes.

El tercer comportamiento que menciona Rius es proporcionar información falsa o inexacta en el momento de la identificación. “Tercera conducta: alegar datos falsos o inexactos cuando te está identificando la autoridad”, recuerda el inspector, y menciona el artículo 36, sobre infracciones graves. El intento de engañar a un agente con un nombre, domicilio o cualquier otro dato incorrecto no solo impide el correcto trabajo policial, sino que puede abrir la puerta a sanciones económicas de hasta 30.000 euros.

¿Me puede multar un agente que no está de servicio?

De acuerdo con el artículo 5 de la Ley Orgánica 2/1986, tanto los miembros de la Guardia Civil como los de las policías municipales, autonómicas y los agentes de movilidad tienen la obligación de actuar con absoluta dedicación en defensa de la ley y de la seguridad ciudadana, incluso cuando no se encuentren de servicio en el momento de la infracción. Además, el artículo 14 del Real Decreto 320/1994, que regula el procedimiento sancionador en materia de tráfico y seguridad vial, establece que las denuncias formuladas por los agentes en servicio gozan de presunción de veracidad. Esto significa que sus atestados tienen valor probatorio, siempre que se acompañen de los elementos de prueba disponibles. No obstante, las personas denunciadas conservan su derecho a presentar alegaciones y aportar pruebas en su defensa.

Temas Relacionados

Dirección General de TráficoDGTTráfico EspañaAccidentes de Tráfico EspañaMultas EspañaEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

La emotiva carta de Marina Romero, nuera de Makoke, a Javier Tudela: “Nos esperan días difíciles, pero saldremos más fuertes que nunca”

La joven ha compartido un escrito que ha acompañado con varias imágenes y que ha hecho público a través de sus redes sociales

La emotiva carta de Marina

Los podcasts más populares hoy en Spotify España

Desde podcasts de terror y ficción hasta salud y bienestar, estas son las producciones que han conquistado al público español en Spotify

Los podcasts más populares hoy

Un trabajador con dolor de espalda pide un cambio de puesto y es obligado en su lugar a jubilarse: la justicia ordena su reincorporación

El Tribunal Administrativo de Rouen, Francia, dictó este viernes una sentencia a su favor

Un trabajador con dolor de

900 botellas de champán desaparecen en un supermercado: el subdirector las revendía por internet con la ayuda de su esposa

El supermercado calcula las pérdidas en 37.000 euros

900 botellas de champán desaparecen

“No me pagan para gestionar un cibercafé”: la cruzada de los maestros franceses contra los ordenadores en las universidades

Investigadores estadounidenses demostraron que escribir a mano mejora la comprensión profunda de lo que escuchamos, mientras que escribir a máquina no nos permite asimilar completamente el tema y los conceptos involucrados

“No me pagan para
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un trabajador con dolor de

Un trabajador con dolor de espalda pide un cambio de puesto y es obligado en su lugar a jubilarse: la justicia ordena su reincorporación

Y si la OTAN entra en guerra, ¿cuántos militares tiene que mandar España? La decisión depende del Gobierno

El juez Peinado pasa al contraataque y demanda a cargos políticos y periodistas por lesión a su honor

La Vuelta recorta 5 kilómetros la última etapa de este domingo en Madrid, en medio de las protestas propalestinas

Madrid se prepara para el fin de la Vuelta más tenso en décadas: detenciones, denuncias y miles de agentes desplegados por las protestas contra Israel

ECONOMÍA

Gonzalo Bernardos, economista: “No os

Gonzalo Bernardos, economista: “No os dejéis engañar por charlatanes de feria que dicen que con un salario 2.000 euros han podido comprar 6, 8 o 17 pisos”

Resultados ganadores del Super Once del Sorteo 3

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

El precio de la luz en España para este domingo

Sebastián Ramírez, abogado: “Estos son los cuatro permisos laborales más importantes que tienen todos los padres y madres en España”

DEPORTES

Previa de LaLiga: Atlético de

Previa de LaLiga: Atlético de Madrid vs Villarreal

Real Oviedo sueña con su primera victoria fuera de casa contra Getafe

Sevilla recibe al Elche en la Jornada 4 de LaLiga: datos y estadísticas previo al partido

Se retiran los siete jugadores de ajedrez israelíes que iban a participar en el Open de Sestao

La UEFA dice no al partido Villarreal - FC Barcelona en Miami, aunque iniciará una ronda de consultas