Quién es Brooks Nader, la nueva ilusión de Carlos Alcaraz según la prensa americana: modelo, de ascendencia libanesa y ex de Constantino de Grecia

Carlos Alcaraz y la modelo Brooks Nader

Carlos Alcaraz vive uno de los momentos más dulces de su carrera y de su vida personal. El joven murciano, de apenas 22 años, volvió a conquistar Nueva York tras imponerse el pasado domingo al italiano Jannik Sinner en la final del US Open. Con esta victoria, ya suma seis títulos de Grand Slam y recupera el número uno del ranking mundial, posición que no ocupaba desde hacía dos temporadas.

La final, disputada en la Arthur Ashe, fue un espectáculo de alto nivel que se resolvió en cuatro sets (6-2, 3-6, 6-1 y 6-4). El triunfo de Alcaraz llegó acompañado de un premio récord: cinco millones de dólares, la mayor cifra repartida hasta ahora en la historia del torneo. El aumento del 20 % en las dotaciones convirtió esta edición en la más lucrativa hasta la fecha, con un 39 % más de premio que el año anterior.

El título no solo se festejó en la pista. Tras la entrega de trofeos, el murciano celebró junto a su equipo en los vestuarios, descorchando champán y empapando de espuma a entrenadores y preparadores en medio de los gritos de “¡Campeones!”. Poco después, la fiesta se trasladó a Chez Margaux, un club privado en el Meatpacking District de Manhattan que combina alta gastronomía y vida nocturna con un aire inspirado en el París de los años treinta.

Carlos Alcaraz de fiesta (INSTAGRAM).

Ser miembro de este selecto espacio no es sencillo: la cuota anual se sitúa entre 2.600 y 3.500 euros, además de un pago inicial que ronda los 1.700. Esa noche, Alcaraz fue agasajado por el propio chef Jean-Georges Vongerichten, que subió a sus redes sociales una imagen junto al campeón español. Entre los presentes se encontraban modelos como Brianna Bardhi y Tika Camaj, que posaron sonrientes junto al tenista.

Más tarde, la celebración continuó en la discoteca Amber Room, donde coincidió con varias figuras de renombre recién llegadas de los premios VMA de la MTV. En el local se vieron las caras de Rosalía, J Balvin, Lenny Tavarez y Justin Quiles, mientras se proyectaban pancartas luminosas y performances dedicadas al nuevo número uno del tenis. El ambiente atrajo también a estrellas como Cara Delevingne, Emma Roberts, Barbara Palvin, Sophia Graves, Tom Brady y la leyenda Billie Jean King.

La fiesta de Alcaraz tras conquistar el US Open

El nombre de Brooks Nader

El eco de su victoria deportiva quedó pronto entrelazado con otro titular: su presunto romance con la modelo estadounidense Brooks Nader, una de las figuras emergentes en la moda y la televisión en Estados Unidos de 28 años. De ascendencia libanesa y natural de Luisiana, Nader se mudó a Nueva York con 19 años y desde entonces ha consolidado una trayectoria mediática con más de un millón de seguidores en redes sociales.

Su rostro se ha vuelto habitual en programas y revistas como Sports Illustrated. Además, ha participado en Dancing with the Stars y encabeza el reality Love Thy Nader, en el que comparte protagonismo con sus hermanas. Su presencia en alfombras rojas y eventos deportivos la ha convertido en un personaje de interés mediático dentro y fuera de Estados Unidos.

La modelo estadounidense Brooks Nader sale del Hotel Gritti Palace el día de la boda del fundador de Amazon, Jeff Bezos, con Lauren Sanchez, en Venecia el 27 de junio de 2025. (Foto de Stefano Rellandini / AFP)

Aunque ninguno de los dos ha afirmado nada a la prensa, la relación con Alcaraz se dio por confirmada gracias a declaraciones de su hermana mayor, Grace, durante un acto de la Semana de la Moda de Nueva York. “Los rumores son ciertos”, afirmó en diálogo con el portal E! News, aunque matizó: “Salir con alguien es un término muy impreciso. Pero sé que es el hombre del momento”. También añadió que espera conocer personalmente al murciano: “Me muero por conocerlo”.

Y es que el corazón del tenista ha sido objeto de especulación desde su salto a la élite. Nombres como Ana Mena, Aitana o la también tenista Emma Raducanu fueron vinculados a él en el pasado, aunque nunca hubo confirmaciones. La propia Nader, por su parte, atravesó una etapa mediática intensa. Estuvo casada con William Haire desde 2019 hasta su separación en mayo de 2024. Más tarde se dejó ver junto a Constantino de Grecia en la boda de Olivia Culpo, aunque esa historia no prosperó. También mantuvo un breve idilio con el coreógrafo ruso Gleb Savchenko, al que conoció en televisión.

Brooks Nader (IMAGEN DE ARCHIVO).

Recientemente, incluso se especuló con un supuesto acercamiento entre la modelo y Jannik Sinner, el gran rival de Alcaraz en la final del US Open. Sin embargo, Nader desmintió esa versión, aclarando que su presencia en el torneo neoyorquino estaba relacionada con el jugador español.

Por su parte, Carlos Alcaraz se encuentra en una etapa decisiva: disfruta de su madurez profesional y comienza a ocupar espacio en la prensa mundial. En una entrevista anterior con The Sunday Times, ya había reconocido la dificultad de compatibilizar las giras con la búsqueda de pareja: “Estoy soltero. Busco a alguien. Como tenista, puede ser difícil encontrar a la persona ideal porque uno viaja constantemente”.

Brooks Nader (IMAGEN DE ARCHIVO).