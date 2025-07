El mercado de criptomonedas alcanzó una marca récord y se acerca al de la empresa más valiosa del mundo

Las criptomonedas rompieron otro récord en su valuación mundial

El mercado global de criptomonedas alcanzó por primera vez un valor total de USD 4 billones, una cifra que equivale a seis veces el Producto Bruto Interno argentino. Este nivel de capitalización coloca al ecosistema cripto a una distancia mínima de Nvidia, la empresa más valiosa del mundo, que cerró la semana con una valuación de USD 4,02 billones, y por encima de Microsoft, que registra USD 3,79 billones.

Según el portal CoinGecko, que monitorea 17.696 activos digitales, la capitalización del mercado cripto se mantenía este domingo en USD 4 billones, pese a una caída diaria del 2 por ciento. El bitcoin (BTC), la principal moneda digital, retrocedía 0,3% en la última semana y cotizaba con una capitalización de USD 2,36 billones. Ether (ETH), el segundo criptoactivo por tamaño, operaba a USD 3.679 y acumulaba un valor de mercado de USD 455.700 millones, tras una suba semanal de 26,5 por ciento.

El viernes, la capitalización total del mercado cripto se situó en USD 3,92 billones, tras una baja del 1,8% en el precio de BTC. Pese al retroceso, el bitcóin había superado los USD 120.000 a comienzos de la semana, estableciendo un nuevo máximo. La firma de análisis Bernstein proyectó que BTC podría alcanzar los USD 200.000 hacia finales de 2025.

Motores: interés institucional y GENIUS

Las stablecoins —activos diseñados para mantener paridad con el dólar— ganaron relevancia como instrumentos para transferencias rápidas y seguras dentro del mercado cripto. Su uso se expandió en los últimos años y son vistas por varios analistas como una posible revolución en el sistema de pagos. En paralelo, un número creciente de empresas que cotizan en bolsa comenzó a incluir bitcoin en sus balances como reserva de valor. Esta adopción corporativa contribuyó a la percepción de legitimidad y estabilidad del sector.

Este viernes Reuters informó que el Congreso estadounidense aprobó un conjunto de leyes consideradas determinantes para el sector. Entre ellas, la Genius Act estableció un marco legal para los activos digitales.

La “Ley GENIUS” (acrónimo por Guiding & Establishing National Innovation for US Stablecoins) nació de la iniciativa de los senadores republicanosBill Hagerty(empresario y ex embajador de EEUU en Japón durante el primer gobierno de Trump) yTim Scott (el legislador afroamericano más antiguo del Senado, también republicano) y da a los estados, equivalentes de las provincias argentinas, poder regulador en segmentos de capitalización inferior a USD 10.000 millones (y al gobierno federal en capitalizaciones mayores), ordena el respaldo uno-a-uno (convertibilidad digital) en activos en dólares, prohíbe lasstablecoinsalgorítmicas y busca “asegurar la dominancia del dólar” como moneda mundial.

Chris Perkins, presidente de CoinFund, señaló: “El Genius Act pasará a la historia como una ley que sirvió como paso fundamental para la integración de las criptomonedas como clase de activo”.

El paquete legal incluye tres iniciativas aprobadas por la Cámara de Representantes: una que regula las stablecoins, otra que establece un marco general para las criptomonedas y una tercera que prohíbe al Banco Central estadounidense emitir una moneda digital. Las propuestas pasarán al Senado, mientras que el proyecto sobre stablecoins espera la firma del presidente Donald Trump. Estas normas buscan ofrecer mayor claridad a un segmento que creció rápidamente y cuya estabilidad resultó clave para operadores y plataformas.

Derren Nathan, jefe de análisis de acciones de Hargreaves Lansdown, calificó el proceso como “un giro en la actitud hacia la industria cripto, aunque los legisladores mantienen cierta cautela”.

Ether, el token asociado a la red Ethereum, subió 4,5% el viernes y duplicó su valor en los últimos tres meses. Este desempeño impulsó las acciones de empresas vinculadas al ecosistema: Coinbase subió 1% y Robinhood, 3%. Las firmas orientadas a ETH mostraron alzas generalizadas.

Ethereum es la criptomoneda del momento Illustration/File Photo

El análisis de CryptoQuant subrayó que el reciente impulso de Ethereum provino en gran medida del mercado de futuros. El Ethereum Futures Volume Bubble Map mostró zonas de actividad intensa marcadas por círculos amarillos, lo que indica un aumento de posiciones apalancadas como motor principal del alza. En contraste, el mercado spot —las operaciones con entrega inmediata— permanecía estable.

Ethereum cotizaba a USD 3.617, con una suba del 5,4% en 24 horas y más del 20% semanal. El analista de CryptoQuant conocido como Avocado Onchain consideró que el rally de ETH depende del mercado de derivados. “La fortaleza del movimiento se apoya en el crecimiento del volumen de futuros, mientras que el mercado spot no muestra señales de un repunte equivalente”, escribió en un informe.

Avocado también advirtió que el Open Interest (OI) —el total de contratos abiertos— alcanzó niveles récord, lo que refuerza la idea de una dinámica especulativa. Según su análisis, el interrogante pasa por saber si la demanda genuina en el mercado spot logrará acompañar el ritmo impuesto por los derivados.

Una visión diferente ofreció Crypto Dan, otro analista de CryptoQuant, quien identificó un incremento en la participación institucional. Según su estudio, Ethereum se negocia con un premium en Coinbase —plataforma utilizada por grandes inversores estadounidenses—, lo que sugiere un interés de compra sostenido por parte de los llamados “whales”, la palabra con la que se suele llamar a las instituciones que poseen cantidades tan grandes de un activo que su actividad comercial puede influir significativamente en los precios del mercado.

Ácida crítica de un halcón monetarista

Steve Hanke, economista estadounidense y referente de la ortodoxia liberal, renovó sus cuestionamientos al mercado cripto. En una entrevista radial ofrecida este fin de semana, el académico —recientemente nombrado Senior Academics del Mises Institute, institución ligada a la Escuela Austríaca de economía— calificó a Bitcoin como “un activo altamente especulativo, sin valor fundamental”.

Steve Hanke, un economista ultra ortodoxo de los Estados Unidos, cuestionó los fundamentos del mercado cripto. Bloomberg

Hanke sostuvo que El Salvador, país que adoptó Bitcoin como moneda de curso legal en 2021, “fue la primera capital mundial de las criptomonedas” pero que ese experimento “fue un fracaso”. En su evaluación, el caso salvadoreño ilustra los límites del modelo cripto cuando se lo traslada al plano macroeconómico. La falta de resultados en términos de inversión extranjera, inclusión financiera o estabilidad monetaria refuerza, según el economista, la idea de que las criptomonedas no funcionan como sustitutos del dinero soberano.

Otro de los ejes abordados fue el creciente peso político del sector. “El lobby de las criptomonedas inyectó una fortuna en la campaña del presidente Trump y en el Capitolio”, afirmó. Hanke advirtió que ese poder de lobby condiciona decisiones clave: “El lobby de las criptomonedas es el dueño de esta gente”, dijo, en alusión a legisladores y dirigentes alineados con propuestas desregulatorias.

Pese a su postura crítica, el economista no abogó por un incremento de las restricciones. “No deberían existir nuevas regulaciones ni restricciones para las criptomonedas”, señaló. En cambio, propuso equiparar su tratamiento al de los bancos. “¿Por qué tanto trato especial para las criptomonedas? Porque ellas las pagaron”, sostuvo, en referencia a las contribuciones de campaña y la influencia sectorial sobre los marcos normativos.

En términos económicos, Hanke alertó sobre los efectos del crecimiento cripto sobre el sistema financiero tradicional. A su juicio, “las criptomonedas absorben los ahorros y los convierten en un activo especulativo”. Esa dinámica, explicó, genera una suerte de esterilización del capital, al impedir que los bancos de inversión canalicen esos fondos hacia proyectos productivos.

Finalmente, el economista citó un estudio realizado por la Universidad de Toronto, que vincula el comportamiento especulativo con Bitcoin con características psicológicas particulares. “Quienes especulan con Bitcoin poseen menor capacidad analítica”, afirmó Hanke. Y agregó: “Estos especuladores tienden a presentar características psicopáticas”. Las declaraciones se inscriben en un debate creciente sobre el perfil de los actores que impulsan el mercado cripto y los fundamentos detrás de su valorización.