Esto es lo que significan las señales de colores en las rutas, según una experta: “Hay dos cosas fundamentales, el color y la posición de las líneas”

Una de las señales que pueden encontrarse en las rutas de senderismo (Adobe Stock)

Con el objetivo de huir de la vida acelerada y ajetreada de las grandes ciudades, cada vez son más las personas que se suman al auge del senderismo y el montañismo. Reconectar con la naturaleza, explorar sitios nuevos y hacer ejercicio físico al aire libre son los principales motivos por los que este se convierte en un plan ideal para los fines de semana.

Este creciente interés implica que cada vez más personas se enfundan por primera vez las botas y se cuelgan la mochila, lo que puede desentrañar riesgos si no se está lo suficientemente preparado. Las caídas, las condiciones climatológicas o la falta de ciertos materiales son algunos de los problemas con los que los senderistas y montañistas pueden encontrarse, tal y como explicó en una entrevista a Infobae España el médico de familia, con máster en Medicina de Urgencia y Rescate en Montaña, Javier Bon.

Junto a todo ello, también existe el riesgo de perderse, para lo que resulta fundamental contar con un apoyo visual (ya sea en papel o digital) que permita conocer hacia dónde nos dirigimos y saber qué significan las distintas señales en las rutas de senderismo.

La médico de expedición Alexia Hartmann ha publicado recientemente un vídeo explicativo en sus redes sociales (@alexiahartmann_) en el que destaca que existen dos aspectos fundamentales que deben tenerse en cuenta a la hora de identificar estas señales: “El color y la posición de las líneas”, tal y como señala la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME) en su Manual de señalización de senderos.

Rojo, amarillo y verde

En primer lugar, Hartmann explica que, como habrán podido comprobar aquellas personas habituadas a realizar rutas, existen tres colores: el rojo, el amarillo y el verde, que “siempre van acompañados de una línea blanca por encima”. Cada uno de estos colores indica la distancia de la ruta, por lo que resulta muy importante conocerlos para no embarcarse en una excursión para la que no se está preparado.

“Si es blanco y rojo, será de gran recorrido, por encima de los cincuenta kilómetros”, explica la médico de expedición. Por su parte, si la línea de abajo es amarilla, el recorrido será menor a cincuenta kilómetros, pero superior a 10. Por último, “si es blanco con verde, será un recorrido local”, lo que significa, según detalla la FEDME, que la ruta no sobrepasará los 10 kilómetros.

En horizontal, en cruz o en ángulo

Por otra parte, es fundamental conocer qué significa cada una de las posiciones de las líneas para conocer si nos estamos dirigiendo por el camino correcto o si, por el contrario, debemos retroceder para buscar el sendero adecuado.

Así, cuando la línea blanca y la roja, amarilla o verde se encuentran una encima de la otra, “significa que vas por el camino correcto”. Por el contrario, “si te las encuentras en formato de X, quiere decir que por ahí no es”.

La médico de expedición Alexia Hartmann muestra las posibles posiciones de las líneas de estas señales (@alexiahartmann_/TikTok)

Existe una última posición, que es un ángulo que simula un giro en el sendero. Así, implica “un cambio de dirección”. Si el pico se encuentra hacia la derecha, el giro es hacia la izquierda, pues el trazo simula la forma que realiza el sendero; si el pico está hacia la izquierda, el giro se realiza hacia la derecha.