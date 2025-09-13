España

Esto es lo que significan las señales de colores en las rutas, según una experta: “Hay dos cosas fundamentales, el color y la posición de las líneas”

Ante el auge del senderismo, es importante conocer estos códigos para evitar perderse en la naturaleza

Marta Sierra

Por Marta Sierra

Guardar
Una de las señales que
Una de las señales que pueden encontrarse en las rutas de senderismo (Adobe Stock)

Con el objetivo de huir de la vida acelerada y ajetreada de las grandes ciudades, cada vez son más las personas que se suman al auge del senderismo y el montañismo. Reconectar con la naturaleza, explorar sitios nuevos y hacer ejercicio físico al aire libre son los principales motivos por los que este se convierte en un plan ideal para los fines de semana.

Este creciente interés implica que cada vez más personas se enfundan por primera vez las botas y se cuelgan la mochila, lo que puede desentrañar riesgos si no se está lo suficientemente preparado. Las caídas, las condiciones climatológicas o la falta de ciertos materiales son algunos de los problemas con los que los senderistas y montañistas pueden encontrarse, tal y como explicó en una entrevista a Infobae España el médico de familia, con máster en Medicina de Urgencia y Rescate en Montaña, Javier Bon.

Junto a todo ello, también existe el riesgo de perderse, para lo que resulta fundamental contar con un apoyo visual (ya sea en papel o digital) que permita conocer hacia dónde nos dirigimos y saber qué significan las distintas señales en las rutas de senderismo.

La médico de expedición Alexia Hartmann ha publicado recientemente un vídeo explicativo en sus redes sociales (@alexiahartmann_) en el que destaca que existen dos aspectos fundamentales que deben tenerse en cuenta a la hora de identificar estas señales: “El color y la posición de las líneas”, tal y como señala la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME) en su Manual de señalización de senderos.

Las 5 rutas de senderismo en Málaga más espectaculares: pasarelas de madera, desfiladeros y el pico más alto de la provincia.

Rojo, amarillo y verde

En primer lugar, Hartmann explica que, como habrán podido comprobar aquellas personas habituadas a realizar rutas, existen tres colores: el rojo, el amarillo y el verde, que “siempre van acompañados de una línea blanca por encima”. Cada uno de estos colores indica la distancia de la ruta, por lo que resulta muy importante conocerlos para no embarcarse en una excursión para la que no se está preparado.

“Si es blanco y rojo, será de gran recorrido, por encima de los cincuenta kilómetros”, explica la médico de expedición. Por su parte, si la línea de abajo es amarilla, el recorrido será menor a cincuenta kilómetros, pero superior a 10. Por último, “si es blanco con verde, será un recorrido local”, lo que significa, según detalla la FEDME, que la ruta no sobrepasará los 10 kilómetros.

En horizontal, en cruz o en ángulo

Por otra parte, es fundamental conocer qué significa cada una de las posiciones de las líneas para conocer si nos estamos dirigiendo por el camino correcto o si, por el contrario, debemos retroceder para buscar el sendero adecuado.

Así, cuando la línea blanca y la roja, amarilla o verde se encuentran una encima de la otra, “significa que vas por el camino correcto”. Por el contrario, “si te las encuentras en formato de X, quiere decir que por ahí no es”.

La médico de expedición Alexia
La médico de expedición Alexia Hartmann muestra las posibles posiciones de las líneas de estas señales (@alexiahartmann_/TikTok)

Existe una última posición, que es un ángulo que simula un giro en el sendero. Así, implica “un cambio de dirección”. Si el pico se encuentra hacia la derecha, el giro es hacia la izquierda, pues el trazo simula la forma que realiza el sendero; si el pico está hacia la izquierda, el giro se realiza hacia la derecha.

Temas Relacionados

Redes SocialesTikTokTikTok EspañaMontañaSenderismoRutasRutas NaturalesRutas Senderismo EspañaTrekkingRutas y Senderismo EspañaEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

El truco de un cocinero para que el pescado no se pegue en la sartén: “No se engancha absolutamente nada , se despega completamente”

Un procedimiento de lo más sencillo para no volver a tener problemas cocinando el pescado; además de que es útil para otros alimentos

El truco de un cocinero

Una española alucina con los supermercados franceses: “¿Qué os pasa en Francia con lo dulce?”

La creadora de contenido se ha quedado sorprendida por un producto que allí es muy consumido, pero que en España se desconoce casi por completo

Una española alucina con los

Rocío Flores habla del vínculo roto con su madre, Rocío Carrasco: “Mi abuela no le hubiera permitido que hablase mal de su hija”

La hija de Antonio David Flores se ha sentado en ‘¡De Viernes!’, tras varios años alejada de los focos y las cámaras

Rocío Flores habla del vínculo

Una jubilada que vive con 150 euros al mes denuncia el impacto de los pisos turísticos en el precio de la vivienda: “No me alquilan por ser persona vulnerable”

Rafaela, pensionista de 67 años, asegura que tras pagar alquiler y gastos básicos apenas le queda dinero, mientras la falta de vivienda social y el miedo a la ocupación reducen las opciones habitacionales

Una jubilada que vive con

La rutina de una mujer de 100 años para alcanzar la longevidad: levantar pesas, comer helado e ir a la playa

Mary Coroneos comparte su secreto para una vida larga y plena, en la que el ejercicio y la curiosidad son las claves de todo

La rutina de una mujer
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Madrid se prepara para el

Madrid se prepara para el fin de la Vuelta más tenso en décadas: detenciones, denuncias y miles de agentes desplegados por las protestas contra Israel

España capitanea la presión europea sobre Israel y suma apoyos en la UE mientras crece la tensión entre Netanyahu y Sánchez: “Vamos a ser mayoría en Europa”

Tellado (PP) cree que Sánchez “está contra las cuerdas” por su “infierno judicial y político”

Dos incendios activos en Huelva movilizan a decenas de efectivos y obligan a cortar carreteras y vías ferroviarias

España aportará medios aéreos para la iniciativa de la OTAN en el flanco oriental: “Estarán ahí todo el tiempo que haga falta. Putin no nos va a amedrentar”

ECONOMÍA

Una jubilada que vive con

Una jubilada que vive con 150 euros al mes denuncia el impacto de los pisos turísticos en el precio de la vivienda: “No me alquilan por ser persona vulnerable”

Resultados del Super Once del Sorteo 1

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 1

El discurso anti-impuestos de los ‘influencers’ alimenta la confusión en redes: “Sus seguidores llegan a considerarlos amigos y no se cuestionan qué es verdad y qué no”

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 5

DEPORTES

Previa de LaLiga: Atlético de

Previa de LaLiga: Atlético de Madrid vs Villarreal

Real Oviedo sueña con su primera victoria fuera de casa contra Getafe

Sevilla recibe al Elche en la Jornada 4 de LaLiga: datos y estadísticas previo al partido

Se retiran los siete jugadores de ajedrez israelíes que iban a participar en el Open de Sestao

La UEFA dice no al partido Villarreal - FC Barcelona en Miami, aunque iniciará una ronda de consultas