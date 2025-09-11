España

Hombre joven con estudios y conocimientos financieros que vive con sus padres: el Banco de España dibuja el perfil del inversor en criptoactivos

Aunque su presencia en las carteras familiares aún es marginal, los datos más recientes señalan que un 4% de los españoles tienen en su posesión criptomonedas u otros tipos de activos digitales

Naroa Caro

Por Naroa Caro

Guardar
Una moneda Bitcoin.
Una moneda Bitcoin.

Las criptomonedas han irrumpido en España como una opción de inversión innovadora, aunque su adopción sigue siendo limitada a un segmento muy concreto de la población. Un reciente estudio del Banco de España en colaboración con investigadores de la Universidad de Barcelona permite dibujar con precisión quiénes se animan a incorporar estos activos digitales a su cartera, un grupo de personas que muchas veces coinciden tanto en factores demográficos como el género, la situación habitacional o la educación como en inclinaciones a la hora de planear movimientos en el mercado financiero.

Los datos de la Encuesta de Competencias Financieras de 2021 que recoge la institución revelan que los titulares de criptoactivos son, en su mayoría, jóvenes: el 80% tiene menos de 45 años. Un rasgo llamativo es que muchos de ellos aún residen en el hogar familiar: un 33,8% convive con al menos uno de sus padres, más del doble que la proporción observada en el resto de la población menor de 45 años. El perfil de género también es notable: predomina claramente el masculino, ya que solo el 26,8% de los inversores en criptoactivos son mujeres. Esta disparidad sugiere que la inversión en monedas digitales sigue siendo menos atractiva o accesible para las mujeres, al menos por ahora.

La formación académica marca otra rasgo. Los inversores en criptomonedas presentan un nivel educativo superior al promedio nacional: la proporción de universitarios en este grupo supera en 10 puntos porcentuales la del resto de la población, mientras que solo un 3,2% posee estudios primarios, frente al 15,9% de quienes no tienen criptoactivos en cartera. En conjunto, estos datos perfilan al inversor español en criptomonedas como un hombre joven, con alta formación y que a menudo sigue viviendo en el hogar de su familia.

Riesgo y planificación del inversor en criptoactivos

El perfil demográfico del inversor se complementa con actitudes financieras muy definidas. Los tenedores de criptoactivos destacan por su disposición a asumir riesgos: el 72% está dispuesto a arriesgar dinero al tomar decisiones de ahorro, frente al 42% del resto de la población que manifiesta la misma respuesta. Este comportamiento refleja una mentalidad orientada a buscar mayores rendimientos mediante riesgos calculados.

La preferencia por el ahorro y la inversión a largo plazo en oposición al consumo también es más pronunciada entre este grupo, aunque la diferencia con quienes no invierten en criptoactivos es más moderada, unos 10 puntos porcentuales. Esto indica que, más allá del riesgo, existe una planificación estratégica y una ambición de maximizar el rendimiento futuro.

Ilustración de una representación de
Ilustración de una representación de criptodivisas. (REUTERS/Dado Ruvic)

Los conocimientos financieros son otro elemento diferenciador. El 17% de los inversores en criptoactivos se percibe con un nivel alto o muy alto de conocimiento financiero, el doble que el resto de la población. Datos objetivos parecen confirmar esta percepción: la proporción de quienes responden correctamente a preguntas sobre inflación, tipos de interés y diversificación del riesgo es 18 puntos porcentuales superior entre los titulares de criptoactivos.

Criptoactivos y sistema financiero

Además, estos inversores suelen establecer metas financieras a largo plazo, dedicar tiempo a la gestión de sus finanzas y mostrar cierta insatisfacción con su situación económica. Este perfil crítico y exigente impulsa la búsqueda de alternativas de inversión más allá de los instrumentos convencionales, como depósitos bancarios o fondos de ahorro tradicionales, aunque también se relaciona con mayor exposición al riesgo.

Sin embargo, no significa que se tomen como un sustitutivo de los métodos más convencionales. Contrario a la creencia de que las criptomonedas surgen como rechazo al sistema bancario, los datos de la encuesta del Banco de España muestran que los inversores no evitan los productos financieros tradicionales. Al contrario, existe una relación significativa con otros instrumentos de riesgo, como fondos de inversión o acciones. Tener fondos aumenta en 3,2 puntos porcentuales la probabilidad de poseer criptoactivos, mientras que la propiedad de acciones eleva esta probabilidad en 4,2 puntos. Esto sugiere que los criptoactivos se integran dentro de una estrategia de diversificación y búsqueda de rentabilidad más amplia.

Una inversión minoritaria pero creciente

En el contexto europeo, la adopción de criptoactivos en España es moderada. Según el Flash Eurobarómetro 525 de 2023, solo el 4% de los españoles posee criptomonedas, por debajo del promedio de la Unión Europea, que se sitúa en el 6%. Además, estudios de la Comisión Nacional del Mercado de Valores en 2022 y de Funcas en 2021 recogidos por el Banco de España en su informe coinciden en cifras similares. Sin embargo, las proyecciones del Banco Central Europeo apuntan a un posible crecimiento hasta el 9% durante 2024.

En términos de patrimonio, los criptoactivos representan una fracción pequeña de la riqueza de la mayoría de los hogares: en el 80% de los hogares tenedores, estos activos no superan el 10% del total, según la Encuesta Financiera de las Familias de 2022. No obstante, existe una minoría relevante (alrededor de 130.000 hogares) donde una parte sustancial del patrimonio depende de la evolución de las criptomonedas, aumentando la exposición a sus riesgos.

Temas Relacionados

CriptomonedasInversiónInversionesEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Prepárate antes de salir: conoce el pronóstico del clima en Sevilla

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Prepárate antes de salir: conoce

Clima en España: temperatura y probabilidad de lluvia para Málaga este 11 de septiembre

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Clima en España: temperatura y

Clima en España: el pronóstico del tiempo para Madrid este 11 de septiembre

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Clima en España: el pronóstico

Las 10 películas más exitosas de Netflix España para disfrutar esta noche

El boom de las plataformas por streaming ha revolucionado la forma de ver y disfrutar el cine; Netflix no se quiere quedar atrás

Las 10 películas más exitosas

Temperaturas en Barcelona: prepárate antes de salir de casa

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Temperaturas en Barcelona: prepárate antes
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

España rechaza la protección temporal

España rechaza la protección temporal de un nigeriano afectado por la guerra en Ucrania: acudió a la cita para solicitarla, pero nunca llegó a formalizar la solicitud

La Policía Nacional resuelve las principales dudas sobre el DNI y su formato digital: “Los datos no se quedan almacenados en el móvil”

Las horas más bajas de Von der Leyen: se enfrentará a mociones de censura a izquierda y derecha por la “humillación” con Trump y su inacción en Gaza

Díaz encara a Junts tras negarse a reducir la jornada laboral: “Ustedes no se ponen del lado del trabajador ni del autónomo, sino de quien se está forrando”

Dura jornada de protestas en Francia en el debut de Lecornu: al menos 470 detenidos y 175.000 manifestantes en todo el país

ECONOMÍA

Resultados de la lotería 6/49:

Resultados de la lotería 6/49: ganadores y números premiados

Un trabajador de la Seguridad Social da las claves para no tener problemas al solicitar la pensión por jubilación: “Ni un día antes ni un día después”

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

“Tu vida laboral puede estar mal y que te falten cotizaciones”: estos son los pasos que debes seguir para corregirla

DEPORTES

Alegría, sobre las protestas en

Alegría, sobre las protestas en La Vuelta: “El deporte no puede permanecer ajeno a la realidad del mundo que le rodea”

La Vuelta a España modifica el recorrido de la contrarreloj de Valladolid por las protestas pro Palestina: los ciclistas recorrerán 15 km menos

Las protestas pro Palestina de la Vuelta llegan a los tribunales: el juez Pedraz abre diligencias por un posible delito de odio

Una leyenda del tenis se rinde ante Alcaraz: “Es tan joven todavía que eso es lo que da miedo”

La llegada de Sonia Bermúdez a la selección femenina de fútbol abre la puerta al regreso de Jenni Hermoso: “No la voy a descubrir ahora, es una leyenda”